Офлайн
Таня Боброва

Умер «самый известный в мире хакер» и специалист по информационной безопасности Кевин Митник Статьи редакции

Ему было 59 лет.

Кевин Митник в 2011 году / Kai Foersterling, European Pressphoto Agency
  • Кевин Митник умер 16 июля 2023 года, говорится в некрологе похоронного бюро Dignity Memorial. Его смерть также подтвердила пресс-секретарь компании KnowBe4, в которой Митник занимал пост Chief Hacking Officer, пишет The New York Times. У него был рак.
  • Митник взламывал телефонные и компьютерные сети с 1980-х. Широкую известность он получил в 1990-е после кражи «тысяч файлов данных и номеров кредитных карт в США», пишет газета. В 1995 году, когда ФБР поймала хакера, NYT писала о нём как об «одном из самых разыскиваемых компьютерных преступников».
  • Митнику предъявили более 20 обвинений, среди пострадавших компаний были Apple, Nokia, Motorola и другие. Но программист не признал себя виновным, говоря, что никогда не пользовался полученной информацией в личных целях.
  • После выхода на свободу в 2000-м Митник стал консультантом по кибербезопасности. С 2003 года он возглавлял Mitnick Security Consulting, также работал с KnowBe4. Митник написал несколько книг, National Geographic посвятила ему одну из серий документального фильма I am rebel.
Истории
Самый известный в мире хакер

История Кевина Митника — программиста, который совершил более 20 киберпреступлений, но ни в одном не использовал украденные данные во вред.

#новость

4615 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Норм был чувак. Сейчас таких не делают.

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

причем и не старый совсем

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Времена были другие. Романтика и все такое. В наше время судебная система не различает белых и черных хакеров. Всех в тюряжку если поймают. Вот и не осталось белых, одни черные ворюги.

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

Да ну почему же, того же Маркуса Хатчинса, который остановил WannaCry несколько лет назад, никто в тюрягу не упрятывал

Более того, его задержали по подозрению в преступной хакерской деятельности, которую он осуществлял задолго до остановки WannaCry, и в итоге отпустили с учетом как раз таки его помощи с этим вирусом

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Он оставил после себя крутую книгу, а не чемодан с г...м)

F

Ответить
Развернуть ветку
Gosoo Gosoo

Че-то рано

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Внезапно. Я проходил курсы по безопасности Knowbe4, где выступал Митник и ничего не говорило, что он болен.

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Хакеры никогда не предупреждают

Ответить
Развернуть ветку
J D

Рак поджелудочной, мог не знать до последнего.

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

Да, он один из самых коварных и практически без шансов

Ответить
Развернуть ветку
sent1s1

Легенда умерла😞

Ответить
Развернуть ветку
Alex GODERATOR

Жаль он не успел уничтожить мировую кабальную банковскую систему..

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Hazoke

Слышал она написана на бейсике или фортране, и на столько проста, что дыр там в принципе нет. Следить за самими собой оказывается достаточно просто и не сложно.

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

"Мировая кабальная банковская система"? На Коболе скорее.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Hazoke

да точно.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Так там всего 12 евреев всем управляет, ничего сложного таким количеством людей не осилить.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Hazoke

Как в Торе и написано. не вижу с этим проблем если честно.

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Мировая кобольная банковская система.

Ответить
Развернуть ветку
Gorodecki Nekrasov

А планировал?

Ответить
Развернуть ветку
Анна Прутт

Нет, это муж Анджелины Джоли планировал.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ушла ещё одна легенда, очень жаль.
А новых не предвидится.

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Вот, например, этот бриатнский подросток вполне может стать легендой взлома: https://www.bbc.co.uk/news/technology-60864283

Lapsus$: Oxford teen accused of being…
Police say they've arrested seven teenagers as part of their investigation into a hacking group.
www.bbc.co.uk
Ответить
Развернуть ветку
J D

Геохот например, легенда и сейчас важным делом занят - доступностью нейросетей для масс.

Ответить
Развернуть ветку
Mike

Почитайте его книгу по социальной инженерии, довольно интересная

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Искусство обмана?

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

Какая?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Ibragimov

Искусство обмана. Самая известная его книга

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

Спасибо, почитаю

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Суслин

Жалко

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Fedostsev

513 RIP

Ответить
Развернуть ветку
Black7

🇫

Ответить
Развернуть ветку
Георгий

Рано ушел. В тюрячке здоровье загубили ему, а после выхода запрещали несколько лет пользоваться интернетом и компьютерами.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Konoplitski

31337
Давно не писал это число. Жаль, что повод печальный.

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Умер и умер

Ответить
Развернуть ветку
Поручик молчать

RIP. Культовый чувак. Когда-то даже в Москву приезжал, где-то валяется его визитка....

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Заозерова

"Кевин Митник умер 16 июля 2023 года, говорится в некрологе похоронного бюро Dignity Memorial." - печально, когда о твоей смерти узнают из похоронного бюро. Одиночество блин

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
36 комментариев
null