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Европейские страны не должны запрещать работу Airbnb на своей территории, постановил суд.
Европейский суд признал Airbnb онлайн-платформой, а не агентством недвижимости, сообщает Financial Times. Это освобождает сервис от необходимости выполнять жёсткие требования закона о деятельности агентов по недвижимости.
Суд постановил, что компании не требуется лицензия агента по недвижимости и что Airbnb не должна исполнять те же бухгалтерские, страховые и финансовые обязательства, что и агенты недвижимости.
Кроме того, суд заявил, что европейские страны не должны запрещать работу сервиса на своей территории за исключением тех случаев, когда это необходимо для борьбы с преступностью и защиты пользователей и инвесторов.
Иск к Airbnb подала французская ассоциация туризма АНТОР, обвинив в нарушении закона об агентах по недвижимости, напоминает FT. Тогда французский суд обратился к высшей судебной инстанции Евросоюза, чтобы уточнить, действует ли закон в отношении сервиса.
В ноябре 2019 года против Airbnb выступили и парижские отельеры, пригрозив остановить подготовку к Олимпиаде. Причиной стало соглашение сервиса с Международным олимпийским комитетом.
Отельеры заявили, что это соглашение «совершенно неуважительно к профессионалам гостиничного бизнеса». По их мнению, сервис уклоняется от выплаты налога на проживание, не указывает четкие адреса арендуемых квартир и реквизиты налогоплательщиков.
Ну слава богу, есть в мире здравый смысл еще. На Европу не похоже...
В России был бы здравый смысл еще. Тогда и Яндекс Такси, Uber освободили бы от ответственности за водителей, это должен делать автопарк, который выдал авто. Онлайн-платформа, это всего лишь маркетплейс.
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