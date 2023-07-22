Умер основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников Статьи редакции
«Сверхамбициозному» предпринимателю было 40 лет.
- Предварительная причина смерти — остановка сердца, пишут РБК и ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Соболезнования тем, кто знал Черепенникова, высказал от лица Минцифры глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, ИТ-отрасль быстро росла в том числе благодаря «активной позиции Антона и успехам его компании»
Антон Черепенников пришёл в ИТ в 2005 году, начав с импорта телефонов Blackberry и установки сервисов защищённого беспроводного доступа к почте и корпоративным платформам.
- Он входил в совет директоров «Мегафона», в 2016 году попал в список предпринимателей, которые, по мнению РБК, «будут создавать новую российскую экономику», и в 2017-м оказался среди «героев завтрашнего дня» вместе с основателем Ethereum Виталиком Бутериным.
В начале 2010-х Черепенников занялся развитием киберспортивного клуба Virtus.pro, в который позже вложил $100 млн Алишер Усманов, и на его основе построил холдинг ESforce. Последний в 2018 году выкупила тогда ещё Mail.Ru Group — примерно за $150 млн. В группу входило более десяти бизнес-единиц: это команды, турниры, турнирный оператор, стадион, студии вещания, производство, мерчандайзинг, медийное агентство.
- В декабре 2018 года предприниматель запустил «ИКС Холдинг» — чтобы объединить ИТ-активы: разработчика решений для исполнения закона Яровой «Цитадель» (туда вошла «Основа Лаб» с продуктами для оперативно-разыскных мероприятий), системного интегратора «Форпост», фирму по разработке биллинговых систем «Петер-сервис», поставщика решений для информбезопасности «Криптонит» и другие структуры.
- В апреле 2020 года купить «ИКС Холдинг» договорилась USM Усманова, а Черепенников сохранил должность гендиректора. В марте 2022 года первая продала группу обратно основателю за нераскрытую сумму.
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Сперва ты делаешь инфраструктуру для слежки и прослушки, а потом умираешь в 40 лет))
С капитализацией в 300 ярдов можно позволить себе начать новую жизнь в 40 лет
Вот совершенно не жалко.
Наркота или слишком много знал. Или вместо наркоты новичок ,потому что слишком много знал
За Virtus Pro спасибо, а за закон об изоляции Рунета и закон Яровой и так все знают, так что подпортил он свою репутацию в итоге
Он этот закон написал и утвердил?
Ребята просто хотят писать код!!!!!
Остановка сердца в 40 лет, ага
Часто бывает в 30 и даже 20. Особенно если имеются проблемы с лишним весом.
Особенно если имеются проблемы с серьезными дядями.
ШУЕ
ППШ
В моей местности "номинал" "трагически погиб в результате крушения частного вертолета в труднодоступной местности. На борту было 4 человека, включая пилота.". Погиб только он и вертолет целый. Объяснение простое-вертолет дома забыл. 😆
В 32 года был микроинсульт. Ряд стрессов систематических плюс не здоровый образ жизни
Я бы почитал эту историю. Пилите, Шура!
Да что там писать... у меня у коллеги микроинсульт был в 23 года. :)
У меня есть история с близким человеком, когда серия инсультов случилась в подростковом возрасте в виде осложнений от другой болезни. О таком не очень хочется рассказывать в подробностях
И раньше часто бывает, тот же инфаркт очень сильно помолодел
У что же вас так удивило?
На отделении почты, где я обслуживаюсь, оператор умерла недавно. 41 год. Вышла в обеденный перерыв и не вернулась. Инфаркт.
Почему нет? Ну, если хочется надеть шапку из фольги искать заговоры - ок. А вменяемые люди знают, что сердце может остановиться в любом возрасте, конечно, с возрастом вероятность выше. Но смерть в 30-40 лет вообще не редкость нынче. Особенно для тех, кто убивается на работе.
Огромная утрата для страны.
Никто и не заметил.
Кому война, а кому мать родна. Нажился на слежке
Киберспорт в России вывел на топовый уровень.
Сначала зам, теперь вот главный подрядчик законов Яровой. Максут, надеюсь, израильский паспорт держите наготове? %)
ченить сделали уже в жизни?
Вывод: Если слишком амбициозить, можно и штаны порвать
ну бубнить и бубнить. че умер-то?
Убили парня, очень жаль.
Может потом всплыть где-то в Аргентине с другим паспортом
Кверху брюхом?
С новой мордой
Теория заговоров
Заговор теорий
Ты чот пропал Кирюха. На сообщения в телегу не отвечаешь )))
Обалдеть ты ванга, что на ужин то есть будешь, знаешь хоть?
Ох, помню его как главу vp.
Крутой был чел.
🇫🫡
Очень жаль, потерян грамотный человек. Странное совпадение - только вышла новость от Бюро 1440 со спутниками и буквально тут же уминает глава
Вот в кои-то веки Максут правду говорит.
Лучшая память - пилил бюджеты под мусорами.
От создателей комментариев на VC: нихуя не добился, зато все сам (с)
Знания убивают!