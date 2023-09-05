{"id":14086,"url":"\/distributions\/14086\/click?bit=1&hash=bc93ffa1844e9fd6f9392e37f063c34f038b24cabf755170ea3661bb4d1faca0","title":"\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0434 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u0430 ","buttonText":"","imageUuid":""}
Офлайн
Евгения Евсеева

«Сложно назвать импортозамещением поиск поставщиков»: типографии — об отсутствии в России замены расходников для печати Статьи редакции

Главное из материала РБК.

829 показов
1.1K открытий
Фото: типография «Парето-Принт»
  • Большинство расходников для типографских нужд — включая бумагу, упаковочные материалы, оборудование для переплётов и печати — попали в пакет санкций, который ЕС принял 8 апреля 2022 года. 19 апреля Минпромторг включил некоторые категории, например, краски, в список разрешённых к параллельному импорту товаров.
  • Спустя полтора года после введения санкций российские типографии и поставщики материалов сообщили о невозможности импортозамещения в отрасли.
  • В частности, об этом заявили представители Первой образцовой типографии и «Парето-Принта» (входят в топ-20 крупнейших полиграфических предприятий России). Также на проблему обращала внимание Лариса Данилова, руководитель отдела маркетинга OktoPrint Service — одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии (сотрудничает с Первой образцовой типографией, Ярославским полиграфическим комбинатом и типографией «Курьер»).

Азиатские поставщики вместо европейских

  • Представители отрасли предупреждали, что зависимость отрасли от импортных поставок может привести к дефициту расходников и оборудования, росту цен и остановке работы предприятий. Параллельный импорт тоже оказался затруднён: например, у каждой печатной машины есть свой серийный номер, и комплектующие для них уникальны. Из-за этого производитель может понять, что деталь отправится в Россию, и запретить поставку. Решить проблему можно только при наращивании собственного производства или совместного с азиатскими партнёрами.
  • Уже в конце мая 2023 года крупнейшие российские издательства объявили о повышении цен на бумажные книги. Они объясняли это как раз ростом расходов на полиграфию и материалы.
  • Как объясняет Данилова, в России полностью отсутствует производство офсетных красок и офсетных резиново-тканевых полотен. Первые закупают в Китае и Южной Корее, вторые — в Индии. Есть производство лаков, но оно зависит от импортных концентрата и сырья. А необходимый растворитель D60 не удовлетворяет по качеству запросы типографий.
  • Об отсутствии красок российского производства сообщил и директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев. Их компания также покупает в Южной Корее. За рубежом заказывают и другой нужный для книгопечатания расходник — нитки. У российских «недостаточно высокое качество»: они тянутся и «слишком абразивны» (абразивные материалы используют для шлифовки — vc.ru), поэтому портят машины. А у проволоки для сшивания брошюр недостаточное хромирование — со временем она ржавеет.
  • «Сложно назвать импортозамещением процесс поиска новых поставщиков вместо европейских», — сообщили в Первой образцовой типографии. В компании заявили, что в России сейчас «нет достойных образцов красок, пластин и клея», подходящих для работы на установленном оборудовании.
  • При этом российские предприятия «попросту не заинтересованы» в производстве расходников, говорит Арсеньев. «Парето-Принт» пыталось привлечь несколько производств мебельных клеев, которые близки к полиграфическим, но у них «никакого интереса это не вызвало.
  • Переход с европейских расходников на азиатские отразился на стоимости производства книжной продукции: она увеличилась на 15-20%, рассказал Арсеньев. В Первой образцовой типографии сообщили о негативном влиянии курса: отрасль зависима от импорта, а цены у азиатских производителей номинированы в валюте.

Во-первых, сказывается усложнение логистики. Во-вторых, увеличились сроки поставки. В-третьих, наши партнёры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет. Кроме того, в моменте сказались и колебания курсов валют.

директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев
  • Типографиям приходится брать часть издержек на себя, чтобы они не влияли на конечную стоимость книг, утверждает Арсеньев. Чтобы «отвечать покупательной способности россиян», предприятия «вынуждены заниматься демпингом», из-за чего снижается рентабельность бизнеса.
  • Несмотря на это, гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин предполагает, что до конца 2023 года рост цен на бумажные книги всё же произойдёт, причём именно из-за «непрерывного удорожания себестоимости производства».

Что говорят власти

  • В Минпромторге признают, что единственный российский производитель офсетных красок, выпускающий их «в небольших объёмах на базе бывшего Торжокского завода», — ООО «Полиграфические краски». Техника, установленная на крупных предприятиях, требует опредёленного состава краски, и печатать книги с использованием продукции этого завода невозможно, уточняет собеседник РБК на полиграфическом рынке.
  • «Основная потребность» рынка в расходниках действительно закрывается за счёт поставок из стран Азии и параллельного импорта, говорят в ведомстве. Отвечая на вопрос, как процесс перехода с европейских расходников на российские и азиатские отразился на стоимости, в Минпромторге отметили, что эта сфера «подвержена текущему валютному курсу», но «информацией о конкретных ценах» ведомство не располагает.

#новость #типография

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
Сложно назвать импортозамещением поиск поставщиков

Наконец-то — адекватная честная оценка импортозамещения.
На уровне правительства когда-нибудь признают что никакого «импортозамещения» не существует? Хотя, это ведь тогда все распилы и провалы надо будет признавать.

Но сейчас прилетит ЯСергей и расскажет, что это другое и вообще 🤷🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Неуловимый Кабачок

Жабагадюкинг, получается

Ответить
Развернуть ветку
Citizen X
На уровне правительства когда-нибудь признают?

Когда заседающим там:

1. Риск физической расправы кооперативом покажется приемлемым выходом из ситуации.
2. Потребуется осознать, что развитие страны не продается за деньги и регалии.

Оба этих пункта невыполнимы. Будут просить понять и простить после заката диктата, но важно этого не делать и помочь в посадке каждой мрази, по вине которой сейчас сидят и терпят убытки невиновные.

Ответить
Развернуть ветку
iDark Ogr

Вообщем полтора года и импортозамещение снова в жопе)

Ответить
Развернуть ветку
ИноПост

Может "импортозамещение в жопе", потому что в стране люди так и не научились писать "в общем"?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Может ипортозамещение в жопе потому что для этого нужно примерно лет восемьдесят

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina
Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Ого, оказывается сраться с половиной мира ( наиболее технологически развитой) оказалось плохой идеей.
А все эти истории про "заместим все к 2030" по большей части значит-будем возить из Азии дороже.
Ну кто бы мог подумать!

Ответить
Развернуть ветку
Citizen X

Азиатские партнеры импортозамещают на российское,
Ким Чен Ын летит в Россию, доступный Dongfeng Fengon 500 поступил в продажу по цене в 2.4 млн, Россия и Талибан договорились о поставках топлива и зерна... Не уверен, что в будущем хватит одного учебника, чтобы вместить раздел унижения и позора, в котором страна пробудет еще долго.

Ответить
Развернуть ветку
Неуловимый Кабачок

Да чего они понимают в своем деле? Нормально работает импортозамещение. Нормально же?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Изначально сама идея и термин импортозамещения была глупа и тупа, и других много аналогичных слов.

Есть другой термин, который редко, по используют, и он более точно отражает суть и необходимость - "технологический суверенитет". Вот эта вещь действительно важна и к ней надо стремиться (опять же не на 100%, так не бывает ни у кого и это бессмысленно).

Надеюсь когда-нибудь это слово канет в лету, как канули популярные при Медведеве слова "инновации" и прочие.

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Вы мне скажите, макулатурного спама в почтовых ящиках меньше стало? Ну тады жива печатная отрасль и хватит звездить ;)

Ответить
Развернуть ветку
Неуловимый Кабачок

Речь не только о тексте и паре картинок, отрасль этим не ограничивается. Это дорогостоящее оборудование, технологии, сырье.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Вот ключевое

При этом российские предприятия «попросту не заинтересованы» в производстве расходников, говорит Арсеньев. «Парето-Принт» пыталось привлечь несколько производств мебельных клеев, которые близки к полиграфическим, но у них «никакого интереса это не вызвало.

Послушать бы производителей клеев, а то звучит как бизнес-план. Есть спрос, а предложения нет.

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Скорее всего российский рынок слишком мал, чтобы производителям клеев было выгодно разворачивать производство. Оборудование то всегда можно купить.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Хотелось бы информации без «скорее всего» :)

Если будет аналог, то можно гнать натолкни которые чувствительные к цене

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Оборудование, материалы для производства - где все это взять? Кто продаст?

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Мебельный клей делают же

Ответить
Развернуть ветку
krub

Электронные книги же ну. На госуслугах

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Ну все, РБК и типографов внесут в реестр иноагентов. Вздумали правду рассказывать.

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

А листовки от едросов кто для пенсионеров печатать будет? Скоро выборы

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

А вот там уже действительно цифровизация и инновации 😁

Ответить
Развернуть ветку
Артем Якимов

Наш выбор 🤷🏼‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Ульрих фон Лихтенштейн

Странно такое читать. Потому что "Россия - щедрая страна". Как пиз*дили продукцию (копировали аналоги под себя) всегда. (воровали, тырили, не важно). А сейчас что? Что изменилось. Нет воров - стратегических?)
По новостям говорят, что все хорошо.. Все счастливы. Всегда.

Ответить
Развернуть ветку
Винсент Вега

Вы неправильно читаете, это уверенный рост производства импорта

Ответить
Развернуть ветку
Иван

История про импортозамещение напоминает про ФАУ2 после ВОВ

Сложность копирования состояла не только в воссоздании чертежей и их технологическом внедрении на производстве. У СССР и Германии были разные машиностроительные стандарты. Громадной проблемой стала разница между имевшимися в стране материалами, и материалами, из которых была изготовлена немецкая ракета.
Немцы использовали при производстве своей ракеты 86 различных марок стали. Наша промышленность в 1947 году, когда началась подготовка к выпуску опытных образцов, была способна заменить аналогичными по свойствам сталями только 32 марки. По цветным металлам дело обстояло еще хуже — для 59 марок подобрали лишь 21 аналог. Наибольшие пробелы оказались в группе неметаллов: резины, прокладки, пластмассы, уплотнения, изоляция. Требовалось иметь 87 видов неметаллов, а наши заводы и институты способны были дать только 48.
Пришлось существенно повышать чистоту обработки деталей, уменьшать допуски и посадки. Даже повышать качество алюминиевого литья.
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
Раскрывать всегда
null