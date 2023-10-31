«Почта России» заморозила проект коммерческой доставки грузов дронами — «Ведомости» Статьи редакции
В эксплуатацию не запущен ни один маршрут, рассказал источник газеты.
- Почтовый оператор на неопределённое время отложил запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов дронами, рассказал близкий к компании источник «Ведомостей». Информацию подтвердил собеседник на рынке беспилотных аппаратов. В «Почте России» отказались от комментариев.
- По федеральному проекту «Беспилотная доставка грузов» компания должна проложить до конца 2024 года семь маршрутов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке, используя беспилотники вертолётного типа, напоминает газета. В марте 2023-го тестовую доставку сделали с использованием беспилотных авиасистем «Вертолётов России».
- Но в эксплуатацию ни один маршрут не запущен, рассказал близкий к «Почте» источник. По его словам, компания заморозила проект, с марта прекращены тестовые испытания беспилотников.
- Один из собеседников газеты отмечает, что основной фокус внимания нового руководства «Почты России» теперь — проекты, которые позволяют получить выручку в ближайшее время. Коммерческая же доставка дронами на только формирующемся рынке не может принести доходы в ближайшей перспективе, добавил источник.
- При этом летом 2023 года «Почта России» и компания «Русдронопорт» подписали соглашение о тестах доставки посылок с помощью дронов до дронопортов — постаматов, в которые беспилотники загружают посылки. После доставки посылку можно забрать как из обычного постамата.
- В октябре РБК писал, что совет директоров «Почты России» решил провести независимый аудит на фоне обсуждения плана по улучшению её финансового состояния.
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Все наверное помнят историческое видео, где дрон, типа школьной поделки, в&ебался в стену здания? Я думал на этом все и закончилось.
А тут вон что, целое направление было, договора подписывали.
Я за ним и зашел и новость была для этого написана.
https://youtu.be/Rb67WPmc5b4?si=CbRG2s-8onEs4olJ
Направление неправильно выбрали, ни для того дрона, ни вообще.
Да и дроны стране на другое дело потребны, не время всякой хернёй заниматься!
Надописывали, распилили и хватит этих технологий. Лучше смело шагать в прошлое
вот ради этого экзальтированного возгласа я и открыл комменты
каменты не разочаровали
Кстати дрон не из самых дешёвых был, видимо не рассчитали вес посылки....
Мне кажется, или мужик справа крестится?
Маркетплейсы, вы довольны? Вот к чему приводит ваша жадность. Бедная ПР 😢😢😢
В целом дроны не жалуют нынче
хватит мучить старушку, пусть уйдёт на покой
Теперь дроны каждую ночь с юга прилетают. Видимо, почта не выдержала конкуренции.
Почему не до стандартного 2030 года?
Лучше бы просто развивали логистику, работу отделений, обучение сотрудников. Пользы бы больше было
Не не, там сча дотации дадут, время придумывать новые фичи для распила
Не трогай то что и так худо бедно работает 😂😂
Для доставки дронами не самое лучшее время, это точно
почему? Столько операторов дронов и столько наработок по доставок дронами всякого, только грузы специфические.
Лучше бы зарплату почтальонам платили, дроны они развивают. Полстраны в почтовых отделениях очереди с километр потому что из 5 человек 1 на всю почту работает за 15 тыс рублей.
А че там с тушенкой в отделениях?
Она протухла 😂
Ее и хотели дронами доставлять
Продается понемногу, что ж еще с ней будет
Буквально два дня назад прочел, что Почта РФ с первого ноября начнет винище продавать доставлять, но, только наше российское. Так надеялся, что именно с помощью Дронов)))но, похоже что то одно могут предложить)
Ага, отмывай потом винище с фасадов
Ведь могли же как раньше на маркетинговых исследованиях зарабатывать, но вот решили в "будущее" поиграть и не смогли. Вернутся к исследованиям, проверьте через полгода =)
не заморозили, а провалили)
Т.е. винишко с неба падать не будет?
Будут падать макароны и сушки собственного производства
Это менеджер Почты России легко мог узнать, запросив стоимость одного дрона и его обслуживания на год. Зачем надо было тратить время и деньги на пилотный проект?
Видимо продавать консервы и макароны в отделениях, оказалось куда более перспективным направлением. ;D
Интересно же почему, перспективное же направление
Настолько перспективное что даже Амазон и DHL слились. А там ребята на совсем другом уровне работают.
Ну хоть заморозила, а не заставила Ozon и Wildberries платить за него.
Вопрос времени
Если даже Амазон не смог реализовать такую задачу, что тут про почту говорить. И так понятно было что проект нереальный.
Деньги освоены - особняки построены, яхты куплены.
Сначала пусть с обычной доставкой разберутся, а потом уже и за дроны браться. Обычную посылки хрен дождешься
доставка дронами в РФ, хм, сомнительно...
летающими везде проблематично, могут сбить военные в любой стране, если не оговорено миллиард нюансов. А вот наземными дронами нормальная тема, выделить под них отдельные "дороги" может надо.
Кто бы мог подумать?
Ну хоть перспективное направление по продаже консервов оставили.
В тех краях есть места куда можно доехать только когда снег лежит, или лето вдруг жарким выйдет. В другое время там дорога такая, что даже танк не сможет доехать. Такие дроны все проблемы решить могут.
Но как всегда все разворовали...