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Полина Лааксо

В Санкт-Петербурге ввели частичный масочный режим на массовых мероприятиях — посетителей он не касается Статьи редакции

Ограничение распространяется только на организаторов.

  • Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Очередное «антивирусное» ограничение вступило в силу 20 декабря 2023 года и будет действовать до особого распоряжения. Причина — продолжительный и быстрый рост показателей заболеваемости ОРВИ.
  • Некоторые СМИ со ссылкой на документ сообщили, что носить маски обязаны в том числе участники массовых новогодних, культурных и спортивных мероприятий. Однако в постановлении говорится только о том, что ограничение должны соблюдать «работники организаций и учреждений», которые эти мероприятия проводят. Посетителей пока ни к чему не обязывают.
  • Предыдущие ограничения на посещение общественных мест без масок отменили с 27 мая 2022 года. Их вводили на фоне пандемии Covid-19. В медицинских учреждениях масочный режим повторно ввели ещё в ноябре 2023 года.
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#новости #covid19

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66 комментариев
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 Вадим Д.
распространяется только на организаторов

Вот кто распространяет ОРВИ! На костёр их!

А ведь шутили в 2020-м что с ностальгией будем вспоминать маски, поправляя противогазы.

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и .

Ну пока с ностальгией вспоминаем)
Вот введут масочный режим по всей стране, тогда можно будет вспоминать шутить что вот а помните в 2020-м ...

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Kelerius

Тут недавно вулкан в Исландии извергаться начал....

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1 комментарий
Alex R

Не носил маску, не пользовал антисептик, не кололся и не болел барановирусом

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Ale K

Ошибка выжившего

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18 комментариев
и .

Аналогично
Хотя даже несмотря на ослабленный иммунитет из-за хронической болезни болею редко в последнее время

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Kelerius

...написал Дункан Маклауд.. Голову только беречь надо) Но это издержки профессии)

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Бременский музыкант

Повезло просто, не иначе)

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Макс Кроу

Получается обхитрил рептилоидов из полой части земли и не дал себя чипировать знаком зверя? Или какая там версия?

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1 комментарий
Alex

никогда не был в России )))

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Kiss1nger

Причина - приближающаяся процедура , имитирующая выборы.

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Макс Кроу

Так блэт, чего китайцы опять съели?

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и .

Про собак не шутить?...

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7 комментариев
Роман Коц

не знаю, но уже гуляет новый вирус

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Чай поставьте

У нас снова эпидемия?

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Andrey Kulakov

Навального похерили, боятся что будет бунд

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Beton
эпидемия?

Нет, ее уволили после начала некоторой операции.

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1 комментарий
Caomhan Macha

Всем пацакам надеть цак и радоваться!

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Sedoy

А еще в Санкт Петербурге торжественно получили гражданство . Из них 11 человек сразу повестки.

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Mike Elkin

Этих видимо не жалко

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Santiago

Ну граждане вроде как обязаны защищать свою страну.

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Артем Якимов

Много кто болеет.

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Пружинный ревербератор

А еще больше кто не болеет

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2 комментария
Одилджон Одинаев

Согласен , у нас в аптеках очередь образовался уже дня 6

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Борис Шувалов

Ну хоть не дошли до шизы, что посетителям нужно носить, а то не пустят.

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Дмитрий Зима

не торопись. Первый раз входить нужно медленно

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1 комментарий
Одилджон Одинаев

Все семья болеет , устал по аптекам ходит - каждый день - скорую вызываю нету ни какого пользы от них - приходят ,,вот эту таблетку купи попей норм станет - а у человека температура -38 пофиг им’’ .!
Ни какие таблетки не помогает .!
Больницы хожу разные не понимают нечего - ,, Все Чисто - здоровый человек ‘’ - говорит .!
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Какие тупые врачи

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Наталья Филиппова

Интересно, почему это не касается посетителей, боятся истерики чтоль?

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Лина Шульгина

конечно,боятся бунта,потому что все люди уже устали от этого всего

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Barth

Для местных комментаторов - "бизнесменов", верящих в барановирус и в то, что маска от чего -то спасает, очень ценная информация.
Интересно, почему когда дело касается Украины вы не верите власти, зато полностью поддерживаете власть в том, что касается барановируса,масок и ограничений? Откуда такая избирательность?

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Rafa Ramazanoff
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Макс Кроу

в 2023 году отрицать короновирус - это надо совсем шизанутым быть.

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Rafa Ramazanoff

Объясните им уже что 90% людей носят маски вот так или хотябы раза 10 в день делают подобное... От этого никакого эффекта...

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Георгий

А что уже и бустеры никто раз в 2-3 месяца не делает? А сколько было споров в комментах от этих людей, что надо носить маски и постоянно пере-прививаться. Где все эти люди? Куда вы делись? Вы хотя бы продолжаете маски носить?

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Santiago

Ничего, что уже совсем другой штамм ковида и групповой иммунитет?

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63 комментария
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