Офлайн
Таня Боброва

OceanGate, батискаф которой затонул возле «Титаника», объявила о приостановке работы Статьи редакции

Компания не привела никаких деталей.

  • Сообщение о «приостановке всех исследовательских и коммерческих операций» появилось на главной странице сайта OceanGate, заметил Bloomberg. Компания не ответила на запрос о комментарии.
  • Коммерческий батискаф «Титан», оператором которого была OceanGate, пропал без вести во время погружения к обломкам «Титаника» в июне 2023 года. Через несколько дней береговая охрана США обнаружила его обломки.
  • На борту находилось пять человек — трое туристов, которые заплатили за погружение по $250 тысяч каждый, а также пилот судна Поль-Анри Наржоле и сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш. Все они считаются погибшими.
  • СМИ писали, что у «Титана» не было сертификации, для управления использовали контроллер за 4500 рублей, а сама OceanGate, по словам бывшего сотрудника, запрещала проверять батискаф из «нежелания тратиться».
Офлайн
Евгения Евсеева
Геймпад для управления и никакой сертификации: что известно об OceanGate, батискаф которой затонул возле «Титаника» Статьи редакции

Компания утверждала, что разработала судно с NASA, Boeing и Университетом Вашингтона, но партнёры опровергли участие в строительстве.

Фото: OceanGate

#новость #oceangate

1089 просмотров
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9 комментариев
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 Иван Серик
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SegaBoy

значит будет второй фильм с Дикаприо в главной роли

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Skandinavski

Билет на батискаф 250к$, контроллер 4500₽

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Андрей Вечерний

Имплозия – бесценно.

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Вадим Д.
Компания не привела никаких деталей

А эти детали нужны? Кто-то чего-то не понимает?

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Роман

Если бы были нужные детали, батискаф бы не сплющило

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Вадим Д.

Инженеров никто не отменял 🤷‍♂️

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Антон Калашников

Так оно и ожидалось. В итоге они закроются, банкроты короче уже

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Телячья ярость

потому-что инвестор затонул?

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