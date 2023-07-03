Суд в Москве начал банкротство логистического сервиса PickPoint Статьи редакции
Компания столкнулась с финансовыми проблемами после ухода из России западных ритейлеров, писал «Ъ».
- 3 июля 2023 года Арбитражный суд Москвы ввёл в отношении ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (юрлицо PickPoint) начальную процедуру банкротства — наблюдение, следует из картотеки дел.
- «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» подала заявление о собственном банкротстве в апреле 2023 года. Суд также принял к рассмотрению заявление «Сбербанка» о вступлении в дело, уточняет «Прайм».
- Перед этим «Коммерсантъ» сообщал, что компания разослала партнёрам письмо, в котором сообщила о прекращении работы в России. Среди причин в письме якобы назывался уход западных ритейлеров, которые были основными клиентами. Также компания не смогла получить финансирование от иностранного инвестора.
- В службе поддержки тогда подтвердили «РИА Новости», что сервис приостанавливает работу, а все отправленные посылки вернут отправителям.
- Cеть PickPoint насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в 657 населённых пунктах, писал «Ъ». В 2022 году чистый убыток «Сети автоматизированных пунктов выдачи» составил 351,4 млн рублей при выручке 2,3 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
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Очень жаль, хороший был сервис
Плюсую.
Оценил все недостатки курьеров и преимущества подобной доставки именно из за пикпоинта. Очень жаль.
Настолько хороший, что Приемная была вечно завалена жалобами на них. Не говоря об их дырявой системе безопасности, в результате чего все пункты однажды открыли все свои ящики с посылками.
Тестировали коммунизм – все посылки общие.
Но до этого кому-то принадлежали. Да, это точно он😅
Тоже постоянно пользовался, когда жил в Мск. Ни разу не было проблем
Что уже жалеть,все равно не вернешь его
Новый день, новые банкротства.
Разбуди меня через 200 лет и я скажу что происходит: банкротятся очередные компании «из-за ухода западных/восточных ритейлеров».
Даже Почте России поплохело, что уж про мелкие логистические компании говорить.Не исключает, что «Почте России» потребуется получить дополнительную государственную поддержку, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию.
решение об изменении условий оплаты труда обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли.
https://www.kommersant.ru/doc/6082373
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Замечательные новости!
Почте России нужно научиться работать качественно, и деньги будут. Работали с ними по доставке на маркетплейсы, очень травмирующий опыт 🤣
алиэкспресс с одной стороны падает сам, с другой стороны — отказывается от почты рф. а других партнеров такого уровня у них просто нет.
Вопрос как пикпоинт связан с уходом западных компаний ?
Ответ на этот интересный вопрос описан в статье.
Западные компании, которые ушли, перестают отправлять посылки. Меньше посылок - меньше денег.
PickPoint доставлял заказы из онлайн-магазинов Zara, H&M и т.д.
Интересно, я просто никогда ничего у этих компаний не покупал и в пик поинтах получал только иностранные или междугородные посылки. Спасибо.
А че алик ушел из России?
Какой уход западных ритейлеров?
Пункты выдачи валберез и озон точно не причем?
А офигенный кредит от сбера? Тоже не причем?
Но по хорошему жалко конечно, Хотя думаю это ждет все сервисы для людей, надо пилить сервисы для денег.
С Алика стали в разы меньше заказывать.
Все западное постепенно уйдет, если конечно одномоментно что-то не поменяется ( не поменяется, не надейтесь). А по ТВ все также будут орать : " Сделаем свАё !!!" и "Оно нам не нужено!!!".
все равно, что орут на ТВ. Бизнес всегда ищет варианты, как заработать. В Турции с момента начала войны открылась хренова туча западных компаний, значительная часть - американские. Интересно зачем вдруг? Пока политики дерутся, бизнес ищет пути заработка и , как правило, находит. Не могу сказать по всем отраслям, но в бытовой электронике сейчас можно купить практически все , что было раньше. Сначала импорт рухнул и курс доллара ушел к 55 за ненадобностью валюты, осенью большинство крупных дистров открыло офисы в дубае и товар попер в неимоверных кол-вах . Оттуда же прут машины, шмотки и еще много чего. Через Стамбул переваливают европейские товары. Часть товаров типа Панасоника или Самсунга идет через Казахстан. Мир глобален и как-бы кто-то не хотел, все дырки заткнуть не выйдет и одними лозунгами про демократию и свободу людей на заводах в Азии и Европе не накормишь. Они за деньги работают. Вот бизнес и крутится.
а что, бизнес будет бесплатно раздавать шмотки? Покупатель беднеет на глазах.
Прочтя пост вспомнилось, как некоторые упоротые компании (почему упоротые -далее) устраивают акции с изменением паспортных данных (ФИО) в обмен на "пожизненное" бесплатное обслуживание в своих жральнях (доминос, тануки и проч.). Так вот мне интересно, сколько проживёт эта компания, предпринимающая столь отчаянные шаги, контексте "пожизненно"
Да не важно сколько проживет.
Были случаи уже, когда через некоторое время компания говорит, что ее не так поняли.
И с именем еще фигня, было вроде с тату
Cеть PickPoint насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи
Что они интересно с ними будут делать
Уже продали под авито
пункты выдачи у них не личные, так что ипшники просто лишились объема от них.