МТС построит базовые станции 4G и 5G и направит на разработку 5,6 млрд рублей — «Ведомости» Статьи редакции
В планах производить по 20 тысяч единиц в год.
- Созданием станций c архитектурой OpenRAN займётся «дочка» МТС — «Иртея», пишут «Ведомости» со ссылкой на документ дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Его подлинность подтвердили источник в профильной ассоциации и участник производственного рынка.
- МТС направит на разработку 5,6 млрд рублей, но вдобавок к этому хочет запросить ещё 5,4 млрд рублей из госбюджета — в период с 2023 года по 2026 год. Запуск серийного производства намечен на сентябрь 2024-го. К июню 2026 года компания намерена выйти на объём в 20 тысяч единиц оборудования в год.
- Правительство разрабатывало карту по поручению Владимира Путина — чтобы к 2028 году Россия могла использовать только отечественные станции связи. Финальную версию документа, по данным источников, утвердят в середине сентября 2023-го.
- В «ТМТ консалтинге» полагают, что «Иртея» будет создавать станции прежде всего под потребности МТС как оператора. Перспективы масштабирования, в свою очередь, будут зависеть от качества оборудования и от того, будет ли оно совместимо с уже действующим.
- В теории использовать эти станции могут другие мобильные операторы, но их может оттолкнуть то, что «Иртея» аффилирована с МТС, полагают собеседники газеты. Глава Telecom Daily Денис Кусков также допускает, что, скорее всего, производитель будет работать на экспорт в страны СНГ и БРИКС.
- Оценить, хватит ли разработчику выделенных денег, трудно. По словам источника «Ведомостей» на рынке телеком-оборудования, всё зависит от того, на каком этапе находится разработка. Если компания будет создавать станции с нуля — финансирования не хватит. Вероятно, речь идёт всё-таки о частичном использовании зарубежных деталей, а также иностранного ПО.
- В апреле 2023 года о разработке первой российской базовой станции 5G рассказали в «Сколтехе» и «Фонде Национальной технологической инициативы». Оборудование соответствует международным стандартам консорциума по спецификации мобильной телефонии 3GPP и принципам концепции открытой сети радиодоступа OpenRAN.
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Про 5G больше похоже на пиздёж.
Ну вот, все ждали хотя бы 8Г, а тут старьё какое-то.
Не будет в России 5G. Как обычно попилят бабки и все.
Мошенничество и обман клиентов продолжается....
Жду нытьё от новоиспеченных релокантов, ака граждан с побытом.
Давайте скинемся из бюджета на премии топ-менеджменту МТС.
Поздно, на МТС сидел лет 15, недавно поменял оператора и очень счастлив.