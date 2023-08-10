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Офлайн
Таня Боброва

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать»: Аркадий Волож выступил против «военной операции» в Украине Статьи редакции

Заявление сооснователя «Яндекса» приводят The Bell и Forbes Global.

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За последний год мне задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе. Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Для меня важно быть услышанным всеми сторонами, поэтому это заявление написано на двух языках.

Моя позиция о ***** (Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru) в Украине.

Я категорически против варварского ********* (Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru) России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы.

Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны.

Аркадий Волож
  • В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента. Международные части некоторых направлений выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. В мае 2023-го The Bell писал, что Путин согласовал сделку по продаже «Яндекса» группе инвесторов после реструктуризации.

Когда мы создавали «Яндекс», мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами.

«Яндекс» как технологическая компания состоялся благодаря невероятно талантливым инженерам, которых нам удалось привлечь, удержать и взрастить.

Не мы одни верили в возможность строительства новой России. Российские предприниматели, ученые и многие другие, кто имел возможность уехать из России в 1990-е, всё-таки решили остаться и помочь построить страну, о которой мечтали. Такая возможность выпадает раз в жизни. В Россию приезжали и многие иностранцы. Международные компании, бизнесмены, предприниматели.

Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло. Но мы не сдавались, делали все возможное несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе.

Аркадий Волож
  • В июне 2022 года после введения санкций ЕС Волож покинул совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы. Он рассказал, чем занимается теперь.

В 2014 году я переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена.

После начала ***** (Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru) я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности.

Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся.

Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути.

Я против ***** (Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией» — vc.ru).

Аркадий Волож
  • В «Яндексе» сообщили Forbes, что «не считают возможным комментировать личное заявление Воложа, который ушел из компании». А процесс реструктуризации пока ещё не завершен.
Аркадий Волож / Источник: «Википедия»
Офлайн
Таня Боброва
Аркадий Волож попрощался с сотрудниками «Яндекса» и рассказал о своей роли после раздела компании Статьи редакции

Он покинул все должности в группе ещё летом после введения санкций ЕС.

#новость #аркадийволож

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95 комментариев
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 Kiss1nger

Да все он правильно написал. Режим уничтожил будущее страны на десятилетия вперед. Все адекватные люди это прекрасно понимают. Теперь вместо того, чтобы активно развиваться и становиться частью технологически развитого мира. Нас ждет судьба увядающей, нищающей страны-изгоя и сырьевого придатка Китая.

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Патернализм Релоканта

Волож признал, что часть ответственности на нем. Можно спросить с него, почему так произошло?

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1 комментарий
Глеб Якубец

поддерживаю
сейчас правда начнется в комментариях на vc сущий кошмар

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ingeniare

Раньше у Запада были популярными камминг-ауты, теперь перешли на осуждающих Россию олигархов. Особенно "порадовало" фраза - он признал долю ответственности за действия страны, таким образом он перекладывает эту ответственность и на всех граждан России.
Вот лучше бы признался, что пидор, честное слово.

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Igor

Граждане России выбрали президента, платят налоги, работают на военных предприятиях, отправляют детей в армию. Разумеется граждане России несут долю ответственности за то что делает их страна.
Вины может не быть, а ответственность есть

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21 комментарий
Shoo

Вы так говорите, будто на «всех гражданах» этой ответственности нет. :)

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1 комментарий
Анти Космонавт

Говорите, что хотите, про ответственность, но ракеты запускают не такие как Волож. В этом отношении на нём еще меньше ответственности. ну а пидоров труЪ-скрепный-патриот никогда не прочь приплести, да

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Комментарий удален модератором

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Denis Kravtsov

Лучше бы ты сам признался что ты …,а то после коммента это и так всем очевидно

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Maksim Shcheglov

Еще один мастер переобуваний

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Maxim Petrukhin

В чем переобувание? Он поддерживал вторжение раньше?

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6 комментариев
yajel

Было много причин, по которым мне приходилось молчать ))) - причина одна - бабки . пока можно было грести миллионы - помалкивал

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ЧятЖПТ

Много зеленых хрустящих причин)

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Васисуалий Лоханкин

Думал побоитесь выставлять эту новость ) Респект.

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Mikhail Zhirnov

Так тряслись, что всё зацензурировали)))

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4 комментария
Griby Lenina

Сижу и смотрю, как пропадают комменты. Смелый редактор, боязливый модератор. В среднем — норм.

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Николай Бойко
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sdhgshehrh

Шел бы ты нах..р, лицемер

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Боровков Евгений

@Инспектор тут вроде что то оскорбительное товарищ написал. Что то будете с этим делать?

