Отечественные компании одна за одной рапортуют о создании аналогов, таблеток от клещей, но это не соответствует действительности. Действующие вещества из группы изоксазолинов защищены патентом, а значит, все выпускаемые таблетки от клещей не идут ни в какое сравнение с иностранными. Более того, в погоне за импортозамещением начали появляться такие препараты, как «Протекто», который привёл к массовым отравлениям собак.