Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок с 1986 года. На протяжении недели участники создают временный город в пустыне, где не используют деньги, а акцент делается на взаимодействии и совместном творчестве. Важными элементами мероприятия различные инсталляции, костры и музыкальные выступления.