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2 комментария

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Комментарий удален модератором

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ЧятЖПТ

Кульбит с переворотом

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Алоха

Через 5 лет - у меня был партийный билет и я его не выкидывал

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Xi

"мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную"
В случае Яндекса я бы употребил слово "монополизированную". Ну так, к слову. Учитывая что они делают последние годы и как ФАС на это закрывает глаза.

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Kelerius

Это в его понимании и есть открытая Россия)

С повышенным спросом))))

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Вадим Д.

Ха-ха, выступалка. Что же он, «израильско-казахстанский» предприниматель может иметь против?

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Алоха

ему стыдно за страну и чиновников россии, давших ему столько возможностей для развития компании

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5 комментариев
новый участник

Те, кому уже нечего терять, осмеливаются высказаться.
Есть еще много инвесторов, которым приходится молча ждать.

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jobisdone

Мне есть что терять, я остаюсь и живу в рф, но мне никто не запрещает сказать что я солидарен частично с позицией товарища из яндекса и что в правительстве сидят пи*арасы, мне не страшно, потому что ситуация в стране давно научила меня забыть о страхе
p.s более того, что и кто мне должен или может сделать за мои слова? Постановочные мультики от фсб.ру? Не смешите

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2 комментария
stark

Волож то как раз все свое унес с собой, как новости править на главном агрегаторе страны так первый, а как ответственность признать - извините я израильтянин казахского происхождения

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Григорий Харин

Спасибо, Аркадий, за Яндекс!

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qlskid

Мог бы и через год высказаться, лол

Израильский бизнесмен, рожденный в Казахстане

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Роман?

А по факту эстонец, только сейчас увидел, что происходит

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Сергей Мазур

израильские бизнесмены, они такие)

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Хорус Пинкер

Зайду вечером, пока коменты настояться

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Патернализм Релоканта

На этом фото Стив Джобс демонстрирует ipod с цветным экраном в 2004, когда Коллин Пауэл признал, что данные для вторжения в Ирак были ложными.

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Патернализм Релоканта

Целевая модель ответа за действия совего правительства если ты с ними не согласен. Или согласен.

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Роман?

Нужно за себя и свои действия отвечать, а не кивать в сторону соседа со словами «а че, еси ему мона, то че мне не мона?!»

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1 комментарий
yajel

в переводе на русский - я с деньгами далеко а вы как хотите - нищие с рублем по 100)

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veryrarepepega
Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена.

Понял что дальше санкциями обложат и быстро перепрофилировался в казахского бизнесмена.

Какой же лицемер. Пока Яндекс греб бабки лопатой и монополизировал с помощью правительства окружающие компании - всё было ок, это же челядь страдает. А тут боярин понял что начинает припекать и резко переобулся.

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Беженцы с TJ

ну справедливости ради он не говорит что не виноват.

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Kelerius

Все,закрыл сделку и можно наконец поливать помоями?

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yajel

удар в псину

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Nikolay777

Интересно, как скоро осознает ответственность за израильские бомбёжки.

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yajel

ну а вы посмотрите на госдолг США

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ЧятЖПТ

Там грохнут сразу как только рот раскроет.

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Невкусно и грустно

Перспективный коммент к перспективной (в плане комментов) новости

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Николай Бойко

скорее перспективной в плане "комменатрий удален модератором"

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1 комментарий
yajel

а что такого сделал яндекс кроме как все скопировал у гугла ?

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Anton K

Ну да это ж просто ctrl c ctrl v и готово

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2 комментария
Боровков Евгений

Пруф что Яндекс все скопировал у гугла

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4 комментария
Роман?

Интересно, как Тиньков откомментит. Покроет его херами энивей?

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Алоха

у него тоже партийный билет всегда на готове для переобувания

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debil
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Bames Jond
Для меня важно быть услышанным всеми сторонами, поэтому это заявление написано на двух языках

А на каких двух, казахстанском и мальтийском?

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Алоха

нидерландском

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Джо Б

весь трудовой коллектив яндекса глубоко возмущен поступком этого отщепенца и решительно осуждает его антироссийские высказывания

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Riddick

Ну да, ну да, совесть проснулась, только после того как лицом в .авно тыкнули. И "доля вины" то у него конечно, как у рядового россиянца)

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Васисуалий Лоханкин

Лучше поздно, чем никогда.

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1 комментарий
Николай Глущенко

Лучше поздно чем никогда.

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Боровков Евгений

Интересно чтобы Сегалович вообще сказал на это на все.
Конкретно про слова Воложа

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A V

Нет войне!

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95 комментариев
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