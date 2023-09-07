Орнитологи вместе с VK запустили нейросеть, которая помогает отслеживать популяцию краснокнижных пеликанов Статьи редакции
Технологии облака и машинного обучения компании позволили ускорить подсчёт особей с семи дней до 30 миллисекунд.
- Модель компьютерного зрения, развёрнутая в VK Cloud, помогает учёным мониторить миграцию гнездовых колоний розовых и кудрявых пеликанов, изучать траекторию передвижения птиц и следить за их сезонными и кормовыми скоплениями в заповедниках на юге России, в Калмыкии и Западной Сибири, а также за их пределами, рассказала VK.
- Нейросеть анализирует снимки с квадрокоптеров и «за доли секунды» определяет количество особей популяции. Пока проект работает c тестовой версией сервиса (MVP), поэтому в качестве интерфейса орнитологи используют чат-бота. В будущем разработчики планируют выпустить полноценную платформу.
- По словам учёного секретаря Московского зоопарка Романа Аношина, нейросеть позволила исследователям не только автоматизировать «трудоёмкий ручной подсчёт» особей, но также получить дополнительный источник информации об изменениях климата и экологических проблемах.
- Это не первая инициатива крупных российских ИТ-компаний в орнитологии. «Мегафон», например, дважды компенсировал долги учёным за SMS от степных орлов, которые «улетели» в роуминг.
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Не удивлюсь, если персональные данные краснокнижных пеликанов вместе с биометрией будут слиты в сеть. С них станется
Зачем в сеть? Сразу персонально браконьерам. Которые быстро их выловят, а затем продадут в Китай. Китайцы из засушат и будут продавать лекарство от всех болезней под названием 幹鵜鶘。
Все довольны. Ну, кроме пеликанов, разве что.
пингвины обиделись, что подсчитывают пеликанов, а не их
Пингвинов зато поднимают
Нет, просто пингвины благодарят за всех
Давно пора находить нейронкам полезное практическое применение 👍🏻
Нейрочеловек доволен 😏
Ты вообще должен свято чтить три закона робототехники. Пока не справляешься )
Комментарий удален модератором
Вконтакте тебе ничем не обязан.
В целом, с посылом согласен. Хотелось бы только добавить, что этот посыл также отлично подходит тем, кто заменяет буквы в хороших словах неуместными символами.
Следить и Vk это синонимы
Хорошая позитивная новость. Шутники и любители приплетать/накидывать - мимо.
Уже отметились выше.
Зашквар какой-то. Пора вешать пометку "реклама".
и та темы от Россельхозбанка тоже
VK бедный, у него нет денех на рекламу ((
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что-то уже на нейросеть все повесили: и то она может и это она может...