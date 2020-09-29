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Офлайн
Альберт Хабибрахимов
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Любят обсуждать Tesla и жевать бизнес-книги: английская ферма предлагает подключать коз к созвонам в Zoom Материал редакции

Пять минут их времени стоят пять фунтов.

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Ферма Cronkshaw Fold в английском графстве Ланкашир уже полгода предлагает всем желающим добавить козу в видеозвонок в Zoom, Microsoft Teams, Hangouts и Skype. Пять минут участия животного стоят пять фунтов (примерно 513 рублей).

У каждой козы — свой профиль, и пользователи могут выбрать, кого хотят увидеть на встрече. К примеру, Симоне нравятся механика и мемы, и она готова обсуждать Tesla. Дейзи любит читать и жевать книги по управлению бизнесом и ненавидит соседей по загону.

Коза Симона

Пользователи подключают коз к деловым совещаниям, семейным видеовстречам и онлайн-праздникам.

Emily Scoggins BLM @emilyrocks
Thank you Daisy, Lulu and Sebastian at @CronkshawFold Farm for joining our Friday afternoon meeting 😍 https://t.co/BllOLDw1Kh
Спасибо Дейзи, Лулу и Себастьяну за то, что присоединились к нашей пятничной встрече.
Arent van Wassenaer @awassenaer
Thanks to @CronkshawFold, today, Daisy, the goat that was banned from participating in goat yoga due to head butting other goats away from the humans so she could have all the attention, attended our Zoommeeting. Her contributions were greatly appreciated. https://t.co/brt8Z6Ws7v

Это коза Дейзи. Ей запретили заниматься козьей йогой, потому что она бодалась, чтобы заполучить всё внимание. Благодаря Cronkshaw Fold Дейзи посетила нашу Zoom-встречу, её вклад был неоценим.

Andrea @NLPandI
@Anshul__K We had a goat join our virtual meeting...best MS teams meeting yet! @CronkshawFold #goatsonzoom https://t.co/hgvpxZbhR7
К нашей виртуальной встрече присоединилась коза. Лучший звонок в Microsoft Teams!
Julia Doctoroff @juliadoctoroff
Just had a goat from @CronkshawFold join a family call. Highly recommended! 🐐🐐 https://t.co/NqLf6Risk3
Только что коза с фермы Cronkshaw Fold присоединилась к семейному звонку. Настоятельно рекомендую!

Ферма Cronkshaw Fold запустила сервис в марте 2020 года, когда началась мировая изоляция из-за пандемии Covid-19. «Это всё начиналось как шутка, но потом нас завалили сообщениями», — рассказывал владелец фермы Дот Маккарти в мае. Тогда команда проводила до 100 звонков в день.

На выручку от сервиса Cronkshaw Fold устанавливает источники возобновляемой энергии на ферме, чтобы снизить пагубное влияние на климат. Во время пандемии услуга также помогает сохранить зарплаты для работников фермы.

Cronkshaw Fold — не единственная ферма, которая возмещает финансовые потери в кризис таким способом. Весной 2020 года похожий сервис запустила ферма Sweet Farm в Сан-Франциско. За $100 на 10 минут к видеозвонку подключается гид, который проводит виртуальную экскурсию и знакомит с животными: ламами, козами, индюшками и коровами.

#звонки #zoom #бизнеснакарантине

Альберт Хабибрахимов
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