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Артур Томилко

Выходные дни в 2024 году: новогодние праздники продлятся десять дней, майские — дважды по четыре дня Статьи редакции

Три субботы будут рабочими.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году, подготовленное Минтрудом и июне 2023-го.
  • Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, 31 декабря 2023-го выпадает на воскресенье.
  • По три выходных подряд будет с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, по четыре подряд — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
  • Выходными днями также будут понедельник 4 ноября и среда 12 июня.
  • При этом три субботы в году будут рабочими: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

#новость #календарь #выходные

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58 комментариев
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 Иван Вознюк

Как же наш народ любит отдыхать

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Арина Миронова

И правильно. Жизнь одна, смысл тратить ее на работу?

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15 комментариев
Игорь Рейтер

Россия - одна из стран с наибольшим количеством рабочих часов в году. Так что в праздниках нет ничего плохого :)

Если инфографика будет плохо открываться, то вот линк на оригинал: https://iz.ru/news/655625

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5 комментариев
Hann Ahmet

отдыхать тоже нужно ,и когда это официально одобрено почему нет

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дед Мазай и муравьеды

При чем тут наш народ? Как будто его спросили, сколько ему нужно выходных.

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Cere8ellum

Можно глянуть количество праздников в других странах. В РФ далеко не любят, в сравнении. Вобще интересно. Чем больше выходных, тем выше уровень жизни. Год назад смотрел.

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Григорий Ефремов

Ага, а потом введут 6 дневную рабочую неделю

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1 комментарий
Император Нолимоций

Правительство заставляет :(

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Uzabila

Т.е. правительство назначает праздники, а "народ" опять виноват? Надо выйти на площади и потребовать больше работать?

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Вадим Д.

Всё отлично, но эти три субботы...
Как в том анекдоте: всё просто замечательно, но до каких пор эта херня со средой будет продолжаться?! (-:

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Mr Black

Ты не шаришь)

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Sergey Ananiev

Нерабочие дни для все страны это неверно. Потомучто приводит к лишней нагрузке на всю инфраструктуру, дорожают перелеты, растут цены на гостиницы, пробки. Если хочется дать людям больше отдохнуть пропишите в законе не 28 дней в году нерабочих дней а 35, например.

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дед Мазай и муравьеды

За что ты так ненавидишь рекреационную инфраструктуру?

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Andrey Gordeev

Единственный здравый коммент

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Блог Москвича

Ура! Выходные. А стоп я же не работаю

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Роман?

Типичный москвич

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1 комментарий
Mr Black

10 дней пьянства)

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Посторонним В

Лучше бы 8 января на любую субботу перекинули

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оскар

Поменять бы выходные в январе на май, чтобы вообще две недели отдыхать

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Родитель 2

Берешь больничный и отдыхаешь

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2 комментария
debil

А не жирно ли вам? 3 января на работу! Работники бл….

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Владислава

Ура, отсыпаемся !

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Дмитрий Веселов

Лишь бы отдохнуть да побольше, желательно за чужой счет 😎

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Emil

Бля а почему 2 ноября рабочая суббота ?

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Бублик static void

Не только) Еще 27 апреля и 28 декабря, беспощадная рабочая суббота перед самым Новым годом.

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Комментарий удален модератором

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неформат

можно весь январь раскидать по субботам года чо нет то

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sardelkin

три рабочих субботы 🤬🤬

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Дмитрий Маслов

зато сколько выходных

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Император Нолимоций

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Исход 20:8-11

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copolax

я на работе отдыхаю

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melkiyPadonok

Вы там вообще когда-то работаете ?

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дед Мазай и муравьеды

Молодой человек, у нас все ушли на обед. Приходите с вопросами когда-нибудь потом.

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новый участник

Поскольку люди не могут ничего получить, работая, они предпочитают больше не работать и не производить.

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Chupsey

А почему субботы будут рабочие?

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Дмитрий Маслов

сделать рабочей субботу 28 декабря -это вовсе не по-человечески

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Gre Li

Дебилизм конечно с этими субботами. И какая нужда была делать 29 и 30 апреля выходными? Конец декабря тоже непонятно зачем так испоганили.

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Руслан Кузин

В Госдуме заявили: Не пьянству ради, а здоровья для!

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58 комментариев
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