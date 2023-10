6 октября в Sphere также прошёл показ 50-минутного фильма Даррена Аронофски “Postcard from Earth” — его специально отсняли для площадки в 18К-разрешении, заявил режиссёр. По его словам, отснятый материал весил «500 тысяч ГБ». Камеры были оборудованы линзами с обзором в 270 градусов — с такими труднее уследить за всем, что попадает в кадр.

Инвестор и предприниматель Джо Помплиано предполагает , что Sphere будет выручать от рекламы восьмизначные суммы в год — это как минимум. В пример он приводит нью-йоркский небоскрёб One Times Square, который уже на начало 2010-х получал свыше $20 млн за показ цифровых кампаний.

Источник: Sixteen Nine