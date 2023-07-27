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Таня Боброва

«Всё заменить невозможно»: Forbes рассказал о ситуации на рынке ветпрепаратов в России Статьи редакции

Основные тезисы из материала издания.

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Что изменится в законодательстве

  • С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет продаваться в России. Также по каждому препарату, попадающему в розницу, производители или импортёры должны до 1 февраля предоставить в Россельхознадзор протокол испытания в аккредитованной лаборатории.
  • В Россельхознадзоре говорят, что GMP-инспектирование — общемировая практика. Все отечественные производители ветпрепаратов в России успели подтвердить соответствие требованиям, так как поправки приняли ещё в 2021 году.

Таких площадок (прошедших инспекции — vc.ru) уже 36. В совокупности они производят около 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Всего на рынке обращается около 600 зарубежных препаратов. Ещё по 24 площадкам готовятся отчёты по итогам инспекций, 21 площадка включена в график инспектирования.

Россельхознадзор
  • В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ; входят Boehringer Ingelheim, Zoetis, Elanco и MSD Animal Health) считают, что осенью 2023-го Россия рискует столкнуться с дефицитом: при плохом сценарии из 1000 иностранных препаратов, которые сейчас присутствуют на российском рынке, останется 60.
  • По оценкам АВФАРМ, «на текущий момент с 1 сентября можно продолжать ввозить 174 наименования импортируемых ветпрепаратов». Но многие из них имеют аналоги среди выпускаемых в России, а «инновационных среди разрешённых практически нет». Расхождения с данными Россельхознадзора в АВФАРМ объясняют «особенностями методологии» ведомства.
  • Структура Россельхознадзора проводит проверки иностранных производителей с 2017 года. Но в последнее время её специалисты не могут получить визы для выезда в «недружественные» страны, а производители, чьи площадки не локализованы в России, отказываются от дистанционной инспекции. При этом в ведомстве говорят, что входящие в АВФАРМ компании с 2020 года сами отозвали 24 поданных заявления на инспектирование.

Как изменения законодательства скажутся на агропроме

  • По данным RNC Pharma, в 2022 году общий объём импорта ветпрепаратов в Россию составил 38,2 млрд рублей, и в стоимостном выражении более 63% рынка — зарубежные. Большая часть приходится на агропром: от 74 до 84% импортируемых ветпрепаратов использовалось в животноводстве и птицеводстве в 2017-2022 годах.
  • Зависимость от иностранных лекарств разнится для конкретных групп животных, пишет Forbes. Дефицита вакцин и роста цен опасаются и свиноводы, писали «Ведомости». Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа отметил, что выбор вакцин и препаратов в России уже ограничен.
  • Но источник в свиноводческой отрасли считает, что в агросекторе острых проблем с доступностью ветпрепаратов не наблюдается. По его словам, даже если сертификация компаний займёт ещё какое-то время, лекарств хватит: в последние месяцы их завезли в большом объёме, появляются аналоги из Бразилии, Индии и Китая, увеличивается выпуск российских.
  • В «Черкизово» говорят, что доля импортных препаратов составляет около 48%, 52% приходится на отечественные: «Есть сложности с доступностью и наличием импортных вакцин. По ряду критичных позиций, у которых нет аналогов, мы формируем запас». В Россельхознадзоре добавили, что в России разработаны препараты от всех значимых болезней сельхозживотных.

Как обстоят дела с препаратами для домашних животных

  • В АВФАРМ говорят, что в реестре Россельхознадзора совсем нет вакцин для мелких домашних животных, препаратов для лечения дерматитов и аутоиммунных заболеваний и других. С большой вероятностью в него не войдут и импортируемые препараты для анестезии.
  • Сергей Середа отметил, что заменить всё невозможно. Хотя и появляется что-то из Беларуси, Китая и Индии. Но главный врач петербургской клиники «Белый Лис» Виталий Завальнов считает, что отечественные и неевропейские препараты «не дотягивают» до немецких и испанских.
  • Особенно сложная ситуация с вакцинами для кошек и собак, говорят опрошенные Forbes врачи: российские производители физически не смогут заполнить весь освободившийся рынок. Особенно заметен дефицит западных вакцин «Нобивак», «Эурекан», «Вангард», «Фелоцел», а российские подорожали.
  • В Россельхознадзоре говорят, что это не связано с изменениями законодательства. Например, MSD Animal Health начала сокращать ввоз препаратов для домашних животных в Россию с весны 2022 года. К примеру, в 2021-м в страну ввезли 2,7 млн упаковок препарата от паразитов «Бравекто», а в первой половине 2023-го — ни одной, говорят в ведомстве. Такая же ситуация с вакцинами «Нобивак».
  • В России могут полностью исчезнуть препараты от клещей из группы изоксазолинов — наиболее эффективные для профилактики, допускают эксперты. Приходится искать аналоги привычных препаратов для собак-диабетиков и онкобольных животных среди российских лекарств.

