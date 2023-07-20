Умер «самый известный в мире хакер» и специалист по информационной безопасности Кевин Митник Статьи редакции
Ему было 59 лет.
- Кевин Митник умер 16 июля 2023 года, говорится в некрологе похоронного бюро Dignity Memorial. Его смерть также подтвердила пресс-секретарь компании KnowBe4, в которой Митник занимал пост Chief Hacking Officer, пишет The New York Times. У него был рак.
- Митник взламывал телефонные и компьютерные сети с 1980-х. Широкую известность он получил в 1990-е после кражи «тысяч файлов данных и номеров кредитных карт в США», пишет газета. В 1995 году, когда ФБР поймала хакера, NYT писала о нём как об «одном из самых разыскиваемых компьютерных преступников».
- Митнику предъявили более 20 обвинений, среди пострадавших компаний были Apple, Nokia, Motorola и другие. Но программист не признал себя виновным, говоря, что никогда не пользовался полученной информацией в личных целях.
- После выхода на свободу в 2000-м Митник стал консультантом по кибербезопасности. С 2003 года он возглавлял Mitnick Security Consulting, также работал с KnowBe4. Митник написал несколько книг, National Geographic посвятила ему одну из серий документального фильма I am rebel.
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Норм был чувак. Сейчас таких не делают.
причем и не старый совсем
Времена были другие. Романтика и все такое. В наше время судебная система не различает белых и черных хакеров. Всех в тюряжку если поймают. Вот и не осталось белых, одни черные ворюги.
Да ну почему же, того же Маркуса Хатчинса, который остановил WannaCry несколько лет назад, никто в тюрягу не упрятывал
Более того, его задержали по подозрению в преступной хакерской деятельности, которую он осуществлял задолго до остановки WannaCry, и в итоге отпустили с учетом как раз таки его помощи с этим вирусом
Он оставил после себя крутую книгу, а не чемодан с г...м)
F
Че-то рано
Внезапно. Я проходил курсы по безопасности Knowbe4, где выступал Митник и ничего не говорило, что он болен.
Хакеры никогда не предупреждают
Рак поджелудочной, мог не знать до последнего.
Да, он один из самых коварных и практически без шансов
Легенда умерла😞
Жаль он не успел уничтожить мировую кабальную банковскую систему..
Слышал она написана на бейсике или фортране, и на столько проста, что дыр там в принципе нет. Следить за самими собой оказывается достаточно просто и не сложно.
"Мировая кабальная банковская система"? На Коболе скорее.
да точно.
Так там всего 12 евреев всем управляет, ничего сложного таким количеством людей не осилить.
Как в Торе и написано. не вижу с этим проблем если честно.
Мировая кобольная банковская система.
А планировал?
Нет, это муж Анджелины Джоли планировал.
Ушла ещё одна легенда, очень жаль.
А новых не предвидится.
Вот, например, этот бриатнский подросток вполне может стать легендой взлома: https://www.bbc.co.uk/news/technology-60864283
Геохот например, легенда и сейчас важным делом занят - доступностью нейросетей для масс.
Почитайте его книгу по социальной инженерии, довольно интересная
Искусство обмана?
Какая?
Искусство обмана. Самая известная его книга
Спасибо, почитаю
Жалко
513 RIP
🇫
Рано ушел. В тюрячке здоровье загубили ему, а после выхода запрещали несколько лет пользоваться интернетом и компьютерами.
31337
Давно не писал это число. Жаль, что повод печальный.
Умер и умер
RIP. Культовый чувак. Когда-то даже в Москву приезжал, где-то валяется его визитка....
"Кевин Митник умер 16 июля 2023 года, говорится в некрологе похоронного бюро Dignity Memorial." - печально, когда о твоей смерти узнают из похоронного бюро. Одиночество блин