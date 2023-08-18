Выходные дни в 2024 году: новогодние праздники продлятся десять дней, майские — дважды по четыре дня Статьи редакции
Три субботы будут рабочими.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году, подготовленное Минтрудом и июне 2023-го.
- Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, 31 декабря 2023-го выпадает на воскресенье.
- По три выходных подряд будет с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, по четыре подряд — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
- Выходными днями также будут понедельник 4 ноября и среда 12 июня.
- При этом три субботы в году будут рабочими: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
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Как же наш народ любит отдыхать
И правильно. Жизнь одна, смысл тратить ее на работу?
Россия - одна из стран с наибольшим количеством рабочих часов в году. Так что в праздниках нет ничего плохого :)
Если инфографика будет плохо открываться, то вот линк на оригинал: https://iz.ru/news/655625
отдыхать тоже нужно ,и когда это официально одобрено почему нет
При чем тут наш народ? Как будто его спросили, сколько ему нужно выходных.
Можно глянуть количество праздников в других странах. В РФ далеко не любят, в сравнении. Вобще интересно. Чем больше выходных, тем выше уровень жизни. Год назад смотрел.
Ага, а потом введут 6 дневную рабочую неделю
Правительство заставляет :(
Т.е. правительство назначает праздники, а "народ" опять виноват? Надо выйти на площади и потребовать больше работать?
Всё отлично, но эти три субботы...
Как в том анекдоте: всё просто замечательно, но до каких пор эта херня со средой будет продолжаться?! (-:
Ты не шаришь)
Нерабочие дни для все страны это неверно. Потомучто приводит к лишней нагрузке на всю инфраструктуру, дорожают перелеты, растут цены на гостиницы, пробки. Если хочется дать людям больше отдохнуть пропишите в законе не 28 дней в году нерабочих дней а 35, например.
За что ты так ненавидишь рекреационную инфраструктуру?
Единственный здравый коммент
Ура! Выходные. А стоп я же не работаю
Типичный москвич
10 дней пьянства)
Лучше бы 8 января на любую субботу перекинули
Поменять бы выходные в январе на май, чтобы вообще две недели отдыхать
Берешь больничный и отдыхаешь
А не жирно ли вам? 3 января на работу! Работники бл….
Ура, отсыпаемся !
Лишь бы отдохнуть да побольше, желательно за чужой счет 😎
Бля а почему 2 ноября рабочая суббота ?
Не только) Еще 27 апреля и 28 декабря, беспощадная рабочая суббота перед самым Новым годом.
Комментарий удален модератором
можно весь январь раскидать по субботам года чо нет то
три рабочих субботы 🤬🤬
зато сколько выходных
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
Исход 20:8-11
я на работе отдыхаю
Вы там вообще когда-то работаете ?
Молодой человек, у нас все ушли на обед. Приходите с вопросами когда-нибудь потом.
Поскольку люди не могут ничего получить, работая, они предпочитают больше не работать и не производить.
А почему субботы будут рабочие?
сделать рабочей субботу 28 декабря -это вовсе не по-человечески
Дебилизм конечно с этими субботами. И какая нужда была делать 29 и 30 апреля выходными? Конец декабря тоже непонятно зачем так испоганили.
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