Открываются в ТРЦ, предлагают короткие абонементы: как российский рынок фитнеса пытается выйти из стагнации Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- Объём выручки российской фитнес-отрасли за июнь 2023 года вырос примерно на 1 млрд рублей год к году и достиг 13,5 млрд рублей, рассказали в Национальном фитнес-сообществе (НФС; объединяет 2300 фитнес-клубов из 82 регионов России). Совокупная выручка за первое полугодие выросла на 8,1 млрд рублей, до 83 млрд.
- По данным НФС, отрасль «отыгрывает потери» 2022 года, но ещё не вернулась к показателям допандемийного 2019-го. Продажи клубных карт по итогам января-июня оказались на 0,2% ниже средних показателей первой половины 2019-го, но на 9,8% выше, чем в 2022-м.
- Продажи дополнительных услуг сравнялись с показателями 2019-го и превзошли 2022-й на 5,8%. Посещаемость и загруженность клубов за январь-июнь — на 4,4% ниже соответствующих показателей 2019 года, но выше 2022 года на 6,8%.
- Президент НФС Елена Силина считает, что несмотря на снижение доходов россиян, рост тарифов ЖКХ и традиционный сезонный спад, рынок фитнеса оживает. В World Class, например, отметили «небольшой рост клиентской активности», хотя лето — традиционно низкий сезон. Сеть это связывает с тем, что люди стали меньше путешествовать.
- В Drive Fitness посещаемость выросла на 20% к показателям 2019 года, но сеть «недобрала 10% по продажам клубных карт». По мнению компании, индустрия столкнулась с «серьёзным дефицитом персонала», что негативно влияет на продажи. В XFit продажи карт снизились на 5% к маю 2023-го, допуслуг — на 12,5%.
Что придумывают фитнес-клубы
- По словам Силиной, в последние месяцы владельцы фитнес-клубов начали активно арендовать помещения в ТРЦ — на них приходится около 15% новых открытий. Фитнес-центры занимают места закрывшихся кинотеатров, магазинов мебели и бытовой техники, добавляют в агентстве недвижимости NF Group.
- Сохранить аудиторию летом клубы пытаются с помощью фитнес-туров, но после начала кризиса их география сосредоточились почти только на России. У World Class такие туры появились в 2019-м, они стоили от 10 тысяч до 350 тысяч рублей. География — от Подмосковья до Бали. После пандемии «цены выросли в разы, география сузилась, вовлечённость клиентов снизилась».
- XFit запустил туры в 2015-м. До пандемии их проводили в основном в Краснодарском крае, «пару раз ездили в Турцию и на Кипр». В среднем недельная поездка стоила 60-70 тысяч рублей: «Сейчас, после подорожания услуг, фитнес-тур довольно дорогое удовольствие, и далеко не каждый клиент готов его купить за 200-300 тысяч рублей».
- В конце мая 2023 года многие клубы запускали акции на покупки карт — это позволило накопить «небольшой задел наа лето», рассказывала Силина Forbes.
- Она также отмечает, что многие россияне стали покупать карты на короткий срок: по данным НФС, из общего объёма выручки российской фитнес-отрасли около 37% приходится на продажи «коротких» абонементов (от одного до трёх месяцев), 63% — на годовые карты. Для сравнения, в 2019-м соотношение коротких и годовых абонементов в среднем составляло 7% и 93% соответственно.
- В итоге проблему необходимости «бега» за клиентом клубы всё чаще решают с помощью агрегаторов, писал Forbes. Среди крупных Силина называла Fitmost, MegaFit и Gymmy, которые предлагают тренировки в клубах-партнёрах.
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Ну, в случае с фитнес чушью - это отличное событие. Поскорей бы уже разорились. Дураки может поймут, что заниматься можно прекрасно дома, не тратя деньги на абонементы, которые лежат потом глубоко в шкафу. Да и дойдет до кого-то, что без кардио смысла нет никакого. Нахерачил себе штангами и протеином 25кг мышц, а потом побежал километр и свалился после 200го метра. Классика))) Качки - самые бесполезные в армии)) ни марафон пробежать, ни с броником в горы подняться. Валятся после полукилометра))))
Берешь годовой абонемент в порыве мотивации, ходишь месяц, потом забиваешь болт. Делаешь фитнесу профит.
Классическая история.
есть и похуже(
Ходишь просто в их закрытый буфет за супер-сендвичами с пастрами(
Надо немного просто опустить цены.
На самом деле фитнес супер дешевая история. За условные 3к в мес (если платить за год), получаешь круглосуточный доступ к залу/душу/басику. Был бы я бомжом, первым делом накопил бы на абонемент в круглосуточный спортзал
Очень надеюсь, что они выживут. Могучее правительство могло бы и как-то поддержать, слегка, не так жирно, как «бедных» банкиров и дроностроителей.
Ковидла им крепко насолила, да и дальше у всех нас как-то не очень дела пошли.
Чтобы поддержать нужно отъебаться с налогами, все
На самом деле не так уж сильно. Да, не мало, но крупный сетевой спортзал в Москве, в который я ходил, закрывался суммарно наверное месяца на 2-3. При этом в остальное время народу стало мне кажется даже больше, за счёт тех, кто стал работать дома, и в обед смог ходить в спортзал. Я как раз один из таких.
Западная культура эгоцентрична. Она не плохая, просто она такая. Русскому человеку (любой национальности), жить ради себя не приходит в голову, в основном.
В этом огромная разница между нами
Скоро будет выпуск подкаста про эту отрасль )
Все эти ваши фитнес-клубы - для слабаков. Только КиБ, только хардкор!
и паркур на лестнице, да?
Литрбол это очень серьезный спорт, знаете ли. Выносливость нужна ;)
"Сохранить аудиторию летом клубы пытаются с помощью фитнес-туров"
это что, покупать тур куда-то за 60-70 косарей чтобы там фигачить в тренажерке?! А не проще ли сходить в зал - съездить в нормальный отпуск - пойти в зал?
так это групповые тусовочные типа йоги. едут толпой на море, тусуются, занимаются на пляже
Ну мне мой фитнес-центр, который вроде как семейный, потихоньку ненавязчиво ухудшает условия.
Особенно интересно с водой вышло. Кулеры/пурифайеры с пандемией убрали, а потом решили не возвращать, потому что продавать вооду выгоднее, чем бесплатно наливать
Хотите сказать, что фитнес-клубы начали привлекать людей из низших слоев общества? У них другие проблемы – им нужно церроз подлечить, да и пожрать купить. А ЗП мизерная. Другие приоритеты.
Пользовался Spirit Fitness - пипец шарашка. Тарифы меняют как хотят, все разваливается, менеджмент убогий, помещения узкий. Лучше подвальной качалки.. но пипец, Совок как был, так и остался.
Нам он и на буй не нужон, этот фитнус ваш!