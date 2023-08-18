Правительство Удмуртии рассказало о строительстве «авиадеревни» — с взлётно-посадочной полосой и ангарами в каждом доме Статьи редакции
По плану приезжать в неё смогут и туристы.
- В деревне Ермаково Увинского района начали строить «авиадеревню», сообщили 16 августа 2023 года в правительстве региона. Туристические места создают по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
- По плану это будет посёлок для владельцев легкомоторных самолётов с взлётно-посадочной полосой вместо главной улицы и ангаром в каждом доме. Основатель проекта «Экосистема Ермаково» — фермер из посёлка Ува Владимир Суворов.
- На площадке уже разметили участки под взлётную полосу и дома-ангары, а также высадили 75 кедров. Первый дом планируют сдать в 2023 году — первый этаж займёт «гараж» для легомоторного самолёта, второй будет жилым.
- Основной объём работ в посёлке должен завершиться к июню 2024-го: появится взлётная полоса, рулёжные, магистральные и торцевые дорожки, стоянки, перрон, проведут коммуникации, благоустроят экотропы, построят спортивную полосу для эндуро (разновидность мотогонок) и детскую площадку. В будущем — гостевые домики, конюшню и другие объекты. Объём инвестиций в правительстве не назвали.
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Ангар в каждый дом... Это наше будущее или Удмуртия просто ищет свою туристическую привлекательность?
Туристы, видимо, будут ходить строем и носить знаки различия.
Да как ты это делаешь?!
Что?! Что я делаю?! Батюшки, да что же я делаю-то... (-:
Как же ты это делаешь мужик ну серьёзно??? Расскажи уже(