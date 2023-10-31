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Таня Боброва

«Почта России» заморозила проект коммерческой доставки грузов дронами — «Ведомости» Статьи редакции

В эксплуатацию не запущен ни один маршрут, рассказал источник газеты.

  • Почтовый оператор на неопределённое время отложил запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов дронами, рассказал близкий к компании источник «Ведомостей». Информацию подтвердил собеседник на рынке беспилотных аппаратов. В «Почте России» отказались от комментариев.
  • По федеральному проекту «Беспилотная доставка грузов» компания должна проложить до конца 2024 года семь маршрутов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке, используя беспилотники вертолётного типа, напоминает газета. В марте 2023-го тестовую доставку сделали с использованием беспилотных авиасистем «Вертолётов России».
  • Но в эксплуатацию ни один маршрут не запущен, рассказал близкий к «Почте» источник. По его словам, компания заморозила проект, с марта прекращены тестовые испытания беспилотников.
  • Один из собеседников газеты отмечает, что основной фокус внимания нового руководства «Почты России» теперь — проекты, которые позволяют получить выручку в ближайшее время. Коммерческая же доставка дронами на только формирующемся рынке не может принести доходы в ближайшей перспективе, добавил источник.
  • При этом летом 2023 года «Почта России» и компания «Русдронопорт» подписали соглашение о тестах доставки посылок с помощью дронов до дронопортов — постаматов, в которые беспилотники загружают посылки. После доставки посылку можно забрать как из обычного постамата.
  • В октябре РБК писал, что совет директоров «Почты России» решил провести независимый аудит на фоне обсуждения плана по улучшению её финансового состояния.
В 2021 году «Почта России» также проводила испытания по доставке груза с помощью беспилотника с компанией «Аэромакс» в Ямало-Ненецком автономном округе / Источник: «Почта России»

#новость #почтароссии

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88 комментариев
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 S.Capusta

Все наверное помнят историческое видео, где дрон, типа школьной поделки, в&ебался в стену здания? Я думал на этом все и закончилось.
А тут вон что, целое направление было, договора подписывали.

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Юрий Б.
историческое видео

Я за ним и зашел и новость была для этого написана.

https://youtu.be/Rb67WPmc5b4?si=CbRG2s-8onEs4olJ

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3 комментария
Вадим Д.

Направление неправильно выбрали, ни для того дрона, ни вообще.
Да и дроны стране на другое дело потребны, не время всякой хернёй заниматься!

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2 комментария
stikerman

Надописывали, распилили и хватит этих технологий. Лучше смело шагать в прошлое

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Владислав
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Stas Zaelcovsky

вот ради этого экзальтированного возгласа я и открыл комменты

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1 комментарий
Anton Vlasov

каменты не разочаровали

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1 комментарий
Ale K

Кстати дрон не из самых дешёвых был, видимо не рассчитали вес посылки....

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Andrey Gordeev

Мне кажется, или мужик справа крестится?

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Earlbkv

Маркетплейсы, вы довольны? Вот к чему приводит ваша жадность. Бедная ПР 😢😢😢

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Тимофей Измайлов

В целом дроны не жалуют нынче

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Lmao

хватит мучить старушку, пусть уйдёт на покой

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Alexey V

Теперь дроны каждую ночь с юга прилетают. Видимо, почта не выдержала конкуренции.

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Griby Lenina
на неопределённое время отложил запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки

Почему не до стандартного 2030 года?

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Арам Манучарян

Лучше бы просто развивали логистику, работу отделений, обучение сотрудников. Пользы бы больше было

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jobisdone

Не не, там сча дотации дадут, время придумывать новые фичи для распила

Не трогай то что и так худо бедно работает 😂😂

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Dima Alexeev

Для доставки дронами не самое лучшее время, это точно

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Таир Бакиев

почему? Столько операторов дронов и столько наработок по доставок дронами всякого, только грузы специфические.

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2 комментария
Эдуард Гора

Лучше бы зарплату почтальонам платили, дроны они развивают. Полстраны в почтовых отделениях очереди с километр потому что из 5 человек 1 на всю почту работает за 15 тыс рублей.

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under construction

А че там с тушенкой в отделениях?

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Alex E

Она протухла 😂

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1 комментарий
Сергей И

Ее и хотели дронами доставлять

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Саша Панина

Продается понемногу, что ж еще с ней будет

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Vadim Kolosov

Буквально два дня назад прочел, что Почта РФ с первого ноября начнет винище продавать доставлять, но, только наше российское. Так надеялся, что именно с помощью Дронов)))но, похоже что то одно могут предложить)

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Байд Джонов

Ага, отмывай потом винище с фасадов

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Wittgenstein

Ведь могли же как раньше на маркетинговых исследованиях зарабатывать, но вот решили в "будущее" поиграть и не смогли. Вернутся к исследованиям, проверьте через полгода =)

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Sergey Gnezdilov

не заморозили, а провалили)

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Дмитрий

Т.е. винишко с неба падать не будет?

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Алексей Шаров

Будут падать макароны и сушки собственного производства

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Вася Пражкин
Коммерческая же доставка дронами на только формирующемся рынке не может принести доходы в ближайшей перспективе

Это менеджер Почты России легко мог узнать, запросив стоимость одного дрона и его обслуживания на год. Зачем надо было тратить время и деньги на пилотный проект?

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Kiss1nger

Видимо продавать консервы и макароны в отделениях, оказалось куда более перспективным направлением. ;D

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Ale K

Интересно же почему, перспективное же направление

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Dimitri

Настолько перспективное что даже Амазон и DHL слились. А там ребята на совсем другом уровне работают.

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1 комментарий
Разработка Телеграм-ботов

Ну хоть заморозила, а не заставила Ozon и Wildberries платить за него.

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Солнечный человек

Вопрос времени

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Dimitri

Если даже Амазон не смог реализовать такую задачу, что тут про почту говорить. И так понятно было что проект нереальный.

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Labeling

Деньги освоены - особняки построены, яхты куплены.

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Дарко

Сначала пусть с обычной доставкой разберутся, а потом уже и за дроны браться. Обычную посылки хрен дождешься

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Андрей Маркин

доставка дронами в РФ, хм, сомнительно...

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Георгий

летающими везде проблематично, могут сбить военные в любой стране, если не оговорено миллиард нюансов. А вот наземными дронами нормальная тема, выделить под них отдельные "дороги" может надо.

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Sebasian Pareira

Кто бы мог подумать?
Ну хоть перспективное направление по продаже консервов оставили.

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Станислав

В тех краях есть места куда можно доехать только когда снег лежит, или лето вдруг жарким выйдет. В другое время там дорога такая, что даже танк не сможет доехать. Такие дроны все проблемы решить могут.

Но как всегда все разворовали...

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