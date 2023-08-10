«Было много причин, по которым мне приходилось молчать»: Аркадий Волож выступил против «военной операции» в Украине Статьи редакции
Заявление сооснователя «Яндекса» приводят The Bell и Forbes Global.
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- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента. Международные части некоторых направлений выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. В мае 2023-го The Bell писал, что Путин согласовал сделку по продаже «Яндекса» группе инвесторов после реструктуризации.
- В «Яндексе» сообщили Forbes, что «не считают возможным комментировать личное заявление Воложа, который ушел из компании». А процесс реструктуризации пока ещё не завершен.
Да все он правильно написал. Режим уничтожил будущее страны на десятилетия вперед. Все адекватные люди это прекрасно понимают. Теперь вместо того, чтобы активно развиваться и становиться частью технологически развитого мира. Нас ждет судьба увядающей, нищающей страны-изгоя и сырьевого придатка Китая.
Волож признал, что часть ответственности на нем. Можно спросить с него, почему так произошло?
поддерживаю
сейчас правда начнется в комментариях на vc сущий кошмар
Раньше у Запада были популярными камминг-ауты, теперь перешли на осуждающих Россию олигархов. Особенно "порадовало" фраза - он признал долю ответственности за действия страны, таким образом он перекладывает эту ответственность и на всех граждан России.
Вот лучше бы признался, что пидор, честное слово.
Граждане России выбрали президента, платят налоги, работают на военных предприятиях, отправляют детей в армию. Разумеется граждане России несут долю ответственности за то что делает их страна.
Вины может не быть, а ответственность есть
Вы так говорите, будто на «всех гражданах» этой ответственности нет. :)
Говорите, что хотите, про ответственность, но ракеты запускают не такие как Волож. В этом отношении на нём еще меньше ответственности. ну а пидоров труЪ-скрепный-патриот никогда не прочь приплести, да
Комментарий удален модератором
Лучше бы ты сам признался что ты …,а то после коммента это и так всем очевидно
Еще один мастер переобуваний
В чем переобувание? Он поддерживал вторжение раньше?
Было много причин, по которым мне приходилось молчать ))) - причина одна - бабки . пока можно было грести миллионы - помалкивал
Много зеленых хрустящих причин)
Думал побоитесь выставлять эту новость ) Респект.
Так тряслись, что всё зацензурировали)))
Сижу и смотрю, как пропадают комменты. Смелый редактор, боязливый модератор. В среднем — норм.
Шел бы ты нах..р, лицемер
@Инспектор тут вроде что то оскорбительное товарищ написал. Что то будете с этим делать?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Кульбит с переворотом
Через 5 лет - у меня был партийный билет и я его не выкидывал
"мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную"
В случае Яндекса я бы употребил слово "монополизированную". Ну так, к слову. Учитывая что они делают последние годы и как ФАС на это закрывает глаза.
Это в его понимании и есть открытая Россия)
С повышенным спросом))))
Ха-ха, выступалка. Что же он, «израильско-казахстанский» предприниматель может иметь против?
ему стыдно за страну и чиновников россии, давших ему столько возможностей для развития компании
Те, кому уже нечего терять, осмеливаются высказаться.
Есть еще много инвесторов, которым приходится молча ждать.
Мне есть что терять, я остаюсь и живу в рф, но мне никто не запрещает сказать что я солидарен частично с позицией товарища из яндекса и что в правительстве сидят пи*арасы, мне не страшно, потому что ситуация в стране давно научила меня забыть о страхе
p.s более того, что и кто мне должен или может сделать за мои слова? Постановочные мультики от фсб.ру? Не смешите
Волож то как раз все свое унес с собой, как новости править на главном агрегаторе страны так первый, а как ответственность признать - извините я израильтянин казахского происхождения
Спасибо, Аркадий, за Яндекс!
Мог бы и через год высказаться, лол
Израильский бизнесмен, рожденный в Казахстане
А по факту эстонец, только сейчас увидел, что происходит
израильские бизнесмены, они такие)
Зайду вечером, пока коменты настояться
На этом фото Стив Джобс демонстрирует ipod с цветным экраном в 2004, когда Коллин Пауэл признал, что данные для вторжения в Ирак были ложными.
Целевая модель ответа за действия совего правительства если ты с ними не согласен. Или согласен.
Нужно за себя и свои действия отвечать, а не кивать в сторону соседа со словами «а че, еси ему мона, то че мне не мона?!»
в переводе на русский - я с деньгами далеко а вы как хотите - нищие с рублем по 100)
Понял что дальше санкциями обложат и быстро перепрофилировался в казахского бизнесмена.
Какой же лицемер. Пока Яндекс греб бабки лопатой и монополизировал с помощью правительства окружающие компании - всё было ок, это же челядь страдает. А тут боярин понял что начинает припекать и резко переобулся.
ну справедливости ради он не говорит что не виноват.
Все,закрыл сделку и можно наконец поливать помоями?
удар в псину
Интересно, как скоро осознает ответственность за израильские бомбёжки.
ну а вы посмотрите на госдолг США
Там грохнут сразу как только рот раскроет.
Перспективный коммент к перспективной (в плане комментов) новости
скорее перспективной в плане "комменатрий удален модератором"
а что такого сделал яндекс кроме как все скопировал у гугла ?
Ну да это ж просто ctrl c ctrl v и готово
Пруф что Яндекс все скопировал у гугла
Интересно, как Тиньков откомментит. Покроет его херами энивей?
у него тоже партийный билет всегда на готове для переобувания
А на каких двух, казахстанском и мальтийском?
нидерландском
весь трудовой коллектив яндекса глубоко возмущен поступком этого отщепенца и решительно осуждает его антироссийские высказывания
Ну да, ну да, совесть проснулась, только после того как лицом в .авно тыкнули. И "доля вины" то у него конечно, как у рядового россиянца)
Лучше поздно, чем никогда.
Лучше поздно чем никогда.
Интересно чтобы Сегалович вообще сказал на это на все.
Конкретно про слова Воложа
Нет войне!