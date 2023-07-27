«Всё заменить невозможно»: Forbes рассказал о ситуации на рынке ветпрепаратов в России Статьи редакции
Основные тезисы из материала издания.
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Что изменится в законодательстве
- С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет продаваться в России. Также по каждому препарату, попадающему в розницу, производители или импортёры должны до 1 февраля предоставить в Россельхознадзор протокол испытания в аккредитованной лаборатории.
- В Россельхознадзоре говорят, что GMP-инспектирование — общемировая практика. Все отечественные производители ветпрепаратов в России успели подтвердить соответствие требованиям, так как поправки приняли ещё в 2021 году.
- В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ; входят Boehringer Ingelheim, Zoetis, Elanco и MSD Animal Health) считают, что осенью 2023-го Россия рискует столкнуться с дефицитом: при плохом сценарии из 1000 иностранных препаратов, которые сейчас присутствуют на российском рынке, останется 60.
- По оценкам АВФАРМ, «на текущий момент с 1 сентября можно продолжать ввозить 174 наименования импортируемых ветпрепаратов». Но многие из них имеют аналоги среди выпускаемых в России, а «инновационных среди разрешённых практически нет». Расхождения с данными Россельхознадзора в АВФАРМ объясняют «особенностями методологии» ведомства.
- Структура Россельхознадзора проводит проверки иностранных производителей с 2017 года. Но в последнее время её специалисты не могут получить визы для выезда в «недружественные» страны, а производители, чьи площадки не локализованы в России, отказываются от дистанционной инспекции. При этом в ведомстве говорят, что входящие в АВФАРМ компании с 2020 года сами отозвали 24 поданных заявления на инспектирование.
Как изменения законодательства скажутся на агропроме
- По данным RNC Pharma, в 2022 году общий объём импорта ветпрепаратов в Россию составил 38,2 млрд рублей, и в стоимостном выражении более 63% рынка — зарубежные. Большая часть приходится на агропром: от 74 до 84% импортируемых ветпрепаратов использовалось в животноводстве и птицеводстве в 2017-2022 годах.
- Зависимость от иностранных лекарств разнится для конкретных групп животных, пишет Forbes. Дефицита вакцин и роста цен опасаются и свиноводы, писали «Ведомости». Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа отметил, что выбор вакцин и препаратов в России уже ограничен.
- Но источник в свиноводческой отрасли считает, что в агросекторе острых проблем с доступностью ветпрепаратов не наблюдается. По его словам, даже если сертификация компаний займёт ещё какое-то время, лекарств хватит: в последние месяцы их завезли в большом объёме, появляются аналоги из Бразилии, Индии и Китая, увеличивается выпуск российских.
- В «Черкизово» говорят, что доля импортных препаратов составляет около 48%, 52% приходится на отечественные: «Есть сложности с доступностью и наличием импортных вакцин. По ряду критичных позиций, у которых нет аналогов, мы формируем запас». В Россельхознадзоре добавили, что в России разработаны препараты от всех значимых болезней сельхозживотных.
Как обстоят дела с препаратами для домашних животных
- В АВФАРМ говорят, что в реестре Россельхознадзора совсем нет вакцин для мелких домашних животных, препаратов для лечения дерматитов и аутоиммунных заболеваний и других. С большой вероятностью в него не войдут и импортируемые препараты для анестезии.
- Сергей Середа отметил, что заменить всё невозможно. Хотя и появляется что-то из Беларуси, Китая и Индии. Но главный врач петербургской клиники «Белый Лис» Виталий Завальнов считает, что отечественные и неевропейские препараты «не дотягивают» до немецких и испанских.
- Особенно сложная ситуация с вакцинами для кошек и собак, говорят опрошенные Forbes врачи: российские производители физически не смогут заполнить весь освободившийся рынок. Особенно заметен дефицит западных вакцин «Нобивак», «Эурекан», «Вангард», «Фелоцел», а российские подорожали.
- В Россельхознадзоре говорят, что это не связано с изменениями законодательства. Например, MSD Animal Health начала сокращать ввоз препаратов для домашних животных в Россию с весны 2022 года. К примеру, в 2021-м в страну ввезли 2,7 млн упаковок препарата от паразитов «Бравекто», а в первой половине 2023-го — ни одной, говорят в ведомстве. Такая же ситуация с вакцинами «Нобивак».
- В России могут полностью исчезнуть препараты от клещей из группы изоксазолинов — наиболее эффективные для профилактики, допускают эксперты. Приходится искать аналоги привычных препаратов для собак-диабетиков и онкобольных животных среди российских лекарств.
- С препаратами для наркоза ситуация улучшилась: на рынке есть много вариантов. Но два основных, которые используют ветеринары, достать трудно. Уверенно сказать, какие западные препараты останутся на рынке, никто не сможет, заключают эксперты.
Животных жалко
Решили стрелять с обоих стороны. Слов уже не осталось.
В этом году пропала симпарика (средство от клещей) - причина отсутствие поставок.
Пропала часть кормов, особенно ветеринарных.
Ну а теперь этих поставок уже и не будет. Зато будут регулярно появляться "Протекто", которыми травят животных.
Какой же абсурд.
Не смогли макдонадлс даже слизать и сделать нормально обычные булки ! А мы тут говорим о каких то серьезных изменениях
С лекарствами для людей, видимо, уже всё хорошо, раз принялись за животных.
Ага, сейчас друг как раз плюётся от того, что вводят акцизы на медицинский спирт. Там и расчёты интересные получаются - народ потом в аптеках оценит. Ну это, конечно, поганые капиталисты, спекулянты и либералы виноваты. Ну мб ещё Сорос.
Ага, Озон вот производит «лекарства»)
Да животных решили убивать, вот и лекарства не нужны.
из 1000 иностранных препаратов, которые сейчас присутствуют на российском рынке, останется 60.
Просто шикарная перспектива((
Животное стало сложнее лечить, это факт. Как владелец животного с хроническими болячками я с этим столкнулся на практике.
итак покупаем импортные остатки лекарств за бешеные деньги, куда еще-то?
законотворцам фиолетово, главное сообщить о том что принято волевое решение, а потом штрафовать не обращая внимания на то была ли возможность соответствовать законам вообще. Не первый раз.
Душегубы. Ладно бы кто-то поставлять что-то перестал и в России действительно были нормальные аналоги — нет, просто встали в позу, чтобы отечественные живодеры могли втридорога продавать отраву свою. Ждем инновационный российский препарат от муковисцидоза — Арбидол 2.0.
Единственный выход это самому покупать все заграницей для своих питомцев, ну или просить знакомых кто имеет возможность путешествовать. Чем травить отечественным г..
Даже животные будут ждать их в аду
на дворе 2023 год ,и это страшно ,когда есть проблемы с выпуском препаратов
Сергей Коняев, главный врач клиники «Асвет», серьезно рискует свободой, разноняя фейки про неуспехи импортозамещения. К нему уже выехали.
"при плохом сценарии из 1000 иностранных препаратов, которые сейчас присутствуют на российском рынке, останется 60."и это к сожалению печально
Ситуация грустная, это и без форбс понятно