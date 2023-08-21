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Таня Боброва

Умер первый гендиректор «КамАЗа» Лев Васильев — ему было 98 лет Статьи редакции

Под его руководством завод выпустил первый грузовик.

  • Лев Васильев умер в ночь на 21 августа 2023 года, сообщили в Telegram-каналах «КамАЗа» и полпредства Татарстана.
  • Он родился в 1925 году в Москве, участвовал в Великой Отечественной войне. С конца 1940-х работал на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»), одновременно окончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик», а в 1963-м возглавил предприятие.
  • В 1969-м он стал гендиректором строящегося комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах (Камский автозавод; «КамАЗ») и возглавлял его до 1981 года.
  • Под его руководством предприятие запустило первый комплекс по производству большегрузных автомобилей. В 1976-м с конвейера сошёл первый грузовик «КамАЗ-5320». На конец 1977 года предприятие выпустило 22 тысячи автомобилей.
  • В разные годы Васильев занимал должности в министерстве автомобильной промышленности СССР, на «Москвиче», Госплане СССР и так далее.
Лев Васильев / Источник: «КамАЗ»

#новость #камаз

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Вот это жизнь человек прожил, ух!
Да, таких людей всё меньше с каждым годом, а пополнений что-то не видно.

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Комментарий удален модератором

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Cеpгей Фeдотов

Думаю, что такие люди как раз готовили хорошие кадры себе на смену. Разве за Камаз сейчас стыдно? Нет.
Да, людей толковых все же мало, достойных, знающих своё дело. И не всем суждено их видеть. Да.

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Rex Mundy

Пополнений среди кого? Первых гендиректоров КамАЗа?

Хороших управленцев было мало что тогда, что сейчас, но они есть. И стать ими сейчас проще в наш век с накопленной информацией и опытом

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Иван Вознюк

Действительно, прожил очень интересную жизнь

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Sergey Folps

Первые КамАЗы возят до сих пор, крутяк для своего времени, а для нас целая эпоха!

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Артём Курбатов

Ушла 2 легенда за день.

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Denis Bystruev
В 1976-м с конвейера сошёл первый грузовик «КамАЗ-5320»

И выпускался без существенных изменений до 2001 года.

И сейчас вовсю продают.

https://auto.ru/truck/kamaz/5320/used

Серьёзный жизненный цикл по сравнению с современной техникой.

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Борис Еремихин

вот где точно уместно выражение: как говорил мой дед, раньше умели, могли

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Владимир Егоров

А Камаз — хорошая машина? Я без подъёба, интересно просто. Слышал, что Белазы у нас гуд.

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Приятель

Выше верно написали - древние экземпляры до сих пор на ходу. Должно быть надёжная. Ну и совершенно очевидно, что её починить и обслужить можно в любом райцентре, что тоже хорошо.

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Dmitriy Zorin

Смотря в каком профиле смотреть. Как большегрузы - совсем не очень. А вот черновую работу делать - отличная машина.

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Dmitry Ishutkin

Сегодня все КамАЗ-6560 (евпочя) отсалютуют, хорошая.

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Cеpгей Фeдотов

А газовый, полностью разработка камаза. Дорого в обслуживании, но надежный.

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Булка хлеба

Зайди в вики, посмотри кто постоянно Дакар выигрывает. Спойлер: камаз

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Нейрослав Жепетеев

Ладно конечно, мужик может и хороший был, но раньше КамАЗы хорошие были.
Меня больше удивило наличие телеграм канала КамАЗа!

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15 комментариев
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