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Полина Лааксо

Умер основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников Статьи редакции

«Сверхамбициозному» предпринимателю было 40 лет.

  • Предварительная причина смерти — остановка сердца, пишут РБК и ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Соболезнования тем, кто знал Черепенникова, высказал от лица Минцифры глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, ИТ-отрасль быстро росла в том числе благодаря «активной позиции Антона и успехам его компании»

Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков. Не могу и не хочу писать — «был».

Под его руководством «ИКС Холдинг» стала одной из крупнейших технологических компаний в стране. Антон создавал спутники ШПД для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов. Именно благодаря активной позиции Антона и успехам его компании отрасль быстро росла. <...>

Люди и проекты всегда были его самой главной заботой. Мы, со своей стороны, окажем всю возможную поддержку компании, её сотрудникам, чтобы воплотить в жизнь все его грандиозные планы. Успешная реализация проектов Антона станет самой лучшей памятью о нём.

глава Минцифры Максут Шадаев
Антон Черепенников. Источник: Tatler

  • Антон Черепенников пришёл в ИТ в 2005 году, начав с импорта телефонов Blackberry и установки сервисов защищённого беспроводного доступа к почте и корпоративным платформам.

  • Он входил в совет директоров «Мегафона», в 2016 году попал в список предпринимателей, которые, по мнению РБК, «будут создавать новую российскую экономику», и в 2017-м оказался среди «героев завтрашнего дня» вместе с основателем Ethereum Виталиком Бутериным.

  • В начале 2010-х Черепенников занялся развитием киберспортивного клуба Virtus.pro, в который позже вложил $100 млн Алишер Усманов, и на его основе построил холдинг ESforce. Последний в 2018 году выкупила тогда ещё Mail.Ru Group — примерно за $150 млн. В группу входило более десяти бизнес-единиц: это команды, турниры, турнирный оператор, стадион, студии вещания, производство, мерчандайзинг, медийное агентство.

  • В декабре 2018 года предприниматель запустил «ИКС Холдинг» — чтобы объединить ИТ-активы: разработчика решений для исполнения закона Яровой «Цитадель» (туда вошла «Основа Лаб» с продуктами для оперативно-разыскных мероприятий), системного интегратора «Форпост», фирму по разработке биллинговых систем «Петер-сервис», поставщика решений для информбезопасности «Криптонит» и другие структуры.
  • В апреле 2020 года купить «ИКС Холдинг» договорилась USM Усманова, а Черепенников сохранил должность гендиректора. В марте 2022 года первая продала группу обратно основателю за нераскрытую сумму.

#новость

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43 комментария
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 I S

Сперва ты делаешь инфраструктуру для слежки и прослушки, а потом умираешь в 40 лет))

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James Bomond

С капитализацией в 300 ярдов можно позволить себе начать новую жизнь в 40 лет

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Фоксик

Вот совершенно не жалко.

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Базы данных.Парсинг. Коллцентр

Наркота или слишком много знал. Или вместо наркоты новичок ,потому что слишком много знал

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дед Мазай и ёжики
Предварительная причина смерти — остановка сердца
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MadRat96

За Virtus Pro спасибо, а за закон об изоляции Рунета и закон Яровой и так все знают, так что подпортил он свою репутацию в итоге

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Ами Варджа

Он этот закон написал и утвердил?

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Гойда

Ребята просто хотят писать код!!!!!

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Иван Саблин

Остановка сердца в 40 лет, ага

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Ivan Mart

Часто бывает в 30 и даже 20. Особенно если имеются проблемы с лишним весом.

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дед Мазай и ёжики

Особенно если имеются проблемы с серьезными дядями.

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Ivan Mart

ШУЕ

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Ivan Cato

ППШ

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Светлана Владимирова

В моей местности "номинал" "трагически погиб в результате крушения частного вертолета в труднодоступной местности. На борту было 4 человека, включая пилота.". Погиб только он и вертолет целый. Объяснение простое-вертолет дома забыл. 😆

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Гойда

В 32 года был микроинсульт. Ряд стрессов систематических плюс не здоровый образ жизни

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Роман

Я бы почитал эту историю. Пилите, Шура!

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Sergei Timofeyev

Да что там писать... у меня у коллеги микроинсульт был в 23 года. :)

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jonewayne

У меня есть история с близким человеком, когда серия инсультов случилась в подростковом возрасте в виде осложнений от другой болезни. О таком не очень хочется рассказывать в подробностях

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Кузьмич

И раньше часто бывает, тот же инфаркт очень сильно помолодел

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Влад Светлый

У что же вас так удивило?
На отделении почты, где я обслуживаюсь, оператор умерла недавно. 41 год. Вышла в обеденный перерыв и не вернулась. Инфаркт.

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Xi

Почему нет? Ну, если хочется надеть шапку из фольги искать заговоры - ок. А вменяемые люди знают, что сердце может остановиться в любом возрасте, конечно, с возрастом вероятность выше. Но смерть в 30-40 лет вообще не редкость нынче. Особенно для тех, кто убивается на работе.

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netvoyaprincessa

Огромная утрата для страны.

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дед Мазай и ёжики

Никто и не заметил.

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Yuliana

Кому война, а кому мать родна. Нажился на слежке

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Ivan Mart

Киберспорт в России вывел на топовый уровень.

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Невкусно и грустно

Сначала зам, теперь вот главный подрядчик законов Яровой. Максут, надеюсь, израильский паспорт держите наготове? %)

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Не очень хороший человек

ченить сделали уже в жизни?

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Джо Б

Вывод: Если слишком амбициозить, можно и штаны порвать

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Аккаунт отморожен
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John Malkovich

ну бубнить и бубнить. че умер-то?

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Платон Щукин

Убили парня, очень жаль.

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James Bomond

Может потом всплыть где-то в Аргентине с другим паспортом

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дед Мазай и ёжики

Кверху брюхом?

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James Bomond

С новой мордой

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Кузьмич

Теория заговоров

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Не очень хороший человек
Теория заговоров

Заговор теорий

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Asilisk Buisness Builder

Ты чот пропал Кирюха. На сообщения в телегу не отвечаешь )))

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Не очень хороший человек
Убили парня, очень жаль.

Обалдеть ты ванга, что на ужин то есть будешь, знаешь хоть?

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Black7

Ох, помню его как главу vp.
Крутой был чел.
🇫🫡

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Ами Варджа

Очень жаль, потерян грамотный человек. Странное совпадение - только вышла новость от Бюро 1440 со спутниками и буквально тут же уминает глава

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Shoo
Успешная реализация проектов Антона станет самой лучшей памятью о нём.

Вот в кои-то веки Максут правду говорит.
Лучшая память - пилил бюджеты под мусорами.

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Не очень хороший человек

От создателей комментариев на VC: нихуя не добился, зато все сам (с)

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Ali B

Знания убивают!

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43 комментария
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