После ажиотажа 2022 года спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на 32-45% год к году Статьи редакции
В частности, на рынок повлияло снижение спроса в Турции и ОАЭ.
- Спрос россиян на зарубежную недвижимость в 2023 году сократился на 45% год к году, приводит «Ъ» данные Prian.ru. По подсчётам компании Tranio, количество запросов упало на 32%. Аналитики объясняют это снижением спроса после ажиотажа 2022 года, ослаблением рубля и «негативным фоном» — «россияне просто опасаются, что их там не ждут».
- Негативный эффект на весь рынок оказало и снижение спроса в двух ключевых странах — ОАЭ и Турции. Количество запросов по этим направлениям за год сократилось на 17-30% и 60-71% соответственно.
- Опрошенные «Ъ» эксперты связывают спад интереса к Турции с изменением законодательства в этой стране. Как писали «РИА Новости», порог инвестиций для получения вида на жительство вырос там с $50 тысяч до $200 тысяч. Также власти ужесточили правила сдачи жилья туристам: если его арендуют на короткий срок, нужно получить разрешение.
- В ОАЭ же «вымылись спекулятивные сделки», которые россияне заключали в надежде на перепродажу недорогого жилья, отмечает газета. Проблема в стране — перегретые цены. Но по данным Tranio, медианная стоимость покупки недвижимости в ОАЭ уже снизилась на 27% год к году, до €209 тысяч.
- По словам опрошенных «Ъ» экспертов, часть россиян могла переориентироваться на другие ближневосточные направления. Например, в Tranio отмечают рост интереса к Катару на 75%, к Оману и Саудовской Аравии — втрое. Но эти направления пока не самые востребованные. С точки зрения инвестиций россиян привлекает Таиланд: спрос на направление год к году вырос на 32%, но медианный бюджет упал на 8%, до €138 тысяч.
- В странах Европы спрос падает: на недвижимость в Греции на 17% за год, в Испании — на 40%, в Черногории — на 38%, в Италии — на 19%. Гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отметила, что в Европе мало риэлторов, которые хотят работать с россиянами.
315 показов
562 открытия
действительно, ведь надо обязательно сразу покупать, в аренде пожить нельзя, а потом ой, внж не продлили, шо делать..
Многие вкладывались, чтобы сохранить средства на фоне падения рубля
ох уж эта совдеповская логика, что бетонометры-самое надежное
а потом оказывается, что если тебе в окно прилетает с300, то и цена падает, и с собой не заберешь. а еще, конечно, если меняется закон, тебе могут не продлить документы и вообще депортировать.
Турецкая лира много лет снижается, а рынок недвижимости там перегрет. Как можно сохранить деньги, если покупать на верхах, а национальная валюта постоянно падает ?
Там жилье в $ продается
А у тех кто хочет продать, не покупают. Сейчас ещё у тайцев лопнет пузырь, внесут поправки и иностранцы не смогу распоряжаться недвигой, а наши там прилично скупают.
"на рынок повлияло снижение спроса в Турции"
С их ценами на недвижку - неудивительно
Так она выросла из-за спроса
"Но по данным Tranio, медианная стоимость покупки недвижимости в ОАЭ уже снизилась на 27% год к году, до €209 тысяч"
А это за сколько метров? Или чо ваще?
ничего, подкопим еще немного и в 2024 ворвемся
Это и без аналитиков понятно.Негативный эффект на весь рынок оказало и снижение спроса в двух ключевых странах — ОАЭ и Турции
Люди просто посмотрели на жизнь в этих странах. В первой: грязный воздух, пустынный климат с песчаными бурями, пакистанцы и индусы в качестве подавляющего большинства жителей, все дорого, а из развлечений только шоппинг. Турция этак вообще по развитию РФ лет 20 назад.