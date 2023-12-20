В Санкт-Петербурге ввели частичный масочный режим на массовых мероприятиях — посетителей он не касается Статьи редакции
Ограничение распространяется только на организаторов.
- Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Очередное «антивирусное» ограничение вступило в силу 20 декабря 2023 года и будет действовать до особого распоряжения. Причина — продолжительный и быстрый рост показателей заболеваемости ОРВИ.
- Некоторые СМИ со ссылкой на документ сообщили, что носить маски обязаны в том числе участники массовых новогодних, культурных и спортивных мероприятий. Однако в постановлении говорится только о том, что ограничение должны соблюдать «работники организаций и учреждений», которые эти мероприятия проводят. Посетителей пока ни к чему не обязывают.
- Предыдущие ограничения на посещение общественных мест без масок отменили с 27 мая 2022 года. Их вводили на фоне пандемии Covid-19. В медицинских учреждениях масочный режим повторно ввели ещё в ноябре 2023 года.
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Вот кто распространяет ОРВИ! На костёр их!
А ведь шутили в 2020-м что с ностальгией будем вспоминать маски, поправляя противогазы.
Ну пока с ностальгией вспоминаем)
Вот введут масочный режим по всей стране, тогда можно будет вспоминать шутить что вот а помните в 2020-м ...
Тут недавно вулкан в Исландии извергаться начал....
Не носил маску, не пользовал антисептик, не кололся и не болел барановирусом
Ошибка выжившего
Аналогично
Хотя даже несмотря на ослабленный иммунитет из-за хронической болезни болею редко в последнее время
...написал Дункан Маклауд.. Голову только беречь надо) Но это издержки профессии)
Повезло просто, не иначе)
Получается обхитрил рептилоидов из полой части земли и не дал себя чипировать знаком зверя? Или какая там версия?
никогда не был в России )))
Причина - приближающаяся процедура , имитирующая выборы.
Так блэт, чего китайцы опять съели?
Про собак не шутить?...
не знаю, но уже гуляет новый вирус
У нас снова эпидемия?
Навального похерили, боятся что будет бунд
Нет, ее уволили после начала некоторой операции.
Всем пацакам надеть цак и радоваться!
А еще в Санкт Петербурге торжественно получили гражданство . Из них 11 человек сразу повестки.
Этих видимо не жалко
Ну граждане вроде как обязаны защищать свою страну.
Много кто болеет.
А еще больше кто не болеет
Согласен , у нас в аптеках очередь образовался уже дня 6
Ну хоть не дошли до шизы, что посетителям нужно носить, а то не пустят.
не торопись. Первый раз входить нужно медленно
Все семья болеет , устал по аптекам ходит - каждый день - скорую вызываю нету ни какого пользы от них - приходят ,,вот эту таблетку купи попей норм станет - а у человека температура -38 пофиг им’’ .!
Ни какие таблетки не помогает .!
Больницы хожу разные не понимают нечего - ,, Все Чисто - здоровый человек ‘’ - говорит .!
🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Какие тупые врачи
Интересно, почему это не касается посетителей, боятся истерики чтоль?
конечно,боятся бунта,потому что все люди уже устали от этого всего
Для местных комментаторов - "бизнесменов", верящих в барановирус и в то, что маска от чего -то спасает, очень ценная информация.
Интересно, почему когда дело касается Украины вы не верите власти, зато полностью поддерживаете власть в том, что касается барановируса,масок и ограничений? Откуда такая избирательность?
в 2023 году отрицать короновирус - это надо совсем шизанутым быть.
Объясните им уже что 90% людей носят маски вот так или хотябы раза 10 в день делают подобное... От этого никакого эффекта...
А что уже и бустеры никто раз в 2-3 месяца не делает? А сколько было споров в комментах от этих людей, что надо носить маски и постоянно пере-прививаться. Где все эти люди? Куда вы делись? Вы хотя бы продолжаете маски носить?
Ничего, что уже совсем другой штамм ковида и групповой иммунитет?