За рубежом ситуация обратная, пишет The Hustle: там многие города и бизнес готовы платить за засев столько, сколько придётся. Weather Modification из Северной Дакоты, например, работает по многомиллионным долгосрочным контрактам — в том числе в Саудовской Аравии.

Сам рынок в США при этом относительно небольшой: опрошенные The Hustle эксперты оценивают его в $10 млн — а то и меньше. Причины разные:

Впрочем, это не помешало зародиться целому рынку засева, а иодиду серебра — стать его неотъемлемой частью, пишет The Hustle. Процесс устроен просто: на крыльях и фюзеляже самолёта закрепляют сигнальные ракеты с иодидом серебра, которые пилот направляет в тучи, достигнув нужной высоты. Уже в облаках образуются кристаллы и, тяжелея, падают в виде осадков на землю.

Одним — $300 тысяч в год, а другим — миллионы долларов. Коротко об «инструменте», который вдохновил Курта Воннегута на написание «Колыбели для кошки», — в конспекте заметки The Hustle.