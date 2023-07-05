Офлайн
Артур Томилко

МТС вложит 1 млрд рублей в строительство «Музея Света» рядом c ВДНХ — «Ведомости» Статьи редакции

Его площадь составит 4000 м².

  • «МТС энтертейнмент» (объединяет развлекательные офлайн-проекты МТС) возьмёт на себя финансирование музея и функцию генпродюсера, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования компании Янина Татарицкая. Креативным продюсером и партнёром проекта станет студия дизайна и мультимедиа Sila Sveta.
  • Татарицкая отказалась раскрыть точный объём инвестиций. Источник газеты, знакомый с деталями, сообщил, что в музей будет инвестировано более 1 млрд рублей. Эксперты в сфере недвижимости и развлечений оценили возможные затраты в 400 млн – 1 млрд рублей.
  • Музей разместят в многофункциональном центре «Солнце Москвы» на прилегающей к ВДНХ территории. Его площадь составит 4000 м². Постоянная экспозиция, посвященная освоению света человеком, займёт 1500 м². Ещё 600 м² отведут под временные выставки, лекторий и детскую лабораторию для оптических опытов. На остальной площади создадут лаунджи, сувенирные лавки и другие общественные зоны.
  • Открытие «Музея Света» запланировано на конец 2023 – начало 2024 года, уточнила Татарицкая. По её словам, инвестиции в проект при консервативном сценарии планируется окупить за три года. Основной доход музея составит продажа билетов, а также рекламные и партнёрские интеграции.
  • Студия Sila Sveta создана в 2008 году. В её портфолио — мультимедийные проекты для FIFA, Nissan, AT&T, Samsung и других брендов.
  • Многофункциональный центр «Солнце Москвы» запущен в сентябре 2022 года. В него входят одноимённое колесо обозрения, парковое пространство, а также магазины и рестораны.
МФК «Солнце Москвы», фото Mos.ru 

#новость #мтс

2061 просмотров
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43 комментария
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 Вася Пражкин

Музей Света в царстве тьмы.

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Deschain

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Alex Shevchenko

В тёмном царстве)

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Екатерина Зибарева

в тёмной тёмной комнате...только сердце не отдам

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Zloy Marketolog

Они же вот на днях ныли, что еле выживают при текущих тарифах, а теперь вдруг в музей инвестируют.

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Дарья М.

Прибедняться это база)

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Вишняковский

Русская тактика

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Андрей Иванов

Так поди это из налогов вычтут

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Aleks B

чьих

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Goods Trend

И Бондарчука и пр в рекламу привлекают

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Арчи

Да просто нужно всего лишь снова повысить тарифы и размазать этот миллиард по абонентской базе. It's not a big deal.

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Maksat Atayev
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ИльяС

Лучше бы в развитие стабильности связи вложили деньги🥹

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Labeling
Источник газеты, знакомый с деталями, сообщил, что в музей будет инвестировано более 1 млрд рублей. Эксперты в сфере недвижимости и развлечений оценили возможные затраты в 400 млн – 1 млрд рублей.

Разницу между реальными расходами и сколько МТС вложит просто распилят. Воровство денег оплатят абоненты МТС через очередное повышение тарифов.

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P TM GLADIATOR

Снова бесполезный +1 музей имхо

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Ами Варджа

Вот не пойму одного - говорят постоянно им денег не хватает, тарифы повышают, жалуются и стонут. И тут же строят за миллиард музей. Нестыковочки получается.

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Alex Meilis

Есть маржа, которая падает из-за инфляции, соответственно прибыльность бизнеса должна сохраняться чтобы у акционеров был интерес продолжать в него вкладывать, а не вывести все деньги под 0, пока есть чего выводить.

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Ами Варджа

И как минус 1млрд на музей связано с прибылью акционеров?

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Михаил Барабаш

Это не минус миллиард, это инвестиционный проект с озвученным сроком окупаемости в 3 года.

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Deschain

Всё обновление и реконструкция ВДНХ, стоили около 3 млрд в 2018-2019 гг. А тут какой-то один музей за ярд. Нормально так кобанчик подрос.

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Julie Nguyen

надо ж им бюджет осваивать собственный как-то

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Вадим Д.

МТС Светоносный?! О_о

МТС Люцифер 😱

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Арчи

Неправильно имя склоняют. Должно быть "Музей Светы", раз уж с заглавной написали. Вероятно, там будут аниматроники, которые будут петь "а может нет, а может да, а может это всё слова". Хорошее вложение, МТС.

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Александр Васильев
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Юрий Другач

вырвиглазный шрифт

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Арчи

Ужасный шрифт, да ещё и вертикалью. Oh my eyes, my eyes!!!!

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Дмитрий Кулешов

Это конечно все здорово, но от оператора связи, коим является МТС, в первую очередь хотелось бы увидеть покрытие 5g хотя бы в столицах, а потом уже тратить время и средства на музеи.

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Dmitry Abutkov

Лучше бы построили свой лунапарк, с блэкджеком и шлюхами.

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Юрий Другач

вам не угодишь, сворачиваемся тогда

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Слегка Придурковатый

А чо там с их метавселенной? Запилили уже?

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Ivan Mart

Интересно будет сходить.
Ещё бы Политех поскорее доделали

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Сергей Поляков

Про политех полностью согласен, но к сожалению сроков окончания реконструкции не видно

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Сергей Поляков

В оставшиеся 2000 м2 поместят магазины и прочие удовольствия, коих очень мало в городе?

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Serge Schukin

Капитализм, братан. Позвони родителям - скажи "спасибо" за охуенный выбор в 90х

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illusive man

ну так власти сами виноваты что людям они осточертели и выбрали не их

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Нейрослав Жепетеев

МТС - Молодые Товарищи Света?

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Энтони Лавджой

Я катал на этом чертовом колесе

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Арчи

А я шатал

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Kelerius

Это все проделки Гесера!

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Юрий Другач

И билеты продавать будут и рекламу показывать, интересный заход

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Serge Schukin

Сила Света неслабо поднялась! Я помню пацанов ещё когда они на опенэйрах свет ставили.. молодцы - пришли к успеху

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Aleks B

это пропагандонская херня будет очередная?

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Александр
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43 комментария
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