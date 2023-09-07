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Полина Лааксо

Орнитологи вместе с VK запустили нейросеть, которая помогает отслеживать популяцию краснокнижных пеликанов Статьи редакции

Технологии облака и машинного обучения компании позволили ускорить подсчёт особей с семи дней до 30 миллисекунд.

Источник: Redbook
  • Модель компьютерного зрения, развёрнутая в VK Cloud, помогает учёным мониторить миграцию гнездовых колоний розовых и кудрявых пеликанов, изучать траекторию передвижения птиц и следить за их сезонными и кормовыми скоплениями в заповедниках на юге России, в Калмыкии и Западной Сибири, а также за их пределами, рассказала VK.
  • Нейросеть анализирует снимки с квадрокоптеров и «за доли секунды» определяет количество особей популяции. Пока проект работает c тестовой версией сервиса (MVP), поэтому в качестве интерфейса орнитологи используют чат-бота. В будущем разработчики планируют выпустить полноценную платформу.
  • По словам учёного секретаря Московского зоопарка Романа Аношина, нейросеть позволила исследователям не только автоматизировать «трудоёмкий ручной подсчёт» особей, но также получить дополнительный источник информации об изменениях климата и экологических проблемах.
  • Это не первая инициатива крупных российских ИТ-компаний в орнитологии. «Мегафон», например, дважды компенсировал долги учёным за SMS от степных орлов, которые «улетели» в роуминг.

#новость #vk

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17 комментариев
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 дед Мазай и муравьеды

Не удивлюсь, если персональные данные краснокнижных пеликанов вместе с биометрией будут слиты в сеть. С них станется

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Слегка Придурковатый

Зачем в сеть? Сразу персонально браконьерам. Которые быстро их выловят, а затем продадут в Китай. Китайцы из засушат и будут продавать лекарство от всех болезней под названием 幹鵜鶘。

Все довольны. Ну, кроме пеликанов, разве что.

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Domorost
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Полина Лааксо
Автор

пингвины обиделись, что подсчитывают пеликанов, а не их

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Сергей Я

Пингвинов зато поднимают

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Ale K

Нет, просто пингвины благодарят за всех

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Вадим Д.

Давно пора находить нейронкам полезное практическое применение 👍🏻
Нейрочеловек доволен 😏

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дед Мазай и муравьеды

Ты вообще должен свято чтить три закона робототехники. Пока не справляешься )

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Искра

Вконтакте тебе ничем не обязан.

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Слегка Придурковатый

В целом, с посылом согласен. Хотелось бы только добавить, что этот посыл также отлично подходит тем, кто заменяет буквы в хороших словах неуместными символами.

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fyp

Следить и Vk это синонимы

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Сергей Я

Хорошая позитивная новость. Шутники и любители приплетать/накидывать - мимо.

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Robber

Уже отметились выше.

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Blisk

Зашквар какой-то. Пора вешать пометку "реклама".

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S1m0ne

и та темы от Россельхозбанка тоже

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дед Мазай и муравьеды

VK бедный, у него нет денех на рекламу ((

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Тимур Исхаков

Что-то уже на нейросеть все повесили: и то она может и это она может...

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