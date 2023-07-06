OceanGate, батискаф которой затонул возле «Титаника», объявила о приостановке работы Статьи редакции
Компания не привела никаких деталей.
- Сообщение о «приостановке всех исследовательских и коммерческих операций» появилось на главной странице сайта OceanGate, заметил Bloomberg. Компания не ответила на запрос о комментарии.
- Коммерческий батискаф «Титан», оператором которого была OceanGate, пропал без вести во время погружения к обломкам «Титаника» в июне 2023 года. Через несколько дней береговая охрана США обнаружила его обломки.
- На борту находилось пять человек — трое туристов, которые заплатили за погружение по $250 тысяч каждый, а также пилот судна Поль-Анри Наржоле и сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш. Все они считаются погибшими.
- СМИ писали, что у «Титана» не было сертификации, для управления использовали контроллер за 4500 рублей, а сама OceanGate, по словам бывшего сотрудника, запрещала проверять батискаф из «нежелания тратиться».
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значит будет второй фильм с Дикаприо в главной роли
Билет на батискаф 250к$, контроллер 4500₽
Имплозия – бесценно.
А эти детали нужны? Кто-то чего-то не понимает?
Если бы были нужные детали, батискаф бы не сплющило
Инженеров никто не отменял 🤷♂️
Так оно и ожидалось. В итоге они закроются, банкроты короче уже
потому-что инвестор затонул?