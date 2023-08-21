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Маша Цепелева

Умер сооснователь Adobe Джон Уорнок Статьи редакции

Ему было 82 года.

Джон Уорнок в 2009 году, фото Getty Images
  • Джон Уорнок умер 19 августа 2023 года, указано в сообщении компании. Причины смерти не раскрываются, он скончался в кругу семьи.
  • Уорнок и Чарльз Гешке (умер в 2021 году) основали Adobe в 1982 году. Его жена Марва Уорнок разработала оригинальный логотип компании. Первым продуктом разработчиков стал язык программирования PostScript для настольных издательских систем. Уорнок и Гешке также вместе работали над созданием формата PDF.

Его дальновидность и страсть позволили Adobe запустить инновационные продукты — Illustrator, формат файлов PDF и Acrobat, Photoshop и Premiere Pro — и открыть новые возможности для творчества миллионам людей.

Джон известен как один из величайших изобретателей нашего поколения, он оказал значительное влияние на то, как мы общаемся сегодня — текстом, изображениями и видео.

гендиректор Adobe Шантану Нарайен в письме сотрудникам
  • До запуска Adobe Уорнок работал главным научным сотрудником исследовательского центра Xerox в Пало-Альто. Он также получил докторскую степень в области информатики, степень магистра математики и степень бакалавра математики и философии Университета Юты.
  • Уорнок был гендиректором Adobe до 2000 года, до 2017 года — сопредседателем совета директоров вместе с Гешке. До августа 2023-го он оставался членом совета директоров компании.

#новость #adobe

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27 комментариев
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 Александр Цурков

Подписка Adobe одна из немногих, которую я оплачиваю с удовольствием. Покойтесь с миром, Джон! Надеюсь вы покинули мир счастливым и осознали что ваши программы изменили мир и продолжают его менять !

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nochnoy.ru

Что реально нового и существенного появилось в фотошопе за последние 10 лет? Подписка появилась где-то в 2008м году и как мне кажется именно тогда продукты Адоба вместо того чтобы развиваться начали просто жиреть. Отношусь к Адобу с презрением.
P.S. Единственное - Substance 3D крутая вещь. Но и не совсем адобовская.

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Score of Doom

А что нового появилось в машиностроении за последние 50 лет? Предлагаю меня теперь бесплатно возить, раз нового ничего не смогли придумать

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NotFop

Заливка с учетом содержимого.
Трансформация с учетом содержимого.
Нейрофильтры.
Смарт обтравка.
Это что на ум приходит первым.

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Dimitri

Новый Adobe ИИ например очень крутая вещь. И да, я знаю что теперь такое везде есть, но в Фотошопе он прям очень полезен.

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AttentiveMilk

Интеграция нейросетей

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Hrundel

так он и не виноват, он же ушёл уже, пришли маркетологи

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Eternal Hate

Это фотошоп, я программист, меня не обманешь

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Antonio Johnson

Покойся с миром

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Станислав

При этом сам Адоб умер еще раньше. Похоронили они все что имели.

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Александр Цурков

Да ну ? Расскажи, какие альтернативы лучше чем adobe?

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Иван Миронов

гугл расскажет

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Иван Иванов

святой GIMP?

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Иван Миронов

Не указано, чему именно нужна альтернатива. Если имелся ввиду весь неподъёмный комбайн из >20 программ, то тут у адоба конкурентов действительно нет.

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Artem

it depends для чего и для кого
для кого-то С1 топ, а кому-то Pixelmator/Canva за глаза

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Фокс Йовович

Недавно узнал, что Adobe произносится на манер Nike эдоуби. Удивился.

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Артём Курбатов

Ушла легенда

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Сабина

Покойтесь с миром! Большая благодарность за создание Adobe.

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Donald Thomas

Покойся с миром и спи спокойно, благодарю за создание такого прекрасного приложения

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Роман?

RIP.pdf

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дед Мазай и муравьеды
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Аргумент Молотова

у меня версия адоба ещё 2018 года сборки, меня устраивает

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just a.

База

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Стакан чая

Сук как оплатить фотошоп

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Сергей Леопольдович

Карта инобанка
Новая учётка в Адоб Турция

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Dima Alexeev

Ну, умер и умер

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Scott Mitchell

Как грустно начинается неделю. Потойтесь с миром, Джон.

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27 комментариев
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