По карте «Компаса» в городах-миллионниках на 3 км² в среднем приходится 26 продуктовых магазинов и 20 ресторанов или кафе. Больше всего в Москве — 33 продуктовых и 37 заведений общепита на район. В Красноярске наибольшая плотность баров — семь на район, а в Уфе только три на 3 км² (минимум среди городов).