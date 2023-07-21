У сети лабораторий «Инвитро» сменился владелец Статьи редакции
Её основатель написал сотрудникам, что сеть передают «молодому, активному и амбициозному акционеру».
- Основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский уходит из компании, её новым акционером станет Роман Мирончик. Об этом пишут «Ведомости» и «Ъ» со ссылкой на «Инвитро». Смена акционера не повлияет на операционную работу сети.
- 20 июля 2023 года Островский разослал письмо сотрудникам, пишут газеты. В частности, в нём говорится, что «Инвитро» решили передать «молодому, активному и амбициозному акционеру».
- В компании не назвали сумму сделки. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил «Инвитро» в 12-15 млрд рублей (5–6 EBITDA за 2022 год). Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, сумма могла превысить 40 млрд рублей. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает её в 30 млрд.
- ООО «Инвитро» учредило ООО «Медиал консалтинг груп», которая до 20 июля 2023-го принадлежала кипрской Invitro Holding Limited, следует из данных «Контур.Фокуса». Теперь 99,9% владеет «Ар-Эм Инвестментс — Фзко» из ОАЭ. Гендиректор «Инвитро» и «Медиал консалтинг груп» пока Островский, следует из данных системы.
- «Ъ» отмечает, что «Инвитро» не один год искала инвестора. В 2021 году компания сообщала о планах выйти на IPO, в 2022-м профильное издание Vademecum со ссылкой на источники писало, что покупкой интересовалась Kismet Capital Group Ивана Таврина. В KCG заявили, что не имеют отношения к текущей сделке.
- Александр Островский, врач-реаниматолог, основал «Инвитро» в 1995 году. Тогда он вместе с партнёрами создал дистрибутора импортного медоборудования и расхдных материалов «ОМБ» — одно из его подразделений специализировалось на анализах для больниц и стало частной медлабораторией. По собственным данным, сеть объединяет 1900 офисов в пяти странах.
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Всё озолотит
Фотошоп?
Если бы
«молодому, активному и амбициозному акционеру» Дон
25 лет чувак не мог выйти из операционки, соболезную.
Может кайфовал? Не всем интересно заниматься йогой знаете ли.
Может, а может поклонник БДСМ. Не все конечно же хотят к примеру путешествовать по миру когда бабла немерено. Ведь так здорово всю жизнь провести в офисе?
Вы, видимо, никогда не болели трудоголизмом.
Надеюсь, бывший владелец продал компанию не из-за плохих анализов.
Получается, раз новый — молодой, активный и амбициозный акционер, то старый был «уже не тот».
Передел собственности в России идет полным ходом.
Роман Мирончик – член совета директоров Транскапиталбанка и микрофинансовой организации «Viva Деньги». По данным СПАРК-Интерфакс, выступает бенефициаром и совладельцем ряда крупных операторов недвижимости в Москве, включая офисный комплекс «Бахрушин Хаус» и торговый центр «Солнечный II» в Московской области.
Думаете, сам себя сделал?
Думаю, сделали все же мама с папой.
Это всё, что нужно знать о профессиональных аналитиках.
Ахаха, микрофинансист владелец Инвитро теперь, ясно💩
Лучше бы тебя сделали, да?
Лучше бы микрофинансистов на пожизненный срок отправляли с конфискацией и запретом выезда из страны для родственников с правом на помилование не ранее, чем через 25 лет :) Но увы.
Почему?
К сожалению только эта мера не решит проблему с микрозаймами. Запретят относительно легальных - народ пойдет к бандитам. Нужно решать системные проблемы, улучшать качество жизни людей, повышать благосостояние, чтобы спроса не микрокредиты не было.
А запретами проблемы не решаются. Запреты только увеличивают проблемы.
Ну точно не тебя 🤡
1900 офисов в пяти странах -вот это бизнес на анализах, хорошо раскрутились
в 90х когда все грохнулось поляна была абсолютно свободна, кто первый успел тот и съел
консалтинг - это тоже бизнес на анализах, на бизнес-анализах :)))
Сейчас это конечно сложнее.
Видимо выгорел