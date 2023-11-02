Исследование: меньше всего конкурентов в офлайне — у ателье, самые высокие средние чеки — в ювелирных магазинах Статьи редакции
«Тинькофф Бизнес» оценил, в каких сферах розничного офлайн-бизнеса самые высокие обороты, наибольшие средние чеки и низкая конкуренция.
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- Компания изучила 20 категорий (автосервисы, аптеки, ателье, бары, товары для дома и ремонта, общепит, книги и канцтовары, магазины игрушек, косметики, одежды и аксессуаров, продуктов, оптики и прочие) в 16 российских городах-миллионниках.
- Для исследования использовали данные сервиса «Компас», который помогает выбрать оптимальное место для магазина, кафе и других офлайн-точек.
Наибольший средний оборот в месяц — у магазинов спорттоваров и спортивного питания
- Средний ежемесячный оборот таких ритейлеров — 2,6 млн рублей на одну торговую точку. Во многом это связано с относительно высоким средним чеков (2700 рублей) и низкой плотностью конкурентов, говорят аналитики.
- На втором месте по среднему обороту в месяц — магазины электроники и бытовой техники (2,1 млн рублей на точку). На третьем — магазины игрушек и товаров для хобби (2 млн рублей), четвёртые — магазины продуктов (1,9 млн рублей), пятые — одёжные ритейлеры (в среднем 1,8 млн рублей на точку в месяц).
- В Москве самые большие обороты приходятся на магазины одежды и аксессуаров — почти 4 млн рублей на точку. В Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону одежда также вошла в тройку сфер по оборотам — 2,25 млн и 1,92 млн рублей на точку соответственно.
- В Воронеже, Красноярске и Уфе по среднему обороту на точку лидируют магазины игрушек. В Челябинске — категория «Электроника и бытовая техника» (1,97 млн рублей на точку).
Самые высокие средние чеки — в магазинах ювелирных украшений и часов
- Средние чеки таких ритейлеров — 6400 рублей. Максимальные — в Москве (11 300 рублей), минимальные — в Новосибирске (3500 рублей). На втором месте по размеру среднего чека — магазины электроники и бытовой техники (3900 рублей), наибольшие — в Краснодаре (4700 рублей), наименьшие — в Омске (3000 рублей).
- Третье место по этому показателю у оптик (3700 рублей). После Москвы (6000 рублей) и Санкт-Петербурга (5200 рублей) самые высокие чеки в этой сфере в Воронеже (4700 рублей), самые низкие — в Челябинске (2200 рублей).
- Средний чек в магазинах спорттоваров — 2700 рублей, в Москве — 4500 рублей, в Санкт-Петербурге — 3500 рублей. Самый низкий чек в Воронеже — 1800 рублей. Пятое место у магазинов одежды (2500 рублей). При этом в Москве средний чек — 4600 рублей на точку, в Санкт-Петербурге — 4100, наименьший — в Перми (1900).
Наименьший средний чек среди 20 категорий бизнеса — в книжных магазинах и магазинах канцтоваров (360 рублей). При этом в продуктовых россияне делают покупки чаще всего — около 5000 чеков в месяц на точку со средней стоимостью покупки 390 рублей.
Больше всего конкурентов — в общепите и продуктовом ритейле
По карте «Компаса» в городах-миллионниках на 3 км² в среднем приходится 26 продуктовых магазинов и 20 ресторанов или кафе. Больше всего в Москве — 33 продуктовых и 37 заведений общепита на район. В Красноярске наибольшая плотность баров — семь на район, а в Уфе только три на 3 км² (минимум среди городов).
- Наименьшая конкуренция среди ателье и магазинов с товарами для рукоделия и творчества — по одной точке на район площадью 10 км².
Надо было подшить штаны. Пришел в Ателье:
- Сколько стоит подшить штаны?
- 3.000 руб
- Ох..ли.. я их за 2.000 купил
Зато у тебя в итоге штаны всего за 5к)
нет. Купил новые штаны за 2000 по размеру
Так, если я правильно поняла, люди в Челябинске хотят много греться и не видеть этот мир
Обе проблемы решаются алкоголем.
Челябинск - родина КБ. Всё сошлось!
Как хорошо, что жители Челябинска уже давно пришли к этому решению
И много других!
Какая-то подозрительная очистка у алкоголя, после которого больше не видишь мир.
Кротовуха или бояра, выбор за вами
"По карте «Компаса» в городах-миллионниках на 3 км² в среднем приходится 26 продуктовых магазинов и 20 ресторанов или кафе. Больше всего в Москве — 33 продуктовых и 37 заведений общепита на район"
Все, что нужно знать о аналитегах Тинькова.
Какая связь между километражем и количеством магазинов?
На Курском вокзале может в радиусе 300 метров успешно работать 15 шаурмичных, а в промзоне прогорит и одна единственная на 5 км.
Но они оценивают не по районам города, а по городам, так что это вы несёте херню
чел, ты в глаза долбишься? я привел конкреную цитату.
