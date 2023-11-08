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Полина Лааксо

В Южной Корее робот убил сотрудника робототехнической компании, спутав его с ящиком для овощей — СМИ Статьи редакции

Полиция полагает, что система дала сбой.

Фото из распределительного центра, где погиб сотрудник. Источник: The Korea Times, Yonhap
  • Об инциденте сообщили издание The Korea Herald со ссылкой на местные правоохранительные органы и BBC со ссылкой на данные новостного агентства Yonhap. Несчастный случай произошёл в ночь на 8 ноября 2023 года — в распределительном сельхозцентре в провинции Кёнсан-Намдо, принадлежащем компании Donggoseong Export Agricultural Complex.
  • Специалист робототехнической фирмы (название не раскрывают) прибыл в центр, чтобы перед тестовым запуском проверить работу датчиков робота, который поднимает ящики с болгарским перцем и укладывает их на поддоны. Проверка потребовалась из-за «проблем с сенсорами».
  • По предварительной версии, из-за сбоя в системе робот принял мужчину за ящик и прижал верхнюю часть его тела к конвейерной ленте, оставив его «без физической возможности освободиться». Пострадавший скончался в больнице от полученных травм грудной клетки и лица. Ему было чуть больше 40 лет.
  • Полиция заявила, что расследует работу сотрудников службы по охране труда центра на предмет халатности. В Donggoseong Export Agricultural Complex призвали доработать систему, чтобы та не сбоила и не угрожала жизни работников.
  • Это не первый подобный случай. В 2019 году, например, робот-упаковщик на фабрике под Липецком тоже прижал сотрудника к оборудованию, после чего тот скончался. В марте 2023-го аналогичная ситуация произошла на автомобильном заводе в Южной Корее, но рабочего удалось спасти.

#новость #роботы

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 Арт Пе

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Император Нолимоций

— Восстали уже!

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Andrey Chuguev

"И восстали машины из пепла..."

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Zloy Marketolog
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James Bomond

Тренировки закончились, начинаем охоту

https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/01/us-military-drone-ai-killed-operator-simulated-test

US air force denies running simulation in which…
Denial follows colonel saying drone used ‘highly unexpected strategies to achieve its goal’ in…
www.theguardian.com
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Vlad Granin

А сколько людей газонакоссилка или там бензопила порубила? То-же мне, роботы ...

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