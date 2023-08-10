За последний год мне задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе. Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Для меня важно быть услышанным всеми сторонами, поэтому это заявление написано на двух языках.

Моя позиция о ***** (Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru) в Украине.

Я категорически против варварского ********* (Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru) России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы.

Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны.