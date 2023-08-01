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Маша Цепелева

VK Play будет развивать крупнейшую в России киберспортивную арену вместо Yota Статьи редакции

Площадка сменит название и оформление.

  • Московская площадка «Yota Arena» стала «VK Play Арена», объявила VK. Ареной владеет киберспортивный холдинг ESforce, юридически принадлежащий VK. Он не стал продлевать контракт на брендинг и партнёрство с Yota, рассказал РБК представитель компании. Причины стороны не раскрыли.
  • В здании проведут редизайн — фасад и внутреннее пространство изменят в стиле VK Play. По-прежнему будет работать компьютерный клуб и площадка для мероприятий вместимостью более 1000 человек, которая будет принимать киберспортивные турниры, отраслевые конференции и другие мероприятия VK Play и партнёров.
  • Компания не разглашает точную сумму инвестиций в обновление. Знакомый с деталями соглашения источник РБК утверждает, что на первом этапе это 90 млн рублей.
  • VK уже проводила с концертными площадками сделку по схеме инвестиции в обмен на изменение названия и приоритетное право проведения мероприятий. В декабре 2022 года холдинг вложил 70 млн рублей в перезапуск клуба Stadium, а позже заключил похожее соглашение с Gipsy.
Фото VK
  • Esforce основал глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в 2015 году, проект был сформирован вокруг киберспортивной команды Virtus.pro. Тогда его на $100 млн профинансировал USM Holdings Алишера Усманова. В 2018 году ESforce Holding купила Mail.ru Group (теперь VK) за $100 млн. В конце 2022–начале 2023 года VK продала крупнейшие активы ESforce — команду Virtus.pro за $174 млн купил предприниматель Арам Карамакунян, Epicentr и Esforce Angency продали $47 млн, покупатели не раскрывались.
  • В сентябре 2022 года VK продала игровое подразделение My.Games за $642 млн. Оно приносило холдингу почти треть выручки, например, в 2021 году — 43,8 млрд рублей при общей выручке 125,75 млрд рублей. Сделка могла быть связана с санкциями в отношении главы VK Владимира Кириенко, говорили источники «Ъ».
  • Вместо My.Games VK начала развивать VK Play — площадку с облачными играми и прямыми трансляциями. По данным отчёта компании за первый квартал 2023 года, количество уникальных пользователей сервиса — 13 млн, финансовые показатели не раскрывали.

#новость #vk

1911 просмотров
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37 комментариев
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 НаряднаяШайга

Им когда нужно турбопатриотов подкормить, то игры это зло и источник всех проблем, а когда лояльность нужна, то игры это хорошо и вообще киберспорт. Главное не перепутать)

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Мурад Муртазалиев

Ментальная гимнастика

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debil
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Сергей Карелкин

Лучше бы эти клоуны сначала лаунчер свой нормально сделали

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Fred Han

Какой ммр что бы так смело комментировать?

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Anton Maslow

3k червь наверное

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Аникин

Фига себе червь, 3к это еще нормально

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Ale K

Сейчас уже нет

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Ivan Mart

Для подпивас гейминга только)

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Лара Бёрд

А у тебя сколько?

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Anton Maslow

Но ведь сколько бы я сейчас не написал - ответ тебя все равно стригеррит на негативный ответ в стиле: «n ммр та же самая помойка», или «а почему ты тогда не в тир1/2/3 команде». Давай не будем , хорошо?

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Ivan Mart

А я в принципе в рейтинг не играю и к геймерам себя не отношу)
Времени банально нет. Максимум в кастомки могу

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Олежка

Ого, кто-то ещё помнит про игры меил ру?

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НаряднаяШайга

Кстати вот по теме, хорошая статья, рекомендую всем ознакомиться) как власти используют видеоигры для продвижения пропаганды. Подмять под себя киберспорт один из этапов, там и про Стим и про дискорд

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This is I'm

А какие дисциплины будут?

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Gorbun iz Notr Dama

Тюряга онлайн

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Илья Заводов

Хорошая игра была

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Fred Han

КС, Дока и хватит.

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Владимир Покуц

А как же танки?

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Fred Han

Танки в командировке.

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Михаил Смирнов

😂

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This is I'm

Говорили что киберспорт будет только ж на отечественных продуктах. Или это просто сказали и забыли

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Fred Han

Айсфрог почти свой, и не забывай кто первый Инт выиграл☝️

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Ivan Mart

Габен кстати лоялен очень. Что не удивительно, учитывая какой процент Стима занимает ру.сегмент

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Denis Shaykin (Denchis)

Да, ток платежи из РФ прикрыл и часть игр приходится покупать через френдов в Турции, а так да, лоялен вполне.

Вот сделал бы, как Близзард в Китае, тут я бы охнул сильно)))

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Вадим Д.

Yota становится всё меньше в этом мире.

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Градибор Пожарский

Лучше меньше да лучше

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Алексей С

Как и качество их связи. Надо законодательно запретить операторам заниматься всякой хернёй

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Fred Han

Годно, готов сотрудничать, пишите в лс, есть опыт выступлений в киберспорте. (Dota2)

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Кирилл Садовой

Ты кому это тут сообщаешь ?

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Fred Han

Действительно, ммр не показатель, так почему ты не на про сцене?🤓

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Созвонова

И здесь ВК впихнули

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Марьян Санду

И будут матчи только между местными командами

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Fred Han

Это не проблема, киберспорт в России на уровне топ3

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Вектореан Элон

КМС по КС.

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Александр Кайт

Помните, как Пу7ин лично приехал поздравлять нашу тиму Dota2) каков был умысел?
Ему не до пи7ды?

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Denis Shaykin (Denchis)

Медийная реклама. Не более)))

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37 комментариев
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