Отечественные компании одна за одной рапортуют о создании аналогов, таблеток от клещей, но это не соответствует действительности. Действующие вещества из группы изоксазолинов защищены патентом, а значит, все выпускаемые таблетки от клещей не идут ни в какое сравнение с иностранными. Более того, в погоне за импортозамещением начали появляться такие препараты, как «Протекто», который привёл к массовым отравлениям собак.

Сергей Коняев, главный врач клиники «Асвет»
  • С препаратами для наркоза ситуация улучшилась: на рынке есть много вариантов. Но два основных, которые используют ветеринары, достать трудно. Уверенно сказать, какие западные препараты останутся на рынке, никто не сможет, заключают эксперты.
Источник: vet-trexgorka.ru

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18 комментариев
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 Anton Anton

Животных жалко

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Артём

Решили стрелять с обоих стороны. Слов уже не осталось.
В этом году пропала симпарика (средство от клещей) - причина отсутствие поставок.
Пропала часть кормов, особенно ветеринарных.
Ну а теперь этих поставок уже и не будет. Зато будут регулярно появляться "Протекто", которыми травят животных.
Какой же абсурд.

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Владимир Мананников

Не смогли макдонадлс даже слизать и сделать нормально обычные булки ! А мы тут говорим о каких то серьезных изменениях

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Роман?

С лекарствами для людей, видимо, уже всё хорошо, раз принялись за животных.

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Soulis

Ага, сейчас друг как раз плюётся от того, что вводят акцизы на медицинский спирт. Там и расчёты интересные получаются - народ потом в аптеках оценит. Ну это, конечно, поганые капиталисты, спекулянты и либералы виноваты. Ну мб ещё Сорос.

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Григорий Красильников

Ага, Озон вот производит «лекарства»)

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MK

Да животных решили убивать, вот и лекарства не нужны.

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Александр Крот

из 1000 иностранных препаратов, которые сейчас присутствуют на российском рынке, останется 60.
Просто шикарная перспектива((

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Продюсер душнила

Животное стало сложнее лечить, это факт. Как владелец животного с хроническими болячками я с этим столкнулся на практике.

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Фуражка Лермонтова

итак покупаем импортные остатки лекарств за бешеные деньги, куда еще-то?

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Neutron

законотворцам фиолетово, главное сообщить о том что принято волевое решение, а потом штрафовать не обращая внимания на то была ли возможность соответствовать законам вообще. Не первый раз.

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Император Нолимоций

Душегубы. Ладно бы кто-то поставлять что-то перестал и в России действительно были нормальные аналоги — нет, просто встали в позу, чтобы отечественные живодеры могли втридорога продавать отраву свою. Ждем инновационный российский препарат от муковисцидоза — Арбидол 2.0.

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Bro.777

Единственный выход это самому покупать все заграницей для своих питомцев, ну или просить знакомых кто имеет возможность путешествовать. Чем травить отечественным г..

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Андрей Вечерний

Даже животные будут ждать их в аду

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Oleg Sukhoveev

на дворе 2023 год ,и это страшно ,когда есть проблемы с выпуском препаратов

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Vi Bro

Сергей Коняев, главный врач клиники «Асвет», серьезно рискует свободой, разноняя фейки про неуспехи импортозамещения. К нему уже выехали.

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Дарья Дарья

"при плохом сценарии из 1000 иностранных препаратов, которые сейчас присутствуют на российском рынке, останется 60."и это к сожалению печально

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Semen

Ситуация грустная, это и без форбс понятно

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