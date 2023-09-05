«Сложно назвать импортозамещением поиск поставщиков»: типографии — об отсутствии в России замены расходников для печати Статьи редакции
Главное из материала РБК.
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- Большинство расходников для типографских нужд — включая бумагу, упаковочные материалы, оборудование для переплётов и печати — попали в пакет санкций, который ЕС принял 8 апреля 2022 года. 19 апреля Минпромторг включил некоторые категории, например, краски, в список разрешённых к параллельному импорту товаров.
- Спустя полтора года после введения санкций российские типографии и поставщики материалов сообщили о невозможности импортозамещения в отрасли.
- В частности, об этом заявили представители Первой образцовой типографии и «Парето-Принта» (входят в топ-20 крупнейших полиграфических предприятий России). Также на проблему обращала внимание Лариса Данилова, руководитель отдела маркетинга OktoPrint Service — одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии (сотрудничает с Первой образцовой типографией, Ярославским полиграфическим комбинатом и типографией «Курьер»).
Азиатские поставщики вместо европейских
- Представители отрасли предупреждали, что зависимость отрасли от импортных поставок может привести к дефициту расходников и оборудования, росту цен и остановке работы предприятий. Параллельный импорт тоже оказался затруднён: например, у каждой печатной машины есть свой серийный номер, и комплектующие для них уникальны. Из-за этого производитель может понять, что деталь отправится в Россию, и запретить поставку. Решить проблему можно только при наращивании собственного производства или совместного с азиатскими партнёрами.
- Уже в конце мая 2023 года крупнейшие российские издательства объявили о повышении цен на бумажные книги. Они объясняли это как раз ростом расходов на полиграфию и материалы.
- Как объясняет Данилова, в России полностью отсутствует производство офсетных красок и офсетных резиново-тканевых полотен. Первые закупают в Китае и Южной Корее, вторые — в Индии. Есть производство лаков, но оно зависит от импортных концентрата и сырья. А необходимый растворитель D60 не удовлетворяет по качеству запросы типографий.
- Об отсутствии красок российского производства сообщил и директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев. Их компания также покупает в Южной Корее. За рубежом заказывают и другой нужный для книгопечатания расходник — нитки. У российских «недостаточно высокое качество»: они тянутся и «слишком абразивны» (абразивные материалы используют для шлифовки — vc.ru), поэтому портят машины. А у проволоки для сшивания брошюр недостаточное хромирование — со временем она ржавеет.
- «Сложно назвать импортозамещением процесс поиска новых поставщиков вместо европейских», — сообщили в Первой образцовой типографии. В компании заявили, что в России сейчас «нет достойных образцов красок, пластин и клея», подходящих для работы на установленном оборудовании.
- При этом российские предприятия «попросту не заинтересованы» в производстве расходников, говорит Арсеньев. «Парето-Принт» пыталось привлечь несколько производств мебельных клеев, которые близки к полиграфическим, но у них «никакого интереса это не вызвало.
- Переход с европейских расходников на азиатские отразился на стоимости производства книжной продукции: она увеличилась на 15-20%, рассказал Арсеньев. В Первой образцовой типографии сообщили о негативном влиянии курса: отрасль зависима от импорта, а цены у азиатских производителей номинированы в валюте.
- Типографиям приходится брать часть издержек на себя, чтобы они не влияли на конечную стоимость книг, утверждает Арсеньев. Чтобы «отвечать покупательной способности россиян», предприятия «вынуждены заниматься демпингом», из-за чего снижается рентабельность бизнеса.
- Несмотря на это, гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин предполагает, что до конца 2023 года рост цен на бумажные книги всё же произойдёт, причём именно из-за «непрерывного удорожания себестоимости производства».
Что говорят власти
- В Минпромторге признают, что единственный российский производитель офсетных красок, выпускающий их «в небольших объёмах на базе бывшего Торжокского завода», — ООО «Полиграфические краски». Техника, установленная на крупных предприятиях, требует опредёленного состава краски, и печатать книги с использованием продукции этого завода невозможно, уточняет собеседник РБК на полиграфическом рынке.
- «Основная потребность» рынка в расходниках действительно закрывается за счёт поставок из стран Азии и параллельного импорта, говорят в ведомстве. Отвечая на вопрос, как процесс перехода с европейских расходников на российские и азиатские отразился на стоимости, в Минпромторге отметили, что эта сфера «подвержена текущему валютному курсу», но «информацией о конкретных ценах» ведомство не располагает.
Наконец-то — адекватная честная оценка импортозамещения.
На уровне правительства когда-нибудь признают что никакого «импортозамещения» не существует? Хотя, это ведь тогда все распилы и провалы надо будет признавать.
