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Евгения Евсеева

Краснодар стал лучшим российским городом для бизнеса по версии Forbes Статьи редакции

Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге нет, города Подмосковья — в отдельном списке.

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Парк «Краснодар», построенный на средства основателя «Магнита» Сергея Галицкого. Фото: Shutterstock
  • Forbes после десятилетнего перерыва выпустил рейтинг лучших городов России для бизнеса. В нём нет Санкт-Петербурга и Москвы, а города Московской области, «вместе со столицей стягивающей к себе со всей страны кадры и финансы» вынесены в отдельный список.
  • В лонг-лист вошли 90 участников, их издание оценивало по шести критериям — «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жильё», «Доходы» и «Качество жизни».
  • При подсчётах Forbes использовал данные и опросы Агентства стратегических инициатив, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», сайтов «Платформа ОФД», HeadHunter и Индекса качества городской среды.
  • На первом месте — Краснодар, столица Краснодарского края. Город суммарно набрал больше всех баллов, он лидирует с большим отрывом в категории «Демография и жильё». С 2018 года население Краснодара выросло на 25% — в нём проживает 1,12 млн человек. Также город — лидер по объёму строящегося жилья после Подмосковья.
  • На втором месте — Южно-Сахалинск. Он лидирует в трёх категориях — «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес» и «Доходы». Предприниматели главного города Сахалина одни из самых активных в стране: на тысячу жителей приходится 72 субъекта МСП, отмечает издание. Но есть «минус»: в 2022-м остров Сахалин покинуло более 22 тысяч человек, население Южно-Сахалинска за последние три года сократилось на 9%.
  • На третьем месте находится Тюмень с максимальным количеством баллов в категории «Качество жизни».
  • Forbes отмечает, что шесть мест в первой десятке рейтинга заняли города из «отдалённых от Москвы регионов». В неё вошли Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск.
  • Города Московской области — в отдельном списке, без этого «рейтинг мог быть другим», пишет издание. Благодаря близости к Москве, высокой активности населения и доходам выше средних по стране они «могли занять половину списка».
  • Лидером в этом рейтинг стал Красногорск, где работает правительство Московской области. На втором месте — Химки, на третьем — Видное.

#новость #forbes #рейтинг #города

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32 комментария
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 Хозяин местных лахтаботов

краснодар для меня это парк у стадиона и кубанойдная повсеместная коррупция

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Вечный стон нытика

Коррупция есть везде, наш вы маленький нытик.. Вы же спать не сможете пока свой высер не напишите по нынешнему тренду. Ей богу, читаю комменты и дивы даюсь.

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Дмитрий Зима

Но тут она своей особой породы

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Хозяин местных лахтаботов

выжрал тебе за щеку, проверяй

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Амбассадор Черноголовки
Но есть «минус»: в 2022-м остров Сахалин покинуло более 22 тысяч человек, население Южно-Сахалинска за последние три года сократилось на 9%

Родом с Сахалина. Бегите, молодцы

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Tanur

совсем плохо?

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Амбассадор Черноголовки

Дыра

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Seller of Happiness

Бывал там несколько раз по работе. Южный как бы хорош если там родиться. Областные города это как наказание для народа. Скучно дорого серо

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illusive man

я родом из портового городка рядом с ним — Ванино. Тоже подтверждаю

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Kitsune13

работала полгода на Сахалине. Сам Южный чистый, но дико скучный. ЗП выше, но и цены на жизнь аналогично высокие. работы не так много. Выбор не велик. Только Сахалин-1 и 2, вгк. ВГК меня заманили, а контора суч…я оказалась. Просто жесть. Никому ее не посоветую)

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ЯжПрограммист

Парк конечно Галицкий построил какой-то прям нереально крутой. Жаль, конечно, что он исключение из правил.

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Елена Запорожская

Краснодар..ахахаа ржу аки лошадь. Очевидно что те, кто составлял список, ни разу не приезжали в Краснодар. И уж тем более не пробовали вести здесь бизнесс)))

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A V

Там плакаты с пропагандой едра повсюду

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Дмитрий

Особенно прекрасна логистика в этом прекрасном, свободном от пробок городе)

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Вадим Д.

Очень странно, ни одного премьерзидента из Краснодара у нас не было...
А Питер? Он что же, хуже Краснодара?

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Ilya

Пост не читали? Питера в рейтинге нет.

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Вадим Д.

Пост читал, тому и удивлён.

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Ilya

Москвы и Питера нет потому что они понятное дело вне конкуренции. Всегда так)

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illusive man

дык там и написано почему нет

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Дмитрий

Ммм, 2 холма☺

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Сергей Леопольдович

Да, очень пурпурно!

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Виктория Никанорова

Даже странно, что не Геленджик)))

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Ware Wow

Проезжал через Тюмень, как-то не впечатлило так скажем

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Ольга
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несведущий

Продам бизнес в Краснодаре. Дорого. Обращаться в ЛС

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Дмитрий Зима

В очередь. После меня будешь

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Слегка Придурковатый

"На втором месте — Южно-Сахалинск"

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Алоха

Мдаааааааааа.....

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Фокс Йовович

Одинцово не в топ-3 городов МО?

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Сергей Леопольдович

Ценник у форбпс сейчас в рублях или в евро за красивые места ы рейтингах

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Бубоник

В редакции Forbes засел кубаноид.

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Юрий Б.

Кубанойд

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29 комментариев
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