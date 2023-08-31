Задолженность логистического сервиса PickPoint перед кредиторами превысила 2,6 млрд рублей — «Ъ» Статьи редакции
В апреле 2023 года компания подала заявление о банкротстве.
- О том, что долги сервиса перед кредиторами и поставщиками составляют более 2,6 млрд рублей, рассказал источник «Ъ», близкий к разбирательствам компании с контрагентами.
- С начала 2023 года, по информации газеты, к PickPoint подано 444 иска на сумму 821,3 млн рублей. Заявление о банкротстве сервиса также подавал «Сбер». Представитель банка заявил, что его текущий долг перед «Сбером» превышает 1 млрд рублей. Ещё почти 218 млн рублей компания должна «Совкомбанку», следует из материалов арбитражного суда.
- В делах о банкротстве часто удовлетворяют лишь «небольшой процент» требований, отмечает партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. По этой причине при крупных долгах кредиторы пытаются привлечь к ответственности акционеров.
- По данным«Контур Фокуса», 100% юрлица PickPoint принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd, бенефициары которой неизвестны. Источник «Ъ» утверждает, что 29,07% компании владеет группа GeoPost, связанная с национальной почтовой службой Франции. Еще 39,78% принадлежат фондам «Эльбрус Капитал», а остальное — менеджменту.
- Взыскать деньги с акционеров будет непросто, считают опрошенные газетой эксперты. Сделать это можно, только если у них есть имущество в России. Суду также придётся установить, что именно непосредственное участие акционеров в бизнесе довело компанию до банкротства, поясняет советник практики по банкротству «АБ БВМП» Дмитрий Палин.
- PickPoint подал заявление о собственном банкротстве в апреле 2023 года. Перед этим компания разослала партнёрам письмо, в котором сообщила о прекращении работы.
- В сеть PickPoint входило 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в 657 населённых пунктах. В 2022 году чистый убыток сервиса составил 351,4 млн рублей при выручке 2,3 млрд рублей.
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Не взлетело. Интересно, какие основные причины провала у них
Ушли западные ритейлеры, стало меньше заказов с алика пушо там цены подскочили, ну и озон с вб начали поджимать
Действительно, а что же случилось? Непонятно. Непонятно
дешевая рабочая сила. разносить курьером со склада, дешевле чем обслуживать и платить аренду за шкаф.
Интересно, а почему никто не шутил никогда по поводу их названия?
Забрать и точка
PickPoint без всяких & происходит от pick-up point, что буквально означает место сбора кого/чего-либо. В данном случае место сбора людей для приема заказа. Elementary English.
А вкусно и точка это tasty, full stop. Не совсем аналогично.
Специально проверил в словаре Вебстера. Point и full stop синонимичны, можно использовать оба.
Только ОДИН вопрос:
- КАК?
-КАК? можно накопить такую задолженость? В смысле - КТО-те дебилы которые окажывали им услуги БЕЗ ОПЛАТЫ???
Хотя это уже второй вопрос.
В 20-21 году был огромный рост количества онлайн-заказов, они набрали кредитов под расширение инфраструктуры, закупили оборудование, ну а дальше вы сами знаете
Посылка через Авито пропала в pickpoint. 👍
И как это связано с темой статьи?
В компании, очевидно, изыскивают имущество.
Масштабные потери посылок не одна из причин банкротства?
Гадать можно много чего.
Но частный случай нонейма вообще не всркывает причин.
Продавец на Авито ответил . Pickpoint опять потерял посылку. Типа норма.
Верим на слово вам и ноунейм продавцу на авито)
Pick не Поинт получается
"29,07% компании владеет группа GeoPost, связанная с национальной почтовой службой Франции"
Опять француженка гадит.
Хорошо быть босом такой компании.. прогулять 2 ярда и свалить....
1 млрд потерь для Сбера это ни о чем
Кто-то не рассчитал риски такой инвестиции, кто-то поплатится своей репутацией/должностью
Да, давайте теперь направо и налево ляды пинать. Какой рачительный хозяин ))