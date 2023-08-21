Умер первый гендиректор «КамАЗа» Лев Васильев — ему было 98 лет Статьи редакции
Под его руководством завод выпустил первый грузовик.
- Лев Васильев умер в ночь на 21 августа 2023 года, сообщили в Telegram-каналах «КамАЗа» и полпредства Татарстана.
- Он родился в 1925 году в Москве, участвовал в Великой Отечественной войне. С конца 1940-х работал на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»), одновременно окончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик», а в 1963-м возглавил предприятие.
- В 1969-м он стал гендиректором строящегося комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах (Камский автозавод; «КамАЗ») и возглавлял его до 1981 года.
- Под его руководством предприятие запустило первый комплекс по производству большегрузных автомобилей. В 1976-м с конвейера сошёл первый грузовик «КамАЗ-5320». На конец 1977 года предприятие выпустило 22 тысячи автомобилей.
- В разные годы Васильев занимал должности в министерстве автомобильной промышленности СССР, на «Москвиче», Госплане СССР и так далее.
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Вот это жизнь человек прожил, ух!
Да, таких людей всё меньше с каждым годом, а пополнений что-то не видно.
Комментарий удален модератором
Думаю, что такие люди как раз готовили хорошие кадры себе на смену. Разве за Камаз сейчас стыдно? Нет.
Да, людей толковых все же мало, достойных, знающих своё дело. И не всем суждено их видеть. Да.
Пополнений среди кого? Первых гендиректоров КамАЗа?
Хороших управленцев было мало что тогда, что сейчас, но они есть. И стать ими сейчас проще в наш век с накопленной информацией и опытом
Действительно, прожил очень интересную жизнь
Первые КамАЗы возят до сих пор, крутяк для своего времени, а для нас целая эпоха!
Ушла 2 легенда за день.
И выпускался без существенных изменений до 2001 года.
И сейчас вовсю продают.
https://auto.ru/truck/kamaz/5320/used
Серьёзный жизненный цикл по сравнению с современной техникой.
вот где точно уместно выражение: как говорил мой дед, раньше умели, могли
А Камаз — хорошая машина? Я без подъёба, интересно просто. Слышал, что Белазы у нас гуд.
Выше верно написали - древние экземпляры до сих пор на ходу. Должно быть надёжная. Ну и совершенно очевидно, что её починить и обслужить можно в любом райцентре, что тоже хорошо.
Смотря в каком профиле смотреть. Как большегрузы - совсем не очень. А вот черновую работу делать - отличная машина.
Сегодня все КамАЗ-6560 (евпочя) отсалютуют, хорошая.
А газовый, полностью разработка камаза. Дорого в обслуживании, но надежный.
Зайди в вики, посмотри кто постоянно Дакар выигрывает. Спойлер: камаз
Ладно конечно, мужик может и хороший был, но раньше КамАЗы хорошие были.
Меня больше удивило наличие телеграм канала КамАЗа!