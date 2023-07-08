Воспоминания экспертов, пилота и пассажиров о сооснователе компании Стоктоне Раше и «Титане», который потерпел крушение в июне 2023 года, — в пересказе The New York Times.

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Источник: NYT

В литературе и кинематографе множество сюжетов, в которых учёный-первопроходец — и безумец в глазах других — рассказывает миру о своей гениальной идее, но оценить её лично предлагает лишь избранным.

Именно таким казался Стоктон Раш — сооснователь OceanGate, чей батискаф затонул вместе с предпринимателем возле «Титаника». Он хотел запомниться как новатор и бунтарь, который не боится нарушать правила, и считал себя скорее учёным, чем продажником, но большую часть времени уделял маркетингу — иначе места в его подлодке не продавались бы.

Раш искал лояльных и восторженных клиентов, чтобы те создавали вокруг компании шумиху, — и у него получалось. Богатым туристам и любознательным исследователям нравилась философия OceanGate, которая позиционировала себя как «SpaceX от мира океана».

Как и у космических стартапов, у неё был командный центр, капитаны миссий и руководители операций. До погружения шёл отсчёт, как при запуске ракет, а всем пассажирам выдавали фирменные рубашки и куртки с нашивками — именем, флагом их родной страны, а также названием исследовательской команды — Titanic Survey Exploration Crew. Компания даже требовала называть их не туристами и клиентами, а «специалистами миссии».

Вот только прерванных погружений у «SpaceX от мира океана» было больше, чем успешных, пишет NYT.

Эксперты «умоляли» Раша свернуть работу, но тот не слушал

Романтизация Раша и его бизнеса «вызывала тошноту» у части экспертов в области морских экспедиций и строительства подводных аппаратов. Они критиковали:

Цилиндрическую форму батискафа вместо сферической.

Относительно большой иллюминатор из оргстекла 17 см толщиной.

Материалы, из которых строили судно: углеродное волокно и титан. Они плохо сцепляются и могут не выдерживать глубоководного давления.

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В 2018 году глава комитета по пилотируемым подводным аппаратам организации Marine Technology Society Уилл Конен направил Рашу письмо, подписанное десятками встревоженных экспертов. В нём он заявил, что «экспериментальный» подход OceanGate может привести к «катастрофе».

В 2019-м к сооснователю компании лично обратился ещё один из подводников: во время очередного погружения «Титана» он услышал нехарактерный треск и «умолял» приостановить туры. Однако Раш игнорировал предостережения и продолжал продавать билеты.

О неполадках при экспедициях помнит и предприниматель Билл Прайс — он погружался на «Титане» в 2021 году. Тогда у судна отказала одна из двигательных установок. «Титану» нужно было вернуться, но сразу это сделать не получилось: не сработал механизм сбрасывания балластов.

Раш пояснил пассажирам, что балласты загружены в отсек без крышки — следовательно, чтобы сбросить их, достаточно сильно раскачать аппарат, вспоминает Прайс. После этого экипаж выстроился в ряд и стал бегать из стороны в сторону, чтобы «опрокинуть» батискаф. По словам NYT, процесс напоминал ситуацию, когда в торговом автомате застревает шоколадка — и его приходится трясти.

Услышав лязг, команда поняла, что им удалось сбросить один груз, и продолжила раскачивать аппарат до звона последнего. Неполадки не помешали «Титану» повторить погружение на следующий же день. Не смущали Раша и периодические проблемы с управлением.

Семья Давудов — пассажиры затонувшего батискафа. Источник: NYT

Пассажиры знали о рисках, но верили Рашу

Учёный и бывший пилот Алан Стерн, которого Раш однажды позвал в экспедицию бесплатно, не знал обо всех случаях, которые СМИ стали освещать после недавней аварии «Титана». Но даже несмотря на это, он «всецело осознавал», что аппарат мог в любой момент взорваться. Однако десятки предыдущих погружений заставляли его верить, что команда соблюдает меры предосторожности. Во время его поездки никаких непредвиденных ситуаций не произошло.

О возможном взрыве знал и другой пассажир — Билл Прайс. Он даже вспомнил аналогии, которые приводились на борту, чтобы подготовить пассажиров к возможной катастрофе. Кто-то сравнивал смерть под давлением на глубине океана с раздавленной кувалдой банкой Coca-Cola. Другие представляли себе слона, который стоит на одной ноге и держит на себе ещё сотню сородичей.

Такая гибель была бы мгновенной, что само по себе «жутко, но всё же обнадёживало», признаётся Прайс. К тому же Раш умел очаровывать и успокаивать, если случались трудности, признаются знакомые с ним собеседники NYT.

Возможно, поэтому никого не останавливали особые приготовления и не лучшие условия в батискафе. Перед погружением глава компании советовал придерживаться «низкокалорийной диеты и не пить кофе, поскольку уборной как таковой на борту не было: мочиться в течение запланированных 12 часов приходилось либо в бутылку, либо в походный унитаз за шторкой.

С собой нужно было взять тёплые носки и шапку, потому что на глубине было холоднее, а ещё приходилось следить за тем, чтобы ноги не промокли — на полу скапливался конденсат. Света при погружении не было: прожекторы и внутренние светильники отключали, чтобы экономить заряд. Единственными источниками оставались компьютеры и ручки с фонариками.

Офлайн Евгения Евсеева 24 июн Слушать «Титаника» Статьи редакции Геймпад для управления и никакой сертификации: что известно об OceanGate, батискаф которой затонул возле Компания утверждала, что разработала судно с NASA, Boeing и Университетом Вашингтона, но партнёры опровергли участие в строительстве. Фото: OceanGate

В одном из рекламных роликов OceanGate обещала клиентам путешествие, о котором «Жюль Верн мог только мечтать». Но это, вероятно, в прошлом — 6 июля 2023 года компания объявила о приостановке всех исследовательских и коммерческих операций. Остановить её, судя по всему, смогла только гибель экипажа в середине июня 2023 года.

Среди пассажиров находился пакистанский предприниматель Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом. Семья мечтала попасть к обломкам «Титаника» несколько лет. В 2019 году Давуды не смогли поехать, потому что Сулейману ещё не исполнилось 18 лет, а потом помешала пандемия.

К 2023 году препятствий не осталось. В то погожее утро всё, казалось, шло по плану, вспоминает жена Шахзада Кристин. Однако батискаф, исчезнувший в глубине океана, больше никогда не поднялся на поверхность.