Здание проектировали архитекторы сочинского «Фишта», а куполообразный экран есть не только снаружи, но и внутри — за ним спрятано 160 тысяч динамиков и усилителей.

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Sphere — это новая куполообразная развлекательная площадка в Неваде, США. Она расположена рядом с казино-курортом «Венецианский Лас-Вегас» и семикилометровым бульварным участком Лас-Вегас-Прип, где работает большинство отелей и игорных заведений Лас-Вегаса.

Первоначальное видение проекта разработала команда нью-йоркского спортивно-музыкального комплекса Madison Square Garden во главе с предпринимателем Джеймсом Доланом. Она хотела построить необычную площадку для развлекательных мероприятий и думала соорудить арену в форме коробки, пирамиды или даже кекса, но остановилась на «сфере».

Проект анонсировали ещё в 2018 году, а за проектирование взялась архитектурно-дизайнерская компания Populous. Та выступила архитектором домашнего стадиона «Арсенала» Emirates Stadium, лондонского Wembley Stadium, французского Grand Stade de Lyon и сочинского «Фишта».

Sphere собирались открыть в 2021 году, но строительство приостанавливали из-за пандемии Covid-19, так что первых гостей площадка приняла лишь в сентябре 2023 года.

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Во сколько обошлось строительство Sphere

В 2018 году стоимость строительства оценивали в $1,2 млрд, однако на протяжении всего развития проекта она продолжала расти — из-за пандемии Covid-19 временно «встала» логистика, сырьё подорожало, инфляция усилилась.

В 2021 году объём прогнозируемых расходов увеличился до $1,87 млрд, а в мае 2023 года СМИ, ссылаясь на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщили, что оценка проекта выросла до $2,3 млрд. В руководстве Sphere, впрочем, отмечают, что это естественно: помещение концептуальное и требует инвестиций прежде всего в технологии.

Проект создал 3500 рабочих мест в рамках строительства и ещё 3000 для непосредственной работы объекта.

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Как устроена Sphere изнутри и снаружи

Sphere высотой 111 м и шириной 157 м считается крупнейшим сферическим зданием в мире. Чтобы соорудить куполообразную крышу весом 13 тысяч тонн, понадобился огромный гусеничный кран — четвёртый по величине из существующих (только его собирали и устанавливали 18 дней).

Сперва строители установили 32 стержневых фермы весом 100 тонн каждая, а затем «закачали» в купол 10 тысяч тонн бетона. Стальная конструкция способна выдержать 19 млн кг веса.

Фасад представляет собой огромный, полностью настраиваемый экран площадью 53,8 тысячи м² — его прозвали «экзосферой». Он оснащён 1,2 млн светодиодов размером с хоккейные шайбы. Каждая такая шайба состоит из 48 отдельных диодов, которые отображают 256 млн цветовых оттенков.

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Сам зал оборудован «куполообразным» экраном на 14,8 тысячи м² с редким разрешением 16К. Он составлен из отдельных панелей, которые вместе образуют полотно на 170 млн пикселей.

Дисплеи разработала компания Saco Technologies — до этого она работала над системой освещения для казино-отеля в форме гитары Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood и для высочайшего небоскрёба «Бурдж-Халифа». По некоторым оценкам, экраны Sphere — самые крупные LED-дисплеи в мире.

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Внутри здание представляет собой многоуровневый атриум с эскалаторами и «подвесными» переходами, а также световыми инсталляциями. Пол уложен тщательно отполированной, блестящей плиткой типа тераццо чёрного цвета — чтобы та отражала свет.

Внутренний дизайн Sphere команда Madison Square Garden разрабатывала вместе с дизайнерским бюро Icrave.

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Интерьер арены. Источник: Sphere Entertainment

Посадочные места расположены возвышающимся полукругом — в виде амфитеатра — и рассчитаны на 18 тысяч человек. В формате «танцпола» площадка вмещает до 20 тысяч, а также оборудована 23 VIP-ложами.

Аудиосистема зала состоит из 167 тысяч динамиков и усилителей, спрятанных за сферическим экраном, и поддерживает модули Holoplot — они позволяют воссоздавать пространственное и «многослойное» звучание и адресно направить звуки в нужные точки зала.

В помещении также обеспечили поддержку 4D-эффектов: зрители смогут почувствовать запах цветов, показываемых на экране, резкое дуновение прохладного ветра от проносящегося в фильме автомобиля или вибрации кресла от барабанной партии на концерте.

Рендер Sphere — вид сбоку в разрезе. Источник: Sphere Entertainment

Сколько стоит реклама на фасаде Sphere

Рекламный потенциал площадки обсуждали ещё на этапе строительства — экраны Sphere светятся круглосуточно, вокруг множество точек притяжения и платёжеспособные любители ночной жизни Лас-Вегаса. Необычная форма арены позволяет превратить купол хоть в баскетбольный мяч, хоть в глазное яблоко.

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Источник: Sixteen Nine

По словам участников рекламного рынка, Sphere — это «уникальное полотно, заставляющее бренды мыслить нестандартно», и неважно, какую цель они преследуют: привлечь внимание обитателей местных казино-отелей и посетителей гольф-клуба Wynn, продвинуть свой продукт и анонсировать мероприятие или поразить интернет масштабной социальной кампанией.

По неподтверждённым организаторами данным, показ рекламного ролика в течение дня стоит $450 тысяч, а на протяжении недели — $650 тысяч и больше.

В первом случае, например, компания получает в общей сумме четыре часа «открутки» и 50% рекламного «веса»: это значит, что половину времени Sphere будет показывать именно её ролики, а остальное время поделит между остальными рекламодателями.

Возможность транслировать один и тот же ролик на повторе будет зависеть от того, сколько всего баннеров и видео Sphere должна показать за день.

Примерные ежедневные охваты такие: 300 тысяч человек в офлайне и 4,4 млн — в соцсетях. Планы на ежегодные метрики следующие: количество гостей Sphere составит 6 млн человек, самого Лас-Вегаса — 42 млн, а общий охват рекламных кампаний оценили в 1,7 млрд человек.

Привлечь внимание к новой арене должны концерты ирландской группы U2, уличная трасса «Формулы-1» и межсезонный турнир Национальной баскетбольной ассоциации в 2023 году, а также «Супербоул» в феврале 2024 года.

Sphere в виде огромного анимированного смайла

Для сравнения: 30-секундный видеоролик на «Супербоуле» — финальной игре Национальной футбольной лиги США — стоил в 2023 году рекордные $7 млн. Однако бренд в этом случае платит только за показ — производство не входит в стоимость. Sphere, в свою очередь, может подключить к работе более 300 дизайнеров команды MSG.

Инвестор и предприниматель Джо Помплиано предполагает, что Sphere будет выручать от рекламы восьмизначные суммы в год — это как минимум. В пример он приводит нью-йоркский небоскрёб One Times Square, который уже на начало 2010-х получал свыше $20 млн за показ цифровых кампаний.

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Какие мероприятия будут проводить в Sphere

29 сентября 2023 года Sphere официально открылась концертом ирландской группы U2 — та проведёт ещё 24 шоу, посвящённых вышедшему в 1991 году альбому “Achtung, Baby”. Последний концерт в программе назначен на 16 декабря. На премьерном открытии присутствовало немало знаменитостей — Джефф Безос, Пол Маккартни, Леброн Джеймс, Опра Уинфри, Snoop Dogg, Мэтт Дэймон, Орландо Блум, Брайан Крэнстон и Аарон Пол, Джон Хэмм и другие.

Цена на билеты начинались от $140 (скорее всего, с ограниченным обзором — там такие есть) и переваливали за отметку $1400. Как рассказало CNN, в первых рядах на самом нижнем уровне посетители могли поближе увидеть музыкантов, но вот рассматривать экран при этом было не очень удобно — приходилось задирать голову.

Сиденья на средних рядах позволяли видеть изображения на центральной части экрана на уровне глаз. В CNN признали, что описать пережитый опыт трудно, потому что он уникальный: зритель будто одновременно оказывается и в гигантском планетарии, и в IMAX-кинотеатре, и в виртуальной реальности — только без тяжеловесной гарнитуры.

Запись с концерта U2

Первые 20 минут концерта U2

Каким будет будущее таких концертов — ещё предстоит увидеть. По словам фронтмена U2 Боно, несмотря на преимущества, связанные с возможностью погрузить слушателя в атмосферу, у самой группы меньше пространства для манёров, чтобы разнообразить выступления для каждого из 25 концертов. Любые правки в иммерсивный визуальный контент такого масштаба требуют времени, сил и денег.

Деньги Полина Лааксо 27.10.2021 Слушать инвестором Статьи редакции «Мы же не можем круглыми сутками размышлять о мире во всём мире​»: как рок-звезда Боно из U2 стал венчурным Музыкант пока что не накопил миллиард, как полагали многие издания, но стремится к этому. С 1990-х он инвестирует в коммерческую недвижимость, производство одежды, техкомпании вроде Facebook и Dropbox, проекты для помощи африканским странам и сотрудничает с Apple, Amazon и Nike. Пол «Боно» Хьюсон Vatican News

6 октября в Sphere также прошёл показ 50-минутного фильма Даррена Аронофски “Postcard from Earth” — его специально отсняли для площадки в 18К-разрешении, заявил режиссёр. По его словам, отснятый материал весил «500 тысяч ГБ». Камеры были оборудованы линзами с обзором в 270 градусов — с такими труднее уследить за всем, что попадает в кадр.

Аронофски называет свою картину «любовным письмом матушке-природе» — это «путешествие по семи континентам, проходящее через глубь океана, горные вершины, глаз бури и космос. Сиденья зрителей вибрировали, когда в фильме топали слоны и взлетали ракеты, а во время экранного шторма задувал искусственный ветер. На премьере присутствовало 5000 человек. Билеты стоили от $49 до $199.

Редакция KTNV побывала на премьере фильма Аронофски. В ролике — интерьер площадки и фрагменты картины

MSG планирует ежегодно принимать в Sphere четыре-шесть музыкальных резиденций — серий концертов, как у U2. Официальных заявлений о том, кто может стать следующим гостем, авторы проекта не делали. По слухам, шоу могут провести британский исполнитель Гарри Стайлс и американская рок-группа Phish. Не исключено также, что здание станет ареной для турниров по боксу и смешанным единоборствам, а также киберспортивным турнирам.

Компания также хочет открыть аналогичную площадку на северо-востоке Лондона. Изначально принять первых гостей планировали через год после запуска американской Sphere, но подготовка затянулась. Сначала проект столкнулся с бюрократическими проволочками из-за планировок, а позже — с критикой со стороны местных властей. По словам последних, в выбранном районе и так достаточно развлекательных заведений, а внешние экраны Sphere вдобавок ко всему приведут к световому загрязнению.