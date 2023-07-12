Tesla провела внутреннее расследование из-за возможного строительства дома из стекла для Илона Маска — WSJ Статьи редакции
По концепциям, с которыми ознакомилось издание, дом в виде шестиугольника должны были построить рядом с заводом автопроизводителя в Техасе.
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- The Wall Street Journal изучил внутренние документы Tesla о Project 42. В нём описан план строительства дома для Илона Маска со стеклянными стенами рядом со штаб-квартирой автопроизводителя в Остине, штат Техас.
- В документах есть два концепта — здание в виде скрученной шестиугольной призмы и «стеклянная коробка», напоминающая магазин Apple на Манхэттене, со спальнями, ванными комнатами и кухней.
- Над Project 42 работали в 2022 году, план строительства неоднократно менялся, рассказали источники издания в компании. На некоторых рендерах был водопад, позже сотрудники стали предполагать, что в проект могут включить и музей.
- В компании провели внутреннее расследование, чтобы выяснить, сколько времени сотрудники Tesla потратили на него. Также внимание юристов и членов совета директоров привлёк заказ специализированного стекла для фасадов зданий на «миллионы долларов», рассказал знакомый с разбирательством источник. О результатах расследования и его статусе издание не сообщает.
- О расследовании крупного заказа стекла для Tesla в 2022 году писало Bloomberg. Было ли оно в итоге доставлено, тоже неизвестно.
- WSJ обнаружил в документации по ценным бумагам Tesla, что аудиторский комитет совета директоров должен рассматривать и одобрять сделки на сумму более $120 тысяч, если в них могут быть материально заинтересованны связанные с компанией люди.
- Представители Tesla, Илон Маск, глава совета директоров компании Робин Денхолм и другие члены правления не ответили на запросы издания.
- В 2020 году предприниматель рассказал в Twitter, что планирует продать практически всё своё имущество, потому что «владение тянет вниз». В апреле 2022 года он подтвердил, что у него нет недвижимости и приходится «буквально ночевать у друзей»
- Организации, связанные с компаниями или сотрудниками Маска, с 2020 года купили не менее 3500 акров (около 14 км²) рядом с Остином, выяснил WSJ. Это подготовка к строительству небольшого города с домами для работников SpaceX, Tesla и Boring Company, которые можно арендовать по ценам ниже рыночных, рассказывали источники издания.
Так провела или проводит? Если провела - то какие результаты?
Что-то он всё-таки принимает. А может и на пользу.
У Джо Рогана на подкасте он же спалился))
Имелась ввиду эта недавняя новость:
Ааа. Прям как по Хантеру Томпсону из Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Ну кетамин он может и вполне легально по рецепту принимать, его FDA одобрило как антидепрессант.
Не, ну там лекарство было (-: Для релакса чисто.
Ну, на пользу ведь 😁
А в чем суть проблемы то?
Памп активов
Нецелесообразное использование денег и времени сотрудников, скрывание от акционеров и пр. закулисные игры.
Уверен, что Илон нравится далеко не всем в компании, возможно кто-то из злыдней раздувает конфликт.
Ну поставит себе там дом, рядом поставит дома других сотрудников. Не вижу проблем особых. Вполне целевые траты
мужчина захотел пожить под куполом. что в голове у этих изобретателей-мечтателей не ясно
Стеклянная женская студенческая общага гораздо интереснее. Вложись лучше в это, Илон. По документам проведешь как социальный эксперимент.