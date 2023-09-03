Тысячи участников фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней Статьи редакции
Организаторы просят гостей экономить еду и воду.
- Мероприятие, которе проходит в пустыне Блэк-Рок в США, началось 27 августа 2023 года и должно продлиться до 4 сентября. Но после начала сильных дождей, из-за которых земля превратилась в глубокую грязь и стала непригодна для проезда машин, люди не могут его покинуть, передаёт CNN. За сутки там выпала почти трёхмесячная норма осадков.
- Въезд на территорию фестиваля временно закрыт для всех, кроме экстренных служб. Организаторы просят гостей экономить еду и воду. Местная полиция сообщила об одном погибшем участнике, причины его смерти выясняются.
Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок с 1986 года. На протяжении недели участники создают временный город в пустыне, где не используют деньги, а акцент делается на взаимодействии и совместном творчестве. Важными элементами мероприятия различные инсталляции, костры и музыкальные выступления.
- В 2023-м фестиваль должны были посетить около 70 тысяч человек. Сколько из них остаётся в пустыне — неизвестно. Некоторые из них пытаются покинуть мероприятие пешком, ближайшая неразмытая дорога находится на расстоянии 4 км.
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Перед этим были пыльные бури с торнадо. А потом все затопило нахрен..
остались еще заморозки и извержение вулкана, это намек)
Если будут заморозки после дождей в коротком промежутке это повод ввода ЧС и нац гвардии. Люди реально рискуют погибнуть, попадал как то на перепады в 40 градусов за день. +5 -35. Это хуже чем -48 на неделю
Расскажите, как вы выжили?
Рискну предположить, что -35 было на улице, а +5 в помещении.
Перепад 40°
Вот и определилась площадка для фестиваля Нашествие в этом году
"Застряли в пустыне из-за ливней" - это новость сама по себе прекрасна.
помогли людям с выгоранием
Туда едут за приключениями и за незабываемым опытом. Вряд ли дождь помешает. Скорее наоборот.
Это Бог Америке наказание послал за то, что Россию сдерживают!
какой именно бог? шива? ганеш? зевс? иисусин отец? ра?
Перун
Та любой. В какого больше верите.
Энто из-за ихнех родителей 1 и 2!!
проще один раз увидеть https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ?feature=shared
XcQ
Этот url знают все )))
Да уж, я таких ливней никогда еще не видел.
Рикролл?
и Мортиролл
Твоюж мать
gotcha
The last three letters of the URL for the infamous Rick Astley video "Never gonna give you up"
Это из за Шевцова всё
Это уже терраформинг какой-то
Притушили фитилёк.
Не выглядит как непреодолимое препятствие, а тачки жаль
Сразу и тренировка по постапокалипсису
им пофигу.. они же туда за оргией и наркотиками еду...
Raining Man
Произошел телепорт в Российскую реальность)
В Мордоре местное МЧС давно бы прислало спасателей и гуманитарные грузы...
В новостях, бы там было 15 единиц техники и 60 личного состава. А на деле 4 лесника на пол ставке в мчс и раздолбанная буханка, при этом выехали бы они туда когда дорога появится)
Всё верно, но не стоит забывать, что за каждого погибшего при ЧС из бюджета отваливают до 1,5 млн рублей, плюс, скорее всего, у организаторов возникнут куча проблем с прокуратурой и РПН.
Toilets
Стоимость билета составляет 575 usd и выше
И что? Ты все равно туда не попадёшь , так что завидуй молча.
было бы чему завидовать, поехать побесится в пустыне и сжечь чучело, потратить на это кучу бабла, уже как то вырос из такого "отдыха"
Если ты думаешь о бабле, значит, точно себе позволить не можешь
🤪Это Вы мне? Про какую зависть идет речь?
Держите в курсе, туалетный смотритель
Хана песчаным червям.
Всегда хотел побывать там, а потом отпустило. Когда что-то становится массовым мейнстримом это уже не круто, после Хакамады и «чижа» туда ехать это ж… вообщем не поеду, даже если будет возможность.
Какое хорошее событие. Эволюция согнала дегенератов в пустыню и утопила. Ахахах!!!