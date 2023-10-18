Швейцарский производитель люксовых часов из вторсырья ID Genève привлёк $2,2 млн от Леонардо Ди Каприо и других Статьи редакции
Стартап делает часы из повторно используемой стали и восстановленных механизмов других часовщиков, а ремешки — из переработанных листьев.
- Компания привлекла 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн по курсу на 18 октября 2023 года) в посевном раунде от Леонардо Ди Каприо и нескольких швейцарских семейный офисов. Условия сделки не раскрываются.
- Стартап ID Genève основан в 2020 году и делает люксовые часы из переработанных материалов. Например, для корпуса используется переработанная нержавеющая сталь. Лом собирают на медицинских и часовых предприятиях в Швейцарии, писала FT.
- Часовые механизмы — это восстановленные механизмы других производителей часов. Упаковка — компостируемая и сделана из водорослей и мицелия грибов. Первые ремешки ID Genève на 80% состояли из отходов виноделия и на 20% из полиуретана.
- В 2022 году компания представила ремешки из материала Treekind, который не содержит пластика и похож на кожу. Его разработал лондонский стартап Biophilica из высушенных и измельчённых листьев, которые после обработки становятся водонепроницаемым материалом. Когда срок службы таких ремешков подойдёт к концу, их можно будет вернуть ID Genève для компостирования.
- По словам сооснователя стартапа Николаса Фройдигера, 80% продаж приходится на сайт, к концу 2023 года компания рассчитывает продать около 600 часов. В штате — шесть человек, включая троих сооснователей. На сайте ID Genève часы продаются по цене от 3500 швейцарских франков (около $3900).
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А кое-кто говорит что из дерьма конфетку не сделаешь.
Качественные отходы и правильные листья — залог успеха! Главное — чтобы грибы на руке расти не начали.
Главное правильные грибы!
если ты за экологию, то почему бы не отказаться вообще от часов, это же просто украшение.
Могу ошибаться, но одна из ценностей швейцарских премиальных часов - это собственный часовой механизм. А тут рэндомное б/у… Еще и с таким ценником (от 3-4к долларов).
Люкс предполагает все самое лучшее. Хотя да … самые лучшие отходы от производства других часов, тоже можно отнести к люксу 😀
Но тема с ремешками норм.
Если встанет на поток, то откуда брать столько восстановленных механизмов
Можно закупать партии на часовом заводе «Заря».
новой стали все меньше, приходится искать варианты с переработкой
Листья биосфера сама переработает, её для этого сделали, а вот до полимеров швейцарский интеллект не дорос. В топку!
— Я скажу, что дал вам 2,2 млн, а давать не буду. Вам реклама, мне пиар. Согласны?
лучше бы тиграм как и раньше помогал, да и мало ли проектов по поддержке нуждающихся? нет на ремешках решили экологию спасти
Глупцы! “The last of us” их так ничему и не научил.