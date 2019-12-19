Европейские страны не должны запрещать работу Airbnb на своей территории, постановил суд.

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Европейский суд признал Airbnb онлайн-платформой, а не агентством недвижимости, сообщает Financial Times. Это освобождает сервис от необходимости выполнять жёсткие требования закона о деятельности агентов по недвижимости.

Суд постановил, что компании не требуется лицензия агента по недвижимости и что Airbnb не должна исполнять те же бухгалтерские, страховые и финансовые обязательства, что и агенты недвижимости.

Кроме того, суд заявил, что европейские страны не должны запрещать работу сервиса на своей территории за исключением тех случаев, когда это необходимо для борьбы с преступностью и защиты пользователей и инвесторов.

Иск к Airbnb подала французская ассоциация туризма АНТОР, обвинив в нарушении закона об агентах по недвижимости, напоминает FT. Тогда французский суд обратился к высшей судебной инстанции Евросоюза, чтобы уточнить, действует ли закон в отношении сервиса.

В ноябре 2019 года против Airbnb выступили и парижские отельеры, пригрозив остановить подготовку к Олимпиаде. Причиной стало соглашение сервиса с Международным олимпийским комитетом.