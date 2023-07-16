«Игра в бога»: как зародился рынок «заказных дождей» и сколько денег он приносит Статьи редакции
Одним — $300 тысяч в год, а другим — миллионы долларов. Коротко об «инструменте», который вдохновил Курта Воннегута на написание «Колыбели для кошки», — в конспекте заметки The Hustle.
Во время Второй мировой войны учёным General Electric Винсенту Шэферу и Ирвингу Ленгмюру поручили следить за тем, чтобы американские самолёты не обледеневали на холоде. Тех охватил исследовательский интерес: почему тучи с виду одинаковые, но одни проливают осадки, а другие, несмотря на низкую температуру, — нет.
Они нашли морозильную камеру и решили поэкспериментировать: сперва Шэфер делал продолжительные выдохи, чтобы в морозилке образовывались облака пара, а затем помещал туда различные химические вещества, чтобы проследить за реакцией. Так, стоило ему забросить в камеру сухой лёд, как в ней тут же образовались ледяные кристаллы.
Позже к опытам учёных присоединился химик-метеролог Бернард Воннегут — старший брат писателя Курта Воннегута. В ходе экспериментов он обнаружил, что похожий по структуре лёд образуется и вокруг «ядер» иодида серебра — вещества, которое ещё активнее кристаллизовало воду, а значит, и вызывало бы осадки.
Так в метеорологии появилась целая практика — засева облаков. И пока Бернард размышлял о её перспективах, его истории об искусственной модификации воды очаровали Курта и вдохновили его на написание одного из своих самых популярных романов — «Колыбель для кошки».
Испытать в небе новый «инструмент» — иодид серебра — рискнули в ноябре 1946 года: тогда один из пилотов General Electric взял с собой на борт Шэфера, чтобы тот помог ему вызвать первую в истории искусственную снежную бурю.
В конце 1947 года уже Лэнгмюр хотел с помощью того же химического соединения предотвратить и ураган, но у него не получилось. Из-за этого вылетевший в тот день Boeing B-17 попал в самый «глаз» бури, и возможности исследователей тут же поставили под сомнение.
Впрочем, это не помешало зародиться целому рынку засева, а иодиду серебра — стать его неотъемлемой частью, пишет The Hustle. Процесс устроен просто: на крыльях и фюзеляже самолёта закрепляют сигнальные ракеты с иодидом серебра, которые пилот направляет в тучи, достигнув нужной высоты. Уже в облаках образуются кристаллы и, тяжелея, падают в виде осадков на землю.
В 21 веке управлением погодой никого не удивишь. Искусственные дожди помогают орошать поля в сельскохозяйственных угодьях и справляться с аномальной жарой в странах вроде Китая.
Снега, в свою очередь, обеспечивают белым покровом горнолыжные курорты — в частности в регионах, где он с каждым годом всё меньше. А ещё с их помощью можно пополнять истощающиеся водохранилища — особенно если запорошить горные хребты, откуда снег будет стекать по весне.
В США посевом, помимо прочих, занимается компания SOAR. Ею владеет Гэри Уокер, который до этого 30 лет работал в отрасли рационального водопользования. Засеивать тучи он привык сам — на самолётах 1970 годов, ориентируясь на подсказки метеоролога.
Сам рынок в США при этом относительно небольшой: опрошенные The Hustle эксперты оценивают его в $10 млн — а то и меньше. Причины разные:
- Многие предприниматели считают погоду непредсказуемой, поэтому не верят, что не самые малые инвестиции в управление ею окупятся.
- Суеверные граждане критикуют компании вроде SOAR и Western Weather Consultants за то, что те «играют в бога».
- Убедить госорганы в том, что им нужны искусственные дожди, тоже непросто: они считают, что дополнительные 5-15% осадков не решат проблем — в частности с засухой.
За рубежом ситуация обратная, пишет The Hustle: там многие города и бизнес готовы платить за засев столько, сколько придётся. Weather Modification из Северной Дакоты, например, работает по многомиллионным долгосрочным контрактам — в том числе в Саудовской Аравии.
В том же Китае тем временем нет препятствий и в виде недовольства учёных или общественности: голоса несогласных там подавляет правительство.
Сами компании, занимающиеся засевом, знают о скептицизме, но открыто говорят, что не пытаются «играть в бога». Они признают, что работают только с тем, что даёт им природа, — на благо жителям и предпринимателям в засушливых регионах.
а где про химтрейлы))) эххх позабыли уже все)