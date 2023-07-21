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Таня Боброва

У сети лабораторий «Инвитро» сменился владелец Статьи редакции

Её основатель написал сотрудникам, что сеть передают «молодому, активному и амбициозному акционеру».

  • Основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский уходит из компании, её новым акционером станет Роман Мирончик. Об этом пишут «Ведомости» и «Ъ» со ссылкой на «Инвитро». Смена акционера не повлияет на операционную работу сети.
  • 20 июля 2023 года Островский разослал письмо сотрудникам, пишут газеты. В частности, в нём говорится, что «Инвитро» решили передать «молодому, активному и амбициозному акционеру».
  • В компании не назвали сумму сделки. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил «Инвитро» в 12-15 млрд рублей (5–6 EBITDA за 2022 год). Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, сумма могла превысить 40 млрд рублей. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает её в 30 млрд.
  • ООО «Инвитро» учредило ООО «Медиал консалтинг груп», которая до 20 июля 2023-го принадлежала кипрской Invitro Holding Limited, следует из данных «Контур.Фокуса». Теперь 99,9% владеет «Ар-Эм Инвестментс — Фзко» из ОАЭ. Гендиректор «Инвитро» и «Медиал консалтинг груп» пока Островский, следует из данных системы.
  • «Ъ» отмечает, что «Инвитро» не один год искала инвестора. В 2021 году компания сообщала о планах выйти на IPO, в 2022-м профильное издание Vademecum со ссылкой на источники писало, что покупкой интересовалась Kismet Capital Group Ивана Таврина. В KCG заявили, что не имеют отношения к текущей сделке.
  • Александр Островский, врач-реаниматолог, основал «Инвитро» в 1995 году. Тогда он вместе с партнёрами создал дистрибутора импортного медоборудования и расхдных материалов «ОМБ» — одно из его подразделений специализировалось на анализах для больниц и стало частной медлабораторией. По собственным данным, сеть объединяет 1900 офисов в пяти странах.
Источник: «Инвитро»

#новость #инвитро

2383 просмотров
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 Император Нолимоций
«молодому, активному и амбициозному акционеру»
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Андрей Вечерний

Всё озолотит

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Pavel Chernev

Фотошоп?

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Сергей Марков

Если бы

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Валерия Щербакова

«молодому, активному и амбициозному акционеру» Дон

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Sasha Step

25 лет чувак не мог выйти из операционки, соболезную.

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Dee

Может кайфовал? Не всем интересно заниматься йогой знаете ли.

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Sasha Step

Может, а может поклонник БДСМ. Не все конечно же хотят к примеру путешествовать по миру когда бабла немерено. Ведь так здорово всю жизнь провести в офисе?

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Philipp Novikov

Вы, видимо, никогда не болели трудоголизмом.

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Вадим Д.

Надеюсь, бывший владелец продал компанию не из-за плохих анализов.
Получается, раз новый — молодой, активный и амбициозный акционер, то старый был «уже не тот».

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дед Мазай и ёжики

Передел собственности в России идет полным ходом.

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дед Мазай и ёжики

Роман Мирончик – член совета директоров Транскапиталбанка и микрофинансовой организации «Viva Деньги». По данным СПАРК-Интерфакс, выступает бенефициаром и совладельцем ряда крупных операторов недвижимости в Москве, включая офисный комплекс «Бахрушин Хаус» и торговый центр «Солнечный II» в Московской области.

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Марат Шайхутдинов

Думаете, сам себя сделал?

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дед Мазай и ёжики

Думаю, сделали все же мама с папой.

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debil
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noname
Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил «Инвитро» в 12-15 млрд рублей (5–6 EBITDA за 2022 год). Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, сумма могла превысить 40 млрд рублей. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает её в 30 млрд.

Это всё, что нужно знать о профессиональных аналитиках.

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Сергей Я
Роман Мирончик – член совета директоров Транскапиталбанка и микрофинансовой организации «Viva Деньги»

Ахаха, микрофинансист владелец Инвитро теперь, ясно💩

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veryrarepepega

Лучше бы тебя сделали, да?

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Citizen X

Лучше бы микрофинансистов на пожизненный срок отправляли с конфискацией и запретом выезда из страны для родственников с правом на помилование не ранее, чем через 25 лет :) Но увы.

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Piu-piu

Почему?

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Yury Kornev

К сожалению только эта мера не решит проблему с микрозаймами. Запретят относительно легальных - народ пойдет к бандитам. Нужно решать системные проблемы, улучшать качество жизни людей, повышать благосостояние, чтобы спроса не микрокредиты не было.
А запретами проблемы не решаются. Запреты только увеличивают проблемы.

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Сергей Я

Ну точно не тебя 🤡

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Юрий Хабаров

1900 офисов в пяти странах -вот это бизнес на анализах, хорошо раскрутились

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under construction

в 90х когда все грохнулось поляна была абсолютно свободна, кто первый успел тот и съел

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Wittgenstein

консалтинг - это тоже бизнес на анализах, на бизнес-анализах :)))

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Невероятный Блондин
1995 году. Тогда он вместе с партнёрами создал дистрибутора импортного медоборудования и расхдных материалов

Сейчас это конечно сложнее.
Видимо выгорел

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26 комментариев
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