VK Play будет развивать крупнейшую в России киберспортивную арену вместо Yota Статьи редакции
Площадка сменит название и оформление.
- Московская площадка «Yota Arena» стала «VK Play Арена», объявила VK. Ареной владеет киберспортивный холдинг ESforce, юридически принадлежащий VK. Он не стал продлевать контракт на брендинг и партнёрство с Yota, рассказал РБК представитель компании. Причины стороны не раскрыли.
- В здании проведут редизайн — фасад и внутреннее пространство изменят в стиле VK Play. По-прежнему будет работать компьютерный клуб и площадка для мероприятий вместимостью более 1000 человек, которая будет принимать киберспортивные турниры, отраслевые конференции и другие мероприятия VK Play и партнёров.
- Компания не разглашает точную сумму инвестиций в обновление. Знакомый с деталями соглашения источник РБК утверждает, что на первом этапе это 90 млн рублей.
- VK уже проводила с концертными площадками сделку по схеме инвестиции в обмен на изменение названия и приоритетное право проведения мероприятий. В декабре 2022 года холдинг вложил 70 млн рублей в перезапуск клуба Stadium, а позже заключил похожее соглашение с Gipsy.
- Esforce основал глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в 2015 году, проект был сформирован вокруг киберспортивной команды Virtus.pro. Тогда его на $100 млн профинансировал USM Holdings Алишера Усманова. В 2018 году ESforce Holding купила Mail.ru Group (теперь VK) за $100 млн. В конце 2022–начале 2023 года VK продала крупнейшие активы ESforce — команду Virtus.pro за $174 млн купил предприниматель Арам Карамакунян, Epicentr и Esforce Angency продали $47 млн, покупатели не раскрывались.
- В сентябре 2022 года VK продала игровое подразделение My.Games за $642 млн. Оно приносило холдингу почти треть выручки, например, в 2021 году — 43,8 млрд рублей при общей выручке 125,75 млрд рублей. Сделка могла быть связана с санкциями в отношении главы VK Владимира Кириенко, говорили источники «Ъ».
- Вместо My.Games VK начала развивать VK Play — площадку с облачными играми и прямыми трансляциями. По данным отчёта компании за первый квартал 2023 года, количество уникальных пользователей сервиса — 13 млн, финансовые показатели не раскрывали.
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Им когда нужно турбопатриотов подкормить, то игры это зло и источник всех проблем, а когда лояльность нужна, то игры это хорошо и вообще киберспорт. Главное не перепутать)
Ментальная гимнастика
Лучше бы эти клоуны сначала лаунчер свой нормально сделали
Какой ммр что бы так смело комментировать?
3k червь наверное
Фига себе червь, 3к это еще нормально
Сейчас уже нет
Для подпивас гейминга только)
А у тебя сколько?
Но ведь сколько бы я сейчас не написал - ответ тебя все равно стригеррит на негативный ответ в стиле: «n ммр та же самая помойка», или «а почему ты тогда не в тир1/2/3 команде». Давай не будем , хорошо?
А я в принципе в рейтинг не играю и к геймерам себя не отношу)
Времени банально нет. Максимум в кастомки могу
Ого, кто-то ещё помнит про игры меил ру?
Кстати вот по теме, хорошая статья, рекомендую всем ознакомиться) как власти используют видеоигры для продвижения пропаганды. Подмять под себя киберспорт один из этапов, там и про Стим и про дискорд
А какие дисциплины будут?
Тюряга онлайн
Хорошая игра была
КС, Дока и хватит.
А как же танки?
Танки в командировке.
😂
Говорили что киберспорт будет только ж на отечественных продуктах. Или это просто сказали и забыли
Айсфрог почти свой, и не забывай кто первый Инт выиграл☝️
Габен кстати лоялен очень. Что не удивительно, учитывая какой процент Стима занимает ру.сегмент
Да, ток платежи из РФ прикрыл и часть игр приходится покупать через френдов в Турции, а так да, лоялен вполне.
Вот сделал бы, как Близзард в Китае, тут я бы охнул сильно)))
Yota становится всё меньше в этом мире.
Лучше меньше да лучше
Как и качество их связи. Надо законодательно запретить операторам заниматься всякой хернёй
Годно, готов сотрудничать, пишите в лс, есть опыт выступлений в киберспорте. (Dota2)
Ты кому это тут сообщаешь ?
Действительно, ммр не показатель, так почему ты не на про сцене?🤓
И здесь ВК впихнули
И будут матчи только между местными командами
Это не проблема, киберспорт в России на уровне топ3
КМС по КС.
Помните, как Пу7ин лично приехал поздравлять нашу тиму Dota2) каков был умысел?
Ему не до пи7ды?
Медийная реклама. Не более)))