Но сейчас прилетит ЯСергей и расскажет, что это другое и вообще 🤷🏻♂️
Жабагадюкинг, получается
Когда заседающим там:
1. Риск физической расправы кооперативом покажется приемлемым выходом из ситуации.
2. Потребуется осознать, что развитие страны не продается за деньги и регалии.
Оба этих пункта невыполнимы. Будут просить понять и простить после заката диктата, но важно этого не делать и помочь в посадке каждой мрази, по вине которой сейчас сидят и терпят убытки невиновные.
Вообщем полтора года и импортозамещение снова в жопе)
Может "импортозамещение в жопе", потому что в стране люди так и не научились писать "в общем"?
Может ипортозамещение в жопе потому что для этого нужно примерно лет восемьдесят
Ого, оказывается сраться с половиной мира ( наиболее технологически развитой) оказалось плохой идеей.
А все эти истории про "заместим все к 2030" по большей части значит-будем возить из Азии дороже.
Ну кто бы мог подумать!
Азиатские партнеры импортозамещают на российское,
Ким Чен Ын летит в Россию, доступный Dongfeng Fengon 500 поступил в продажу по цене в 2.4 млн, Россия и Талибан договорились о поставках топлива и зерна... Не уверен, что в будущем хватит одного учебника, чтобы вместить раздел унижения и позора, в котором страна пробудет еще долго.
Да чего они понимают в своем деле? Нормально работает импортозамещение. Нормально же?
Изначально сама идея и термин импортозамещения была глупа и тупа, и других много аналогичных слов.
Есть другой термин, который редко, по используют, и он более точно отражает суть и необходимость - "технологический суверенитет". Вот эта вещь действительно важна и к ней надо стремиться (опять же не на 100%, так не бывает ни у кого и это бессмысленно).
Надеюсь когда-нибудь это слово канет в лету, как канули популярные при Медведеве слова "инновации" и прочие.
Вы мне скажите, макулатурного спама в почтовых ящиках меньше стало? Ну тады жива печатная отрасль и хватит звездить ;)
Речь не только о тексте и паре картинок, отрасль этим не ограничивается. Это дорогостоящее оборудование, технологии, сырье.
Вот ключевоеПри этом российские предприятия «попросту не заинтересованы» в производстве расходников, говорит Арсеньев. «Парето-Принт» пыталось привлечь несколько производств мебельных клеев, которые близки к полиграфическим, но у них «никакого интереса это не вызвало.
Послушать бы производителей клеев, а то звучит как бизнес-план. Есть спрос, а предложения нет.
Скорее всего российский рынок слишком мал, чтобы производителям клеев было выгодно разворачивать производство. Оборудование то всегда можно купить.
Хотелось бы информации без «скорее всего» :)
Если будет аналог, то можно гнать натолкни которые чувствительные к цене
Оборудование, материалы для производства - где все это взять? Кто продаст?
Мебельный клей делают же
Электронные книги же ну. На госуслугах
Ну все, РБК и типографов внесут в реестр иноагентов. Вздумали правду рассказывать.
А листовки от едросов кто для пенсионеров печатать будет? Скоро выборы
А вот там уже действительно цифровизация и инновации 😁
Наш выбор 🤷🏼♂️
Странно такое читать. Потому что "Россия - щедрая страна". Как пиз*дили продукцию (копировали аналоги под себя) всегда. (воровали, тырили, не важно). А сейчас что? Что изменилось. Нет воров - стратегических?)
По новостям говорят, что все хорошо.. Все счастливы. Всегда.
Вы неправильно читаете, это уверенный рост производства импорта
История про импортозамещение напоминает про ФАУ2 после ВОВСложность копирования состояла не только в воссоздании чертежей и их технологическом внедрении на производстве. У СССР и Германии были разные машиностроительные стандарты. Громадной проблемой стала разница между имевшимися в стране материалами, и материалами, из которых была изготовлена немецкая ракета.
Немцы использовали при производстве своей ракеты 86 различных марок стали. Наша промышленность в 1947 году, когда началась подготовка к выпуску опытных образцов, была способна заменить аналогичными по свойствам сталями только 32 марки. По цветным металлам дело обстояло еще хуже — для 59 марок подобрали лишь 21 аналог. Наибольшие пробелы оказались в группе неметаллов: резины, прокладки, пластмассы, уплотнения, изоляция. Требовалось иметь 87 видов неметаллов, а наши заводы и институты способны были дать только 48.
Пришлось существенно повышать чистоту обработки деталей, уменьшать допуски и посадки. Даже повышать качество алюминиевого литья.