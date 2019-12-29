Кто изобрёл первый бенгальский огонь, когда он стал популярен в России и сколько миллионов огней производится ежегодно.

В закладки

​Производство бенгальских свечей на Троицком снаряжательном заводе

Первый бенгальский огонь

Первые пиротехнические смеси, подобные пороху, изготавливали в Китае 3000 лет назад. Они использовались как для военных целей, так и для создания цветных огней — первых фейерверков.

Бенгальский огонь изобрели в 5–6 веках в Южной Азии — в историческом регионе Бенгалия. Изначально их применяли для сопровождения религиозных церемоний.

Огонь, в зависимости от типа священнослужения, мог «пахнуть злом» или развеивать «благостное дыхание». Необходимый запах, исходящий от огня, создавали с помощью изменения состава, например, добавляя порошок серы или канифоль.

Уже к началу 8 века люди научились изменять не только запах, но и цвет огня, а также смогли увеличить время его горения, используя в качестве стержней полые сухие стебли растений и трубки, скрученные из сушёных листьев. Это были первые бенгальские свечи, которые издавали во время горения характерный треск.

В Европе бенгальский огонь появился в 16 веке, с открытием торговых путей между Индией и Европой. Его использовали для развлечения, создавали искрящиеся декорации и элементы освещения.

До распространения в Европе бенгальский огонь был пламенным. Европейцы изменили технологию и создали эффект искристого огня, добавив в состав железную окалину, дроблёный чугун и порошок магния.

В этот же период фейерверки появились в Японии и приобрели не только развлекательный, но и философский смысл. Этапы сгорания бенгальского огня (в японском значении «Сенко Ханаби») символизировали течение жизни. Наблюдение за огнём считалось способом медитации. Дети чаще использовали бенгальские огни для игр.

Дети, играющие с Сенко Ханаби Иллюстрация периода Мэйдзи под названием «Сэнко Ханаби» из серии «Кодомо Фузоку» (обычаи детей) Миягавы Шунтэя

В Россию пиротехника, в том числе бенгальские огни из Европы, пришла в эпоху Петра I. Однако задолго до этого восточные славяне, как и другие древние народы, имели свой способ создания огней. Яркую искристую вспышку при рассеивании над пламенем давал сухой плаун — стелющееся по земле травянистое растение. Такой огонь сопровождал многие народные обряды.

«Увеселительные огни» Петра Великого

Первый пиротехнический состав — чёрный порох — применялся на Руси с 15 века, но исключительно в военных целях. Ассоциироваться с торжеством и праздником пиротехника в России начала только при Петре I.

Во время его правления стало традицией устраивать массовые празднества, парады и торжественные шествия войск с театральными и фейерверочными зрелищами по случаю военных и политических событий.

Считалось, что огненные представления оказывают глубокое эмоциональное воздействие и поднимают дух народа, укрепляют патриотические чувства.

Символ Нового года

В это же время фейерверочные зрелища стали частью традиционных русских праздников. В 1700 году в России установили новое летосчисление, а начало календарного года стали вести с 1 января.

20 декабря 1699 года Пётр I подписал указ «О праздновании Нового года». В нём горожанам предписывалось поздравлять друг друга, украшать дома ветвями сосновых и еловых деревьев и устраивать огненные представления:

Когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам и окольничим, и думным и ближним, и знатным людям полатного, воинского и купецкого чина, знаменитым людям, каждому на своём дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров или хворосту, или соломы, а где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто похочет, на столбиках поставить по одной, по две или по три смоляные и худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и украшению, по их рассмотрению быть же. Указ Петра I № 1736 «О праздновании Нового года»

Пиротехнический спектакль

Со временем сформировалась схема построения традиционного огненного представления. Начинался пиротехнический спектакль с серии пушечных залпов, далее — основное действие — чередующиеся декорации из сгорающих в течение нескольких минут фигур.

Во время смены декораций сжигались бенгальские огни, римские свечи и другие изделия. «Большой огненный букет», или фейерверк на фоне зажжённых цветных огней по всему периметру, был завершающим этапом. Руководил представлением и режиссировал его главный фейерверкер.

Сжигание бенгальских огней в пиротехническом спектакле выполняло роль антракта. В книге «От маленькой хлопