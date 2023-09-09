Умер один из разработчиков PowerPoint Деннис Остин — ему было 76 лет Статьи редакции
Он разрабатывал первую версию программы, вышедшую в 1987 году.
Остин умер 1 сентября 2023 года, причина — рак лёгких с метастазами в мозг. Ему было 76 лет. О его смерти The Washington Post рассказал сын Денниса Майкл.
- Идея создания PowerPoint появилась у Боба Гаскинса, который работал в компании Forethought. Деннис Остин был первым разработчиком, работавшим над программой, позже к нему присоединился Томас Радкин.
- Изначально программу разрабатывали под названием Presenter, но компания не смогла его зарегистрировать, поэтому команда придумала другое — PowerPoint. Первая версия вышла в 1987 году, она предназначалась для компьютеров Macintosh. Спустя три месяца Microsoft купила Forethought за $14 млн. Позже PowerPoint вошла в пакет программ Office вместе с Word и Exel.
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Прочитал как Денис Остин, подумал россиянин. Ан нет, показалось.
Это Остин — это про тебя!
Мда, печально, но возраст немалый всё же.
Любопытно, за сколько сейчас могла бы состояться такая покупка.
А вообще, удивительная софтина, возможности грандиозные просто.
Я бы сказал, что не возможности грандиозные, а что это пример настоящего game changer. (При этом, разумеется, в момент выхода это был триумф.). Но также для меня это всегда было примером того, что продукт "для всех" никогда не позволит тебе делать более тонкую настройку и создание чего бы то ни было