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Артур Томилко

Задолженность логистического сервиса PickPoint перед кредиторами превысила 2,6 млрд рублей — «Ъ» Статьи редакции

В апреле 2023 года компания подала заявление о банкротстве.

  • О том, что долги сервиса перед кредиторами и поставщиками составляют более 2,6 млрд рублей, рассказал источник «Ъ», близкий к разбирательствам компании с контрагентами.
  • С начала 2023 года, по информации газеты, к PickPoint подано 444 иска на сумму 821,3 млн рублей. Заявление о банкротстве сервиса также подавал «Сбер». Представитель банка заявил, что его текущий долг перед «Сбером» превышает 1 млрд рублей. Ещё почти 218 млн рублей компания должна «Совкомбанку», следует из материалов арбитражного суда.
  • В делах о банкротстве часто удовлетворяют лишь «небольшой процент» требований, отмечает партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. По этой причине при крупных долгах кредиторы пытаются привлечь к ответственности акционеров.
  • По данным«Контур Фокуса», 100% юрлица PickPoint принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd, бенефициары которой неизвестны. Источник «Ъ» утверждает, что 29,07% компании владеет группа GeoPost, связанная с национальной почтовой службой Франции. Еще 39,78% принадлежат фондам «Эльбрус Капитал», а остальное — менеджменту.
  • Взыскать деньги с акционеров будет непросто, считают опрошенные газетой эксперты. Сделать это можно, только если у них есть имущество в России. Суду также придётся установить, что именно непосредственное участие акционеров в бизнесе довело компанию до банкротства, поясняет советник практики по банкротству «АБ БВМП» Дмитрий Палин.
Фото PickPoint
  • PickPoint подал заявление о собственном банкротстве в апреле 2023 года. Перед этим компания разослала партнёрам письмо, в котором сообщила о прекращении работы.
  • В сеть PickPoint входило 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в 657 населённых пунктах. В 2022 году чистый убыток сервиса составил 351,4 млн рублей при выручке 2,3 млрд рублей.

#новость #pickpoint

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 Andrey Chuguev

Не взлетело. Интересно, какие основные причины провала у них

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Посторонним В

Ушли западные ритейлеры, стало меньше заказов с алика пушо там цены подскочили, ну и озон с вб начали поджимать

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Zloy Marketolog

Действительно, а что же случилось? Непонятно. Непонятно

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under construction

дешевая рабочая сила. разносить курьером со склада, дешевле чем обслуживать и платить аренду за шкаф.

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Ivan Mart

Интересно, а почему никто не шутил никогда по поводу их названия?
Забрать и точка

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Citizen X

PickPoint без всяких & происходит от pick-up point, что буквально означает место сбора кого/чего-либо. В данном случае место сбора людей для приема заказа. Elementary English.

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Garmonbon

А вкусно и точка это tasty, full stop. Не совсем аналогично.

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Mike V. Gorbunov

Специально проверил в словаре Вебстера. Point и full stop синонимичны, можно использовать оба.

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Abnatop Sky

Только ОДИН вопрос:
- КАК?

-КАК? можно накопить такую задолженость? В смысле - КТО-те дебилы которые окажывали им услуги БЕЗ ОПЛАТЫ???
Хотя это уже второй вопрос.

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Zloy Marketolog

В 20-21 году был огромный рост количества онлайн-заказов, они набрали кредитов под расширение инфраструктуры, закупили оборудование, ну а дальше вы сами знаете

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Артем Якимов

Посылка через Авито пропала в pickpoint. 👍

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Марат Шайхутдинов

И как это связано с темой статьи?

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Gre Li

В компании, очевидно, изыскивают имущество.

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Артем Якимов

Масштабные потери посылок не одна из причин банкротства?

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Марат Шайхутдинов

Гадать можно много чего.
Но частный случай нонейма вообще не всркывает причин.

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Артем Якимов

Продавец на Авито ответил . Pickpoint опять потерял посылку. Типа норма.

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jonewayne

Верим на слово вам и ноунейм продавцу на авито)

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Vasiliy coconut

Pick не Поинт получается

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Слегка Придурковатый

"29,07% компании владеет группа GeoPost, связанная с национальной почтовой службой Франции"

Опять француженка гадит.

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Тоже хочу

Хорошо быть босом такой компании.. прогулять 2 ярда и свалить....

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Denis Azarenko

1 млрд потерь для Сбера это ни о чем

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jobisdone
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Ale K

Кто-то не рассчитал риски такой инвестиции, кто-то поплатится своей репутацией/должностью

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Andrey Chuguev

Да, давайте теперь направо и налево ляды пинать. Какой рачительный хозяин ))

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