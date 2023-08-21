Умер сооснователь Adobe Джон Уорнок Статьи редакции
Ему было 82 года.
- Джон Уорнок умер 19 августа 2023 года, указано в сообщении компании. Причины смерти не раскрываются, он скончался в кругу семьи.
- Уорнок и Чарльз Гешке (умер в 2021 году) основали Adobe в 1982 году. Его жена Марва Уорнок разработала оригинальный логотип компании. Первым продуктом разработчиков стал язык программирования PostScript для настольных издательских систем. Уорнок и Гешке также вместе работали над созданием формата PDF.
- До запуска Adobe Уорнок работал главным научным сотрудником исследовательского центра Xerox в Пало-Альто. Он также получил докторскую степень в области информатики, степень магистра математики и степень бакалавра математики и философии Университета Юты.
- Уорнок был гендиректором Adobe до 2000 года, до 2017 года — сопредседателем совета директоров вместе с Гешке. До августа 2023-го он оставался членом совета директоров компании.
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Подписка Adobe одна из немногих, которую я оплачиваю с удовольствием. Покойтесь с миром, Джон! Надеюсь вы покинули мир счастливым и осознали что ваши программы изменили мир и продолжают его менять !
Что реально нового и существенного появилось в фотошопе за последние 10 лет? Подписка появилась где-то в 2008м году и как мне кажется именно тогда продукты Адоба вместо того чтобы развиваться начали просто жиреть. Отношусь к Адобу с презрением.
P.S. Единственное - Substance 3D крутая вещь. Но и не совсем адобовская.
А что нового появилось в машиностроении за последние 50 лет? Предлагаю меня теперь бесплатно возить, раз нового ничего не смогли придумать
Заливка с учетом содержимого.
Трансформация с учетом содержимого.
Нейрофильтры.
Смарт обтравка.
Это что на ум приходит первым.
Новый Adobe ИИ например очень крутая вещь. И да, я знаю что теперь такое везде есть, но в Фотошопе он прям очень полезен.
Интеграция нейросетей
так он и не виноват, он же ушёл уже, пришли маркетологи
Это фотошоп, я программист, меня не обманешь
Покойся с миром
При этом сам Адоб умер еще раньше. Похоронили они все что имели.
Да ну ? Расскажи, какие альтернативы лучше чем adobe?
гугл расскажет
святой GIMP?
Не указано, чему именно нужна альтернатива. Если имелся ввиду весь неподъёмный комбайн из >20 программ, то тут у адоба конкурентов действительно нет.
it depends для чего и для кого
для кого-то С1 топ, а кому-то Pixelmator/Canva за глаза
Недавно узнал, что Adobe произносится на манер Nike эдоуби. Удивился.
Ушла легенда
Покойтесь с миром! Большая благодарность за создание Adobe.
Покойся с миром и спи спокойно, благодарю за создание такого прекрасного приложения
RIP.pdf
у меня версия адоба ещё 2018 года сборки, меня устраивает
База
Сук как оплатить фотошоп
Карта инобанка
Новая учётка в Адоб Турция
Ну, умер и умер
Как грустно начинается неделю. Потойтесь с миром, Джон.