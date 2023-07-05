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Таня Боброва

В Испании — дорогая рабочая сила, в Чехии не нашли земли: как Nokian Tyres искала место для завода после ухода из России Статьи редакции

Главное из материала The New York Times о решениях финского производителя шин после начала «спецоперации».

  • После начала боевых действий Nokian Tyres пришлось ускоренно перестраивать бизнес, пишет газета. Компания выпускала 80% шин для легковых автомобилей в России, но большая часть экспортировалась — на страну приходилось всего 20% продаж.
  • Компания и раньше думала о диверсификации — в 2019-м она открыла завод в США. Когда пришло время строить следующий завод, руководство рассчитывало, что он будет расположен в Восточной Европе, вблизи крупнейших европейских рынков. В 2022 году одновременно с уходом из России Nokian Tyres пришлось принимать решение быстро.
  • Найти место было непросто: Сербию отбросили, поскольку страна не входит ни в ЕС, ни в НАТО; Турция — член НАТО, но не ЕС; Венгрия — страна с «высоким риском» и тесными отношениями с Россией, пишет NYT. В Словении и Чехии компания не смогла найти подходящие участки для строительства.
  • Словакия дала понять, что не заинтересована в новых предприятиях тяжёлой промышленности. Испанию исключили из-за высоких затрат на зарплаты и жёстких норм трудового законодательства, Португалию — из-за беспокойств по поводу электроснабжения и медленного получения разрешений, Польшу — из-за «антидемократического правительства».
  • В итоге компания и её консультанты остановились на Румынии. Среди причин — низкая стоимость рабочей силы, строительство может начаться сразу, инженерные коммуникации уже есть, скоро запустится солнечная электростанция.
  • Строительство завода уже началось, Nokian Tyres рассчитывает запустить производство к 2025 году. Инвестиции в предприятие оцениваются в €650 млн ($706 млн), пишет NYT. Из них $285 млн компания уже получила за бизнес в России.
Главный офис Nokian Tyres в городе Нокиа в Финляндии / фото Juho Kuva для NYT

#новость #nokiantyres

3070 просмотров
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69 комментариев
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 Kiss1nger

Кому-то заводы, инвестиции и рабочие места. А кому-то доллар по сотке и нищету в будущем.

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9 комментариев
Андрей Панов

В будущем это когда? Недавно же предсказывали доллар по 200, уже 100?

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16 комментариев
Darth Swordman

Доллар пока что не 100 гривен, но пожалуй, и правда ещё наверстает =)

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Алексей Пахомов

У каждого свои интересы

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Бинарный Ёж

Румынские дома через 5 лет:

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Score of Doom
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Latius

То есть в России хуже со всех сторон, потому что и рабочая сила дешевая, и земли много?

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Seppo Nopilainen

нет, там хуже не поэтому

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Пук Среньк

Да не. Когда господа приказывают — холопы берут под козырёк. Рабочая сила, земля, энергия, ресурсы, эффективность - кому это вообще интересно, когда есть порядок, основанный на правилах.

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Андрей Панов

Всего 2% от мировой экономики, поэтому «ушедшие» международные компании до сих пор не могут переориентироваться на другие рынки. Или спешно ищут, куда релоцировать свои заводы поближе к РФ, либо «продают» за 1 рубль с опционом свои предприятия, которые, по факту, продолжают контролировать

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Илья Павленко

15 рублей за комментарий в масштабах страны - это капля в море, но если вас лишить этих 15 рублей, то уже завтра вам будет нечего есть. Доступно?

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3 комментария

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grindingpancake .

Критерии невнятные: Россия не член ЕС и правительство тут не демократичное, однако ж завод когда то построили. А теперь вона нос воротят

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1 комментарий
Сергей Я

А не выеживаться и работать в России не вариант, да?💩

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Пук Среньк

Так завод никуда и не делся )

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Roman Kotov

Отличная бизнес логика, поехал туда, потом сюда и везде кинули

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muiren

Ну так пока существуют государства с этатистами – такое неизбежно.

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debil

Не нужно злорадствовать…

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Александр Св-Ко

Почему не стали строить завод на родине в Финляндии?

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Muvandr

В Европе очень дорогой низко/средне квалифицированный труд. Проблемы социализма. Он эффективен только при аутсорсе. :-)

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4 комментария
Хозяин

Почему не рассматривали Украину?

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Yana Lesnaya

Война по нынешним временам.

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3 комментария
Бинарный Ёж

https://www.youtube.com/watch?v=_g7_rFRNK4M

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Denis Shaykin (Denchis)

Тяжелая промышленность в странах первого эшелона недавно покинула много европейских стран.

Румыния получила рабочие места и минус экологию. Но тут ситуация скорее о том, как политика мешает бизнесу и очень важно общественное мнение.

Испания улыбнула своим комментарием.

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Михаил Барабаш

И, как показывает практика, это уже не самое верное решение. И многие страны первого эшелона пытаются возродить у себя ту самую тяжёлую промышленность

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Хозяин

"Словакия дала понять, что не заинтересована в новых предприятиях тяжёлой промышленности." - а чего это они так?

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Хозяин

В Эстонии выразили недоумение желанием производителя мобильных телефонов производить шины.

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Андрей Комягин

Скоро вся тяжелая энергозатратная промышленность в ЕС превратится в тыкву. Мы видим финальную агонию. Дальше всех ждет путь банановой республики - торговать палеными очками и прочим хламом по 1 евро на пляжах)

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Телячья ярость

как хорошо, что это вредное производство свалило из России. Пусть лучше Румынию засоряют

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Хозяин

и здесь переиграл

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Горделивый Сербский Патриот

Опять Россия всю малину испортила...

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Веб Инструменты

Та пофиг на Россию. Других стран что ли нет?

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Grossman

альтернатива у них была ,так что в целом справились с выбором

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Сергей Я

Шины, кстати, говно у них. Точнее за такие деньги говно. Лучше уж Хакка ихэз среднебюджетных.

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Слегка Придурковатый

Там же цыгане, ёпта.

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Хозяин

им тоже нужны шины

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Чукча в танке

Зато дешевая рабочая сила

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69 комментариев
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