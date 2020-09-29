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Любят обсуждать Tesla и жевать бизнес-книги: английская ферма предлагает подключать коз к созвонам в Zoom Материал редакции
Пять минут их времени стоят пять фунтов.
Ферма Cronkshaw Fold в английском графстве Ланкашир уже полгода предлагает всем желающим добавить козу в видеозвонок в Zoom, Microsoft Teams, Hangouts и Skype. Пять минут участия животного стоят пять фунтов (примерно 513 рублей).
У каждой козы — свой профиль, и пользователи могут выбрать, кого хотят увидеть на встрече. К примеру, Симоне нравятся механика и мемы, и она готова обсуждать Tesla. Дейзи любит читать и жевать книги по управлению бизнесом и ненавидит соседей по загону.
Пользователи подключают коз к деловым совещаниям, семейным видеовстречам и онлайн-праздникам.
Ферма Cronkshaw Fold запустила сервис в марте 2020 года, когда началась мировая изоляция из-за пандемии Covid-19. «Это всё начиналось как шутка, но потом нас завалили сообщениями», — рассказывал владелец фермы Дот Маккарти в мае. Тогда команда проводила до 100 звонков в день.
На выручку от сервиса Cronkshaw Fold устанавливает источники возобновляемой энергии на ферме, чтобы снизить пагубное влияние на климат. Во время пандемии услуга также помогает сохранить зарплаты для работников фермы.
Cronkshaw Fold — не единственная ферма, которая возмещает финансовые потери в кризис таким способом. Весной 2020 года похожий сервис запустила ферма Sweet Farm в Сан-Франциско. За $100 на 10 минут к видеозвонку подключается гид, который проводит виртуальную экскурсию и знакомит с животными: ламами, козами, индюшками и коровами.
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