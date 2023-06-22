OpenAI, Stability AI, Duolingo, SpaceX, Grab: Time выпустила список 100 самых влиятельных компаний 2023 года Статьи редакции
В него попали также Google DeepMind, ZeroAvia, Nvidia и другие.
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Чтобы определить их, журнал попросил свою команду редакторов, корреспондентов и отраслевых экспертов составить список номинантов в разных категориях: здравоохранение, развлечения, транспорт, технологии и других.
- Затем каждую компанию оценивали по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех.
«Пионеры»
- Лидер — датская фармацевтическая компания Novo Nordisk. Производимые ей лекарства Ozempic и Rybelsus для лечения диабета и Wegovy для борьбы с ожирением стали одними из самых продаваемых на американском рынке в 2023 году.
- Google DeepMind — ИИ-подразделение Google, которое появилось после слияния DeepMind с другим ИИ-отделом компании, Brain.
- Opendorse — платформа, которая занимается продвижением спортсменов в соцсетях и позволяет им взаимодействовать с брендами.
- Израильский разработчик небольших электрических самолётов Eviation Aircraft.
- Британский разработчик водородных двигателей ZeroAvia. Его основатель — Валерий Мифтахов.
«Титаны»
- Лидер — Главная бейсбольная лига. Спортивная организация изменила правила игры, чтобы сократить среднюю продолжительность матча. Добавились ограничения по времени, изменился размер баз.
- Китайский автопроизводитель BYD.
- Disney.
- IBM.
- JPMorgan.
- Платформа для краудфандинга Kickstarter.
- TikTok.
- Производитель игрушек Mattel. В частности, выпускает куклы «Барби», машинки под марками Hot Wheels и Matchbox.
- Люксовый холдинг LVMH.
- Samsung.
- Apple.
- Microsoft.
- Siemens.
«Лидеры»
- Главный — бренд нижнего белья Skims от Ким Кардашьян.
- Patagonia — основатель компании Ивон Шуинар в 2022 году отдал её некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата.
- Nvidia. Рыночная капитализация компании в 2023 году превысила $1 трлн.
- Duolingo. В марте 2023-го компания добавила подписку Duolingo Max — в ней используется GPT-4 от OpenAI, а пользователи могут практиковать навыки общения с персонажами в приложении.
- SpaceX — в апреле 2023 года та запустила космический корабль Starship в суборбитальный полёт. Ракета взорвалась после взлёта, но в компании всё равно посчитали запуск успешным.
- Китайский онлайн-рителейр JD.com. Во время карантина из-за Covid-19 в Шанхае в 2022 году компания предприняла много усилий для доставки товаров первой необходимости: построила временные склады, отказалась от торговых сборов.
- Финтех-сервис Stripe.
- Brex — финтех-сервис предлагает кредитные карты для стартапов.
- Производитель слуховых аппаратов Lexie Hearing. В 2022 году Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило безрецептурную продажу слуховых аппаратов, что позволило компании стать лидером в сегменте.
«Инноваторы»
- Лидер — американское подразделение Kia. Автопроизводитель выпустил электрический кроссовер EV6 и занял второе место по продажам электромобилей в США.
- Crocs. Издание называет выпускаемую компанией обувь «феноменом моды».
- «Формула 1». В 2022 году компания выручила $2,57 млрд — на 27%, чем в 2019-м. На показатель повлияла популярность совместного с Netflix документального сериала «Стремление выжить».
- A24 — независимая кинокомпания, которая выпустила фильм «Всё, везде и сразу», победивший в семи из 11 номинаций «Оскара» в 2023 году.
- Hugging Face — компания, разрабатывающая инструменты для создания приложений с использованием машинного обучения. Известна библиотекой Transformers и платформой для обмена моделями машинного обучения и наборами данных.
- Polygon Labs — разработчик блокчейна Polygon.
- Runway — разработчик сервиса для генерации видео на основе текста. Его технологии использовали при создании «Всё, везде и сразу».
«Разрушители»
- Лидер — компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT. Его создание издание называет «началом гонки вооружений в области ИИ».
- Фоторедактор Canva.
- Stability AI — разработчик ИИ-генератора изображений Stable Diffusion.
- Chess.com — онлайн-платформа для игры в шахматы. Компания выпустила игровых ботов, которые помогли привлечь молодую аудиторию. В декабре 2022 года количество посетителей сайта превысило 100 млн.
- Discord.
Крупнейший в Юго-Восточной Азии сервис такси и доставки Grab.
- Производитель вертикальных ферм Plenty.
- Metaphysic — стартап занимается созданием «цифровых двойников» знаменитостей.
- Zipline — разработчик летающих дронов для доставки.
- Ample — компания создала станцию, в которую может въехать электромобиль для быстрой смены аккумулятора.
А нейронки скоро выпустят свои списки самых влиятельных.
OpenAI надолго в это списке.
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Яблоко и самсунг видимо в топе пожизненно. А вот производителям фармации будет непросто с гигантами отрасли.
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Очень субъективный рейтинг. За все отрасли не скажу, но наличие А24 при отсутствии у рейтинге Universal или Warner Brothers - полный нонсенс
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Disney судя по всему за баблос во все рейтинги вставляют
Ну да, дисней давно уж явно не титан
афро титан_ка
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А где Сбер, Яндекс, VK.... ах, да.... нет же категории "спизди и обмани"
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Бейсбол в лидерах - это круто. Маркетологам лиги - уважение!
Откуда эти названия "Титан", "Разрушители", "Пионеры"
Ну-ну. BYD включили а Теслу нет. Журналисты явно не шарят.
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