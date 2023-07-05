В Испании — дорогая рабочая сила, в Чехии не нашли земли: как Nokian Tyres искала место для завода после ухода из России Статьи редакции
Главное из материала The New York Times о решениях финского производителя шин после начала «спецоперации».
- После начала боевых действий Nokian Tyres пришлось ускоренно перестраивать бизнес, пишет газета. Компания выпускала 80% шин для легковых автомобилей в России, но большая часть экспортировалась — на страну приходилось всего 20% продаж.
- Компания и раньше думала о диверсификации — в 2019-м она открыла завод в США. Когда пришло время строить следующий завод, руководство рассчитывало, что он будет расположен в Восточной Европе, вблизи крупнейших европейских рынков. В 2022 году одновременно с уходом из России Nokian Tyres пришлось принимать решение быстро.
- Найти место было непросто: Сербию отбросили, поскольку страна не входит ни в ЕС, ни в НАТО; Турция — член НАТО, но не ЕС; Венгрия — страна с «высоким риском» и тесными отношениями с Россией, пишет NYT. В Словении и Чехии компания не смогла найти подходящие участки для строительства.
- Словакия дала понять, что не заинтересована в новых предприятиях тяжёлой промышленности. Испанию исключили из-за высоких затрат на зарплаты и жёстких норм трудового законодательства, Португалию — из-за беспокойств по поводу электроснабжения и медленного получения разрешений, Польшу — из-за «антидемократического правительства».
- В итоге компания и её консультанты остановились на Румынии. Среди причин — низкая стоимость рабочей силы, строительство может начаться сразу, инженерные коммуникации уже есть, скоро запустится солнечная электростанция.
- Строительство завода уже началось, Nokian Tyres рассчитывает запустить производство к 2025 году. Инвестиции в предприятие оцениваются в €650 млн ($706 млн), пишет NYT. Из них $285 млн компания уже получила за бизнес в России.
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Кому-то заводы, инвестиции и рабочие места. А кому-то доллар по сотке и нищету в будущем.
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В будущем это когда? Недавно же предсказывали доллар по 200, уже 100?
Доллар пока что не 100 гривен, но пожалуй, и правда ещё наверстает =)
У каждого свои интересы
Румынские дома через 5 лет:
То есть в России хуже со всех сторон, потому что и рабочая сила дешевая, и земли много?
нет, там хуже не поэтому
Да не. Когда господа приказывают — холопы берут под козырёк. Рабочая сила, земля, энергия, ресурсы, эффективность - кому это вообще интересно, когда есть порядок, основанный на правилах.
Всего 2% от мировой экономики, поэтому «ушедшие» международные компании до сих пор не могут переориентироваться на другие рынки. Или спешно ищут, куда релоцировать свои заводы поближе к РФ, либо «продают» за 1 рубль с опционом свои предприятия, которые, по факту, продолжают контролировать
15 рублей за комментарий в масштабах страны - это капля в море, но если вас лишить этих 15 рублей, то уже завтра вам будет нечего есть. Доступно?
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Критерии невнятные: Россия не член ЕС и правительство тут не демократичное, однако ж завод когда то построили. А теперь вона нос воротят
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А не выеживаться и работать в России не вариант, да?💩
Так завод никуда и не делся )
Отличная бизнес логика, поехал туда, потом сюда и везде кинули
Ну так пока существуют государства с этатистами – такое неизбежно.
Не нужно злорадствовать…
Почему не стали строить завод на родине в Финляндии?
В Европе очень дорогой низко/средне квалифицированный труд. Проблемы социализма. Он эффективен только при аутсорсе. :-)
Почему не рассматривали Украину?
Война по нынешним временам.
https://www.youtube.com/watch?v=_g7_rFRNK4M
Тяжелая промышленность в странах первого эшелона недавно покинула много европейских стран.
Румыния получила рабочие места и минус экологию. Но тут ситуация скорее о том, как политика мешает бизнесу и очень важно общественное мнение.
Испания улыбнула своим комментарием.
И, как показывает практика, это уже не самое верное решение. И многие страны первого эшелона пытаются возродить у себя ту самую тяжёлую промышленность
"Словакия дала понять, что не заинтересована в новых предприятиях тяжёлой промышленности." - а чего это они так?
В Эстонии выразили недоумение желанием производителя мобильных телефонов производить шины.
Скоро вся тяжелая энергозатратная промышленность в ЕС превратится в тыкву. Мы видим финальную агонию. Дальше всех ждет путь банановой республики - торговать палеными очками и прочим хламом по 1 евро на пляжах)
как хорошо, что это вредное производство свалило из России. Пусть лучше Румынию засоряют
и здесь переиграл
Опять Россия всю малину испортила...
Та пофиг на Россию. Других стран что ли нет?
альтернатива у них была ,так что в целом справились с выбором
Шины, кстати, говно у них. Точнее за такие деньги говно. Лучше уж Хакка ихэз среднебюджетных.
Там же цыгане, ёпта.
им тоже нужны шины
Зато дешевая рабочая сила
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