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Маша Цепелева

Tesla провела внутреннее расследование из-за возможного строительства дома из стекла для Илона Маска — WSJ Статьи редакции

По концепциям, с которыми ознакомилось издание, дом в виде шестиугольника должны были построить рядом с заводом автопроизводителя в Техасе.

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  • The Wall Street Journal изучил внутренние документы Tesla о Project 42. В нём описан план строительства дома для Илона Маска со стеклянными стенами рядом со штаб-квартирой автопроизводителя в Остине, штат Техас.
  • В документах есть два концепта — здание в виде скрученной шестиугольной призмы и «стеклянная коробка», напоминающая магазин Apple на Манхэттене, со спальнями, ванными комнатами и кухней.
Магазин Apple Fifth Avenue
  • Над Project 42 работали в 2022 году, план строительства неоднократно менялся, рассказали источники издания в компании. На некоторых рендерах был водопад, позже сотрудники стали предполагать, что в проект могут включить и музей.
  • В компании провели внутреннее расследование, чтобы выяснить, сколько времени сотрудники Tesla потратили на него. Также внимание юристов и членов совета директоров привлёк заказ специализированного стекла для фасадов зданий на «миллионы долларов», рассказал знакомый с разбирательством источник. О результатах расследования и его статусе издание не сообщает.
  • О расследовании крупного заказа стекла для Tesla в 2022 году писало Bloomberg. Было ли оно в итоге доставлено, тоже неизвестно.
  • WSJ обнаружил в документации по ценным бумагам Tesla, что аудиторский комитет совета директоров должен рассматривать и одобрять сделки на сумму более $120 тысяч, если в них могут быть материально заинтересованны связанные с компанией люди.
  • Представители Tesla, Илон Маск, глава совета директоров компании Робин Денхолм и другие члены правления не ответили на запросы издания.
  • В 2020 году предприниматель рассказал в Twitter, что планирует продать практически всё своё имущество, потому что «владение тянет вниз». В апреле 2022 года он подтвердил, что у него нет недвижимости и приходится «буквально ночевать у друзей»
  • Организации, связанные с компаниями или сотрудниками Маска, с 2020 года купили не менее 3500 акров (около 14 км²) рядом с Остином, выяснил WSJ. Это подготовка к строительству небольшого города с домами для работников SpaceX, Tesla и Boring Company, которые можно арендовать по ценам ниже рыночных, рассказывали источники издания.

#новость #илонмаск #tesla

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14 комментариев
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 Вика Швейцова

Так провела или проводит? Если провела - то какие результаты?

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Вадим Д.

Что-то он всё-таки принимает. А может и на пользу.

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Alex Shevchenko

У Джо Рогана на подкасте он же спалился))

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Леонид Бережной

Имелась ввиду эта недавняя новость:

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Alex Shevchenko

Ааа. Прям как по Хантеру Томпсону из Страх и ненависть в Лас-Вегасе

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Киприан Лейн

Ну кетамин он может и вполне легально по рецепту принимать, его FDA одобрило как антидепрессант.

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Вадим Д.

Не, ну там лекарство было (-: Для релакса чисто.

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Alex Shevchenko

Ну, на пользу ведь 😁

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NotFop

А в чем суть проблемы то?

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تقي

Памп активов

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Axel Denisenko
А в чем суть проблемы то?

Нецелесообразное использование денег и времени сотрудников, скрывание от акционеров и пр. закулисные игры.
Уверен, что Илон нравится далеко не всем в компании, возможно кто-то из злыдней раздувает конфликт.

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Giraffe

Ну поставит себе там дом, рядом поставит дома других сотрудников. Не вижу проблем особых. Вполне целевые траты

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Dima Katin

мужчина захотел пожить под куполом. что в голове у этих изобретателей-мечтателей не ясно

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Griby Lenina

Стеклянная женская студенческая общага гораздо интереснее. Вложись лучше в это, Илон. По документам проведешь как социальный эксперимент.

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14 комментариев
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