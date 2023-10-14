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Офлайн
Полина Лааксо

ИИ-тренеры на выбор и геймификация: как работает «умный» фитнес-зал, где нет даже ресепшена Статьи редакции

Вся работа заведения строится вокруг приложения, а за выполнением заданий следят датчики в LED-дисплеях.

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Так выглядит зал Lumin Fitness. Источник: ITC

В сентябре 2023 года в Ирвинге, штат Техас, открылся необычный фитнес-зал — Lumin Fitness. По словам его основателей, это первая в мире студия, которая так глубоко интегрировала в работу искусственный интеллект.

В нём нет даже ресепшена: при первом посещении достаточно подключиться к местному Wi-Fi, и система будет автоматически отмечать присутствие при всех следующих визитах.

Четыре занятия в месяц обойдутся в $89, восемь — в $139, двенадцать — в $179, шестнадцать — в $209, а безлимитный пропуск на месяц будет стоить $249 (чуть больше 24,3 тысячи рублей по курсу на 14 октября 2023 года). Есть пробные занятия по безлимитному недельному абонементу за $25.

Инструкция по работе с приложением для посетителей, которые пришли впервые. Источник: CW33

В студии, как правило, присутствует один сотрудник, но скорее для экстренных случаев — если посетителю нужна помощь. Занятия же ведут виртуальные тренеры, их в «штате» несколько: например, задорная Хлоя, которая привыкла мотивировать похвалой, или более строгий Рэкс — с «армейским» подходом.

Можно выбрать того, кто нравится больше по описанию, а потом в любой момент от него отказаться. Объяснять уход от одного тренера к другому, как иногда просят в офлайн-залах, не придётся.

Помимо формы, для занятия потребуются смартфон и наушники, поскольку вся работа Lumin Fitness строится вокруг приложения. Там же можно выбрать музыку для тренировки. Жанров — десять, миксы меняются каждый день. В каждой композиции есть биты, чтобы гостю было проще делать под них повторения.

Выбор музыкальных жанров. Источник: CW33

Сам зал затемнён и вмещает до 14 человек, так что забронировать личный или групповой «сеанс» нужно заранее. Он разделён на зоны для каждого гостя и оборудован высокими светодиодными экранами — в них встроены датчики, которые отслеживают положение тела и движения, в том числе с инвентарём, будь то гантели, мяч или скакалка.

Бронирование тренировки. Источник: CW33
Выбор места в зале. Источник: CW33

Как выполнять то или иное упражнение, покажет виртуальная фигура на дисплее.

Источник: Lumin Fitness

Как только гость приступит к заданию, на экране также появится «игра»: например, при приседаниях будут забрасываться мячи в корзину, а при выполнении бёрпи система начнёт строить башню — чем больше повторений, тем она выше.

Геймификация выступает дополнительным мотиватором и позволяет гостям зарабатывать внутреннюю валюту — Lumin Coin. Её можно потратить на ранний доступ к бронированию тренировки и места в зале, а также на покупку инвентаря в магазине компании или возможность привести с собой друга.

Считать повторения в уме необязательно — это возьмут на себя датчики. Они же проследят за тем, чтобы тренирующийся правильно выполнял упражнения: не прогибался в позвоночнике, если нужно держать спину прямо, или до конца выпрямлял руки. Так, по словам Lumin Fitness, клиент получит максимальную пользу от каждого задания и избежит травм.

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При желании все групповые и личные тренировки можно адаптировать под себя в приложении — например, если хочется больше повторений, не нравится какое-то одно упражнение или назначенный вес гантели кажется слишком маленьким.

План тренировки. Источник: CW33

Прогресс каждого посетителя отслеживает система. Для тех, кого мотивирует соперничество, компания также разместила таблицу лидеров за день, неделю и сезон.

В будущем Lumin Fitness рассчитывает научить алгоритмы оценивать уровень подготовки гостя к тренировке, чтобы давать рекомендации: например, взять гантели потяжелее или выбрать упражнение попроще.

Источник: CW33

Основатели проекта понимают, что часть потенциальной аудитории всё равно отдаст предпочтение тренерам-людям, однако уверена: найдутся и те, кто с большим удовольствием доверится виртуальному ассистенту — он не сможет случайным словом или своим видом запугать, демотивировать или обидеть.

Ну а если и будет давать советы или критиковать, то это всё равно не услышит никто, кроме самого клиента, ведь свои наставления ИИ-тренер озвучивает в наушники. Такой формат может понравиться даже тем, кто психологически не мог выбраться в зал, верят в Lumin Fitness.

Источник: CW33

#фитнес #спорт

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