Как и со всеми прочими исследованиями, надо смотреть на методологию. Конкретно в данном случае, 3 квадратных километра - берется за средний показатель одного района города. Общее количество точек делится на результат деления общей площади города (делимое) на 3 кв.км. (делитель). Точки же разных сфер отслеживаются по MCC операций оплат с карт. И это обобщенные результаты. В самом сервисе, как и в подобных, пользователь может посмотреть показатели конкретного района, а не усредненные
так методологии давно известны.
самое элементарное через проходимость.
зачем натягивать сову на глобус?
плотность точек на квадратный километр сама по себе ни о чем не говорит
Понял. Вы хотите, чтобы вам бесплатно всю аналитику предоставили. Но конкретика уже в подписке. А здесь обезличенные усредненные данные. Так что не пойму возмущения )
Я открывал их демо, где качество "аналитики" было ровно такое, как описал автор выше. За что вы предлагаете платить Тиньку? (объяснять, что их менеджеры нагнули их продактов, которые нагнули разрабов, которые нагнули аналитиков - и в итоге выдали вот это вот НЕЧТО, мне, пожалуйста, не нужно).
перед тем как предоставлять аналитику предоставляют методологию. когда предоставляется без пункта один пункт два, он коммерческой ценности не имеет.
единственная шаурмячная в промзоне - это как раз золотой бизнес
Это вы чётко подметили, как и воду в пустыне продавать)
Все с завода на обед будут бегать с кайфом. Золотая жила реально
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Странное сравнение работы швеей и вебкамщицы...
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Так учились-то все на швею
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А на вебкамщицу надо учиться? Подскажешь курсы какие-нибудь?
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Там такие милостыни, что за 20 лет не заработать :(
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Самые высокие средние чеки у застройщиков.
Наверное, тех, кто проводит оплату покупки квартиры с карты, очень мало, чтобы строить аналитику)
Всегда мечтал о собственном ателье (нет)
Зато видишь как у них всё хорошо, никакой конкуренции
Ни за что бы не вписалась в общепит, самый сложный и не прибыльный бизнес с высокой конкуренцией
Если бы не был прибыльным, точки общепита не росли бы как грибы после дождя.
Тут не факт, что не наслушались очередных суперкурсов, как за 5 минут открыть кофейню и уехать на пмж на мальдивы
Сложный да, а вот насчет прибыльности поспорить можно.
аналогично
Шаурмячная с MCC 5211 передаёт привет банковским аналитикам.
Продажа в розницу лесо- и строительного материала. Сюда относятся также строительные компании, предлагающие свою продукцию подрядчиком, а не широкой публике. К товарам, выставляемым на продажу здесь относятся: лесоматериал, незаконченные изделия из дерева, осветительные материалы, цемент, песок, гравий, строительные или электрические материалы, кирпичи, ограждения, трубы, стекловолокно и прессформы.
Это как?! Странная статистика.магазины электроники и бытовой техники 2,1 млн рублей
Тоже какая-то жесть, тем более учитывая их маржу.
Это же не сетевиков с гиперами между собой сравнивали, а в совокупности всех, кто так или иначе в этой сфере (в тч мелкие точки скупки/продажи телефонов и аксессуаров и магазинчики у дома). Потому показатель среднего оборота такой низкий. Ну и ещё следует учитывать, что они ведь аналитику строят на основании платежей по определённым MCC (Merchant Category Code), то есть только то, что по безналу прошло с карт. А в реальности мелкие точки могут большую долю оборота за нал и не показывать
А что не сходится? Средняя оборотка за месяц в категории, вроде нет каких то отклонений явных в цифрах.
Ну это какой-то позор, или просто в кучу микро ларьки, лавки с орехами посчитали вместе с Магнитами... с электроникой так же...
Короче среднее по больнице какое-то.
Вот так сидишь со своими сайтиками, думаешь, что ты лох, потом подвозят статистику по офлайн ритейлу и ты понимаешь, что все как раз наоборот...
ну я думаю второе)
я думаю у них статистика из тинькоф-бизнеса, а туда вряд ли подключены крупные торговые сети, как раз микроларьки, магазины продуктов у дома и тд.
С учетом маржинальности, наиболее прибыльными направлениями, вероятно, будут ювелирные изделия и, возможно, одежда.
Немножко где-то цифры сбились походу
Продакты Тинька отчаянно пытаются продать очередной мертворожденный продукт
Надо было всё-таки считать выручку на квадратный метр площади, а то сравнивают огромный магазин электроники и маленькую мастерскую по ремонту.
По РФ данных не нашёл, в Штатах выгоднее всего торговать техникой Apple, на втором месте — бензоколонки (Murphy), только на третьем — ювелирка (Tiffany).
Выручка на картинке с квадратного фута в год, чтобы перевести в квадратные метры, нужно доллары умножить примерно на 11 (точнее, на 10,7639).
Цифры далеки от реальности.
Тинькофф, по какой методологии проводился анализ?
Здравствуйте.
Информацию уточняем, позже вернемся к вам.