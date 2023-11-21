Немецкое и испанское подразделения издательства Penguin Random House возобновили работу в России Статьи редакции
Однако они могут распоряжаться только правами локальных авторов, доля которых в российских тиражах невелика, отмечают на рынке.
- Некоторые зарубежные издательства начали возвращаться на российский рынок, рассказал «Ъ» гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. По его словам, в стране возобновили работу немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире издателей книг Penguin Random House.
- После начала военных действий в Украине об уходе с из России объявили несколько крупных издательств, включая Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster. Сотрудничество с местными издательствами также прекратили Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан К. Роулинг и другие писатели. Российский книжный союз тогда оценивал долю иностранных авторов на отечественном рынке в 40%.
- В марте 2023 года издательство «Эксмо» запустило продажу мемуаров английского принца Гарри «Spare» («Запасной») на языке оригинала. Компания заявила, что партию книг приобрели в стране, где произведение выпущено на английском языке. Издателем книги за границей, как отмечает «Ъ», выступает Penguin Random House. При этом комментировать информацию о возвращении американского издательства на российский рынок в «Эксмо» не стали.
- Возобновление работы немецкого и испанского подразделений Penguin Random House «дало надежду российским издательствам», рассказал источник газеты на книжном рынке. «Многие рассчитывают, что смогут покупать права напрямую у иностранных партнёров», — пояснил он.
- Однако региональные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов, отмечает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов. По его словам, в российских тиражах доля немецких и испанских авторов в 2021 году составляла только 8% от всех переводов.
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Так их сейчас с нашей стороны запретят.
Вроде и работу возобновили, но всего на 8%...
Будем испытывать крайне осторожный оптимизм. Хотя, если найдут там всяческое ЛГБТ запретное, то это возвращение ненадолго.
Как же так? А как же экономика фклочья? Всего ж 3% мирового ввп.
Получается, что отменяется? Зря что ль тут распинались любители тыквенного латте.
«Цивилизованный мир не хочет работать с Россией»
Это ожидаемо,щас мелкие возвращаются,потом большие)