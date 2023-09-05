Во-первых, сказывается усложнение логистики. Во-вторых, увеличились сроки поставки. В-третьих, наши партнёры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет. Кроме того, в моменте сказались и колебания курсов валют.