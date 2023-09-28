Краснодар стал лучшим российским городом для бизнеса по версии Forbes Статьи редакции
Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге нет, города Подмосковья — в отдельном списке.
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- Forbes после десятилетнего перерыва выпустил рейтинг лучших городов России для бизнеса. В нём нет Санкт-Петербурга и Москвы, а города Московской области, «вместе со столицей стягивающей к себе со всей страны кадры и финансы» вынесены в отдельный список.
- В лонг-лист вошли 90 участников, их издание оценивало по шести критериям — «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жильё», «Доходы» и «Качество жизни».
- При подсчётах Forbes использовал данные и опросы Агентства стратегических инициатив, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», сайтов «Платформа ОФД», HeadHunter и Индекса качества городской среды.
- На первом месте — Краснодар, столица Краснодарского края. Город суммарно набрал больше всех баллов, он лидирует с большим отрывом в категории «Демография и жильё». С 2018 года население Краснодара выросло на 25% — в нём проживает 1,12 млн человек. Также город — лидер по объёму строящегося жилья после Подмосковья.
- На втором месте — Южно-Сахалинск. Он лидирует в трёх категориях — «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес» и «Доходы». Предприниматели главного города Сахалина одни из самых активных в стране: на тысячу жителей приходится 72 субъекта МСП, отмечает издание. Но есть «минус»: в 2022-м остров Сахалин покинуло более 22 тысяч человек, население Южно-Сахалинска за последние три года сократилось на 9%.
- На третьем месте находится Тюмень с максимальным количеством баллов в категории «Качество жизни».
- Forbes отмечает, что шесть мест в первой десятке рейтинга заняли города из «отдалённых от Москвы регионов». В неё вошли Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск.
- Города Московской области — в отдельном списке, без этого «рейтинг мог быть другим», пишет издание. Благодаря близости к Москве, высокой активности населения и доходам выше средних по стране они «могли занять половину списка».
- Лидером в этом рейтинг стал Красногорск, где работает правительство Московской области. На втором месте — Химки, на третьем — Видное.
краснодар для меня это парк у стадиона и кубанойдная повсеместная коррупция
Коррупция есть везде, наш вы маленький нытик.. Вы же спать не сможете пока свой высер не напишите по нынешнему тренду. Ей богу, читаю комменты и дивы даюсь.
Но тут она своей особой породы
выжрал тебе за щеку, проверяй
Родом с Сахалина. Бегите, молодцы
совсем плохо?
Дыра
Бывал там несколько раз по работе. Южный как бы хорош если там родиться. Областные города это как наказание для народа. Скучно дорого серо
я родом из портового городка рядом с ним — Ванино. Тоже подтверждаю
работала полгода на Сахалине. Сам Южный чистый, но дико скучный. ЗП выше, но и цены на жизнь аналогично высокие. работы не так много. Выбор не велик. Только Сахалин-1 и 2, вгк. ВГК меня заманили, а контора суч…я оказалась. Просто жесть. Никому ее не посоветую)
Парк конечно Галицкий построил какой-то прям нереально крутой. Жаль, конечно, что он исключение из правил.
Краснодар..ахахаа ржу аки лошадь. Очевидно что те, кто составлял список, ни разу не приезжали в Краснодар. И уж тем более не пробовали вести здесь бизнесс)))
Там плакаты с пропагандой едра повсюду
Особенно прекрасна логистика в этом прекрасном, свободном от пробок городе)
Очень странно, ни одного премьерзидента из Краснодара у нас не было...
А Питер? Он что же, хуже Краснодара?
Пост не читали? Питера в рейтинге нет.
Пост читал, тому и удивлён.
Москвы и Питера нет потому что они понятное дело вне конкуренции. Всегда так)
дык там и написано почему нет
Ммм, 2 холма☺
Да, очень пурпурно!
Даже странно, что не Геленджик)))
Проезжал через Тюмень, как-то не впечатлило так скажем
Продам бизнес в Краснодаре. Дорого. Обращаться в ЛС
В очередь. После меня будешь
"На втором месте — Южно-Сахалинск"
Мдаааааааааа.....
Одинцово не в топ-3 городов МО?
Ценник у форбпс сейчас в рублях или в евро за красивые места ы рейтингах
В редакции Forbes засел кубаноид.
Кубанойд