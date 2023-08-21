Его дальновидность и страсть позволили Adobe запустить инновационные продукты — Illustrator, формат файлов PDF и Acrobat, Photoshop и Premiere Pro — и открыть новые возможности для творчества миллионам людей.

Джон известен как один из величайших изобретателей нашего поколения, он оказал значительное влияние на то, как мы общаемся сегодня — текстом, изображениями и видео.