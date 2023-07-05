МТС вложит 1 млрд рублей в строительство «Музея Света» рядом c ВДНХ — «Ведомости» Статьи редакции
Его площадь составит 4000 м².
- «МТС энтертейнмент» (объединяет развлекательные офлайн-проекты МТС) возьмёт на себя финансирование музея и функцию генпродюсера, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования компании Янина Татарицкая. Креативным продюсером и партнёром проекта станет студия дизайна и мультимедиа Sila Sveta.
- Татарицкая отказалась раскрыть точный объём инвестиций. Источник газеты, знакомый с деталями, сообщил, что в музей будет инвестировано более 1 млрд рублей. Эксперты в сфере недвижимости и развлечений оценили возможные затраты в 400 млн – 1 млрд рублей.
- Музей разместят в многофункциональном центре «Солнце Москвы» на прилегающей к ВДНХ территории. Его площадь составит 4000 м². Постоянная экспозиция, посвященная освоению света человеком, займёт 1500 м². Ещё 600 м² отведут под временные выставки, лекторий и детскую лабораторию для оптических опытов. На остальной площади создадут лаунджи, сувенирные лавки и другие общественные зоны.
- Открытие «Музея Света» запланировано на конец 2023 – начало 2024 года, уточнила Татарицкая. По её словам, инвестиции в проект при консервативном сценарии планируется окупить за три года. Основной доход музея составит продажа билетов, а также рекламные и партнёрские интеграции.
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Музей Света в царстве тьмы.
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В тёмном царстве)
в тёмной тёмной комнате...только сердце не отдам
Они же вот на днях ныли, что еле выживают при текущих тарифах, а теперь вдруг в музей инвестируют.
Прибедняться это база)
Русская тактика
Так поди это из налогов вычтут
чьих
И Бондарчука и пр в рекламу привлекают
Да просто нужно всего лишь снова повысить тарифы и размазать этот миллиард по абонентской базе. It's not a big deal.
Лучше бы в развитие стабильности связи вложили деньги🥹
Разницу между реальными расходами и сколько МТС вложит просто распилят. Воровство денег оплатят абоненты МТС через очередное повышение тарифов.
Снова бесполезный +1 музей имхо
Вот не пойму одного - говорят постоянно им денег не хватает, тарифы повышают, жалуются и стонут. И тут же строят за миллиард музей. Нестыковочки получается.
Есть маржа, которая падает из-за инфляции, соответственно прибыльность бизнеса должна сохраняться чтобы у акционеров был интерес продолжать в него вкладывать, а не вывести все деньги под 0, пока есть чего выводить.
И как минус 1млрд на музей связано с прибылью акционеров?
Это не минус миллиард, это инвестиционный проект с озвученным сроком окупаемости в 3 года.
Всё обновление и реконструкция ВДНХ, стоили около 3 млрд в 2018-2019 гг. А тут какой-то один музей за ярд. Нормально так кобанчик подрос.
надо ж им бюджет осваивать собственный как-то
МТС Светоносный?! О_о
МТС Люцифер 😱
Неправильно имя склоняют. Должно быть "Музей Светы", раз уж с заглавной написали. Вероятно, там будут аниматроники, которые будут петь "а может нет, а может да, а может это всё слова". Хорошее вложение, МТС.
вырвиглазный шрифт
Ужасный шрифт, да ещё и вертикалью. Oh my eyes, my eyes!!!!
Это конечно все здорово, но от оператора связи, коим является МТС, в первую очередь хотелось бы увидеть покрытие 5g хотя бы в столицах, а потом уже тратить время и средства на музеи.
Лучше бы построили свой лунапарк, с блэкджеком и шлюхами.
вам не угодишь, сворачиваемся тогда
А чо там с их метавселенной? Запилили уже?
Интересно будет сходить.
Ещё бы Политех поскорее доделали
Про политех полностью согласен, но к сожалению сроков окончания реконструкции не видно
В оставшиеся 2000 м2 поместят магазины и прочие удовольствия, коих очень мало в городе?
Капитализм, братан. Позвони родителям - скажи "спасибо" за охуенный выбор в 90х
ну так власти сами виноваты что людям они осточертели и выбрали не их
МТС - Молодые Товарищи Света?
Я катал на этом чертовом колесе
А я шатал
Это все проделки Гесера!
И билеты продавать будут и рекламу показывать, интересный заход
Сила Света неслабо поднялась! Я помню пацанов ещё когда они на опенэйрах свет ставили.. молодцы - пришли к успеху
это пропагандонская херня будет очередная?