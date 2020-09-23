Непонятно, законно ли это, но во время пандемии «работы полно».

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Американский стартап Civvl запустил сервис для выселения жильцов съёмных домов и квартир, если они больше не могут платить за аренду. Компания приглашает на работу всех желающих и обещает возможность быстро заработать, за что издание Motherboard окрестило её «Uber для выселения».

Сайт Civvl

Civvl ищет исполнителей по всей стране, обещает до $125 в час, гибкий график, подобно другим стартапам гиг-экономики, и возможность «быть самому себе начальником». Компания ищет не только работников для вывоза вещей, но и судебных курьеров. Среди их обязанностей — вручение уведомлений от имени арендодателей, в том числе судебных.

Безработица на рекордно высоком уровне, и многие не могут или просто не вносят арендную плату и платежи по ипотеке. У нас есть контракты с разочарованными владельцами недвижимости и банками, которые хотят защитить своё имущество. Работы полно из-за падения экономики. из объявления Civvl



«Хреново, что ребята из рабочего класса будут работать с таким сервисом и выселять таких же работяг, чтобы самим заплатить за жильё», — прокомментировала модель работы Civvl юрист из Чикаго Хелена Дункан.

В США действует временный запрет на выселение жителей, которые не могут платить за аренду. Мораторий — часть антикризисных мер в период пандемии, напоминает Motherboard. Однако чтобы не потерять жильё, необходимо подписать декларацию, а многие арендаторы могут не знать этого, пояснил специалист по предотвращению выселений Филип ДеВон.

В Civvl не ответили на вопрос о том, как сервис обеспечивает законность выселения. В условиях компания указывает, что лишь помогает независимым исполнителям находить заказы. Тем самым она перекладывает ответственность на арендодателей, которые пользуются сервисом, пишет Motherboard.

На горячей линии по правам арендаторов США изданию объяснили, что большинство управляющих компаний не обращаются в суд, чтобы не нарушать мораторий, а вместо этого давят на жильцов и прибегают к услугам фирм вроде Civvl.

Это бесчестно. Всё равно что говорить: «Ох, не называйте нас киллерами. Мы же не жмём на курок, мы лишь связываем вас с теми, кто нажмёт».

Филип ДеВон специалист по предотвращению выселений

Civvl — относительно молодой стартап, его страницы в соцсетях созданы в мае 2020 года. Motherboard выяснило, что сервис принадлежит компании OnQall, которая разрабатывает приложения для поиска исполнителей — для уборки дома, мелкого ремонта и других задач.

В Civvl и OnQall не ответили на вопросы Motherboard. В разговоре с Business Insider представитель Civvl назвал публикацию в корне неверной и не заслуживающей внимания, но не уточнил, какие именно неточности есть в материале.

«Civvl всего лишь инструмент для разочарованных домовладельцев, которым нужна помощь по уборке уже освобождённых домов. Ни больше ни меньше», — заявили в компании.