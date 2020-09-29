Пять минут их времени стоят пять фунтов.

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Ферма Cronkshaw Fold в английском графстве Ланкашир уже полгода предлагает всем желающим добавить козу в видеозвонок в Zoom, Microsoft Teams, Hangouts и Skype. Пять минут участия животного стоят пять фунтов (примерно 513 рублей).

У каждой козы — свой профиль, и пользователи могут выбрать, кого хотят увидеть на встрече. К примеру, Симоне нравятся механика и мемы, и она готова обсуждать Tesla. Дейзи любит читать и жевать книги по управлению бизнесом и ненавидит соседей по загону.

Коза Симона

Пользователи подключают коз к деловым совещаниям, семейным видеовстречам и онлайн-праздникам.

Arent van Wassenaer @awassenaer Thanks to @CronkshawFold , today, Daisy, the goat that was banned from participating in goat yoga due to head butting other goats away from the humans so she could have all the attention, attended our Zoommeeting. Her contributions were greatly appreciated. https://t.co/brt8Z6Ws7v Это коза Дейзи. Ей запретили заниматься козьей йогой, потому что она бодалась, чтобы заполучить всё внимание. Благодаря Cronkshaw Fold Дейзи посетила нашу Zoom-встречу, её вклад был неоценим.

Ферма Cronkshaw Fold запустила сервис в марте 2020 года, когда началась мировая изоляция из-за пандемии Covid-19. «Это всё начиналось как шутка, но потом нас завалили сообщениями», — рассказывал владелец фермы Дот Маккарти в мае. Тогда команда проводила до 100 звонков в день.

На выручку от сервиса Cronkshaw Fold устанавливает источники возобновляемой энергии на ферме, чтобы снизить пагубное влияние на климат. Во время пандемии услуга также помогает сохранить зарплаты для работников фермы.