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Артур Томилко

Тысячи участников фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней Статьи редакции

Организаторы просят гостей экономить еду и воду.

Фото USA Today
  • Мероприятие, которе проходит в пустыне Блэк-Рок в США, началось 27 августа 2023 года и должно продлиться до 4 сентября. Но после начала сильных дождей, из-за которых земля превратилась в глубокую грязь и стала непригодна для проезда машин, люди не могут его покинуть, передаёт CNN. За сутки там выпала почти трёхмесячная норма осадков.
  • Въезд на территорию фестиваля временно закрыт для всех, кроме экстренных служб. Организаторы просят гостей экономить еду и воду. Местная полиция сообщила об одном погибшем участнике, причины его смерти выясняются.

  • Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок с 1986 года. На протяжении недели участники создают временный город в пустыне, где не используют деньги, а акцент делается на взаимодействии и совместном творчестве. Важными элементами мероприятия различные инсталляции, костры и музыкальные выступления.

  • В 2023-м фестиваль должны были посетить около 70 тысяч человек. Сколько из них остаётся в пустыне — неизвестно. Некоторые из них пытаются покинуть мероприятие пешком, ближайшая неразмытая дорога находится на расстоянии 4 км.

#новость #burningman

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42 комментария
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 S.Capusta

Перед этим были пыльные бури с торнадо. А потом все затопило нахрен..

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Игорь Плахин

остались еще заморозки и извержение вулкана, это намек)

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Если будут заморозки после дождей в коротком промежутке это повод ввода ЧС и нац гвардии. Люди реально рискуют погибнуть, попадал как то на перепады в 40 градусов за день. +5 -35. Это хуже чем -48 на неделю

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Коммунист

Расскажите, как вы выжили?

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умный человек

Рискну предположить, что -35 было на улице, а +5 в помещении.
Перепад 40°

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Egor Savelyev

Вот и определилась площадка для фестиваля Нашествие в этом году

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Alex Dem

"Застряли в пустыне из-за ливней" - это новость сама по себе прекрасна.

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Петр Громов

помогли людям с выгоранием

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Пётр Петров

Туда едут за приключениями и за незабываемым опытом. Вряд ли дождь помешает. Скорее наоборот.

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Родитель 1

Это Бог Америке наказание послал за то, что Россию сдерживают!

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Отнюдь

какой именно бог? шива? ганеш? зевс? иисусин отец? ра?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Перун

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redpanda

Та любой. В какого больше верите.

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Амбассадор Черноголовки

Энто из-за ихнех родителей 1 и 2!!

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Отнюдь

проще один раз увидеть https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ?feature=shared

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Невероятный Блондин

XcQ
Этот url знают все )))

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C. Steel

Да уж, я таких ливней никогда еще не видел.

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Макс Мартин

Рикролл?

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Отнюдь

и Мортиролл

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Сладкий Хрен

Твоюж мать

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Отнюдь

gotcha

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Матвей Степанов

The last three letters of the URL for the infamous Rick Astley video "Never gonna give you up"

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Max

Это из за Шевцова всё

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Невероятный Блондин
в пустыне из-за ливней

Это уже терраформинг какой-то

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Вадим Д.

Притушили фитилёк.

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Олег Павлов
ближайшая неразмытая дорога находится на расстоянии 4 км

Не выглядит как непреодолимое препятствие, а тачки жаль

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Aleksandr Oleynikov

Сразу и тренировка по постапокалипсису

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Скоро осень

им пофигу.. они же туда за оргией и наркотиками еду...

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КакЦапля

Raining Man

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Произошел телепорт в Российскую реальность)

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Максим Ростокин

В Мордоре местное МЧС давно бы прислало спасателей и гуманитарные грузы...

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В новостях, бы там было 15 единиц техники и 60 личного состава. А на деле 4 лесника на пол ставке в мчс и раздолбанная буханка, при этом выехали бы они туда когда дорога появится)

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Максим Ростокин

Всё верно, но не стоит забывать, что за каждого погибшего при ЧС из бюджета отваливают до 1,5 млн рублей, плюс, скорее всего, у организаторов возникнут куча проблем с прокуратурой и РПН.

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Victor Koch

Toilets
Стоимость билета составляет 575 usd и выше

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Toxic Person

И что? Ты все равно туда не попадёшь , так что завидуй молча.

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Алексей Жданов

было бы чему завидовать, поехать побесится в пустыне и сжечь чучело, потратить на это кучу бабла, уже как то вырос из такого "отдыха"

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Pavel Cree

Если ты думаешь о бабле, значит, точно себе позволить не можешь

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Victor Koch

🤪Это Вы мне? Про какую зависть идет речь?

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Мистер Твистер

Держите в курсе, туалетный смотритель

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C. Steel

Хана песчаным червям.

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Igor A.

Всегда хотел побывать там, а потом отпустило. Когда что-то становится массовым мейнстримом это уже не круто, после Хакамады и «чижа» туда ехать это ж… вообщем не поеду, даже если будет возможность.

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Висислав

Какое хорошее событие. Эволюция согнала дегенератов в пустыню и утопила. Ахахах!!!

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39 комментариев
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