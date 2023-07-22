Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков. Не могу и не хочу писать — «был».

Под его руководством «ИКС Холдинг» стала одной из крупнейших технологических компаний в стране. Антон создавал спутники ШПД для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов. Именно благодаря активной позиции Антона и успехам его компании отрасль быстро росла. <...>

Люди и проекты всегда были его самой главной заботой. Мы, со своей стороны, окажем всю возможную поддержку компании, её сотрудникам, чтобы воплотить в жизнь все его грандиозные планы. Успешная реализация проектов Антона станет самой лучшей памятью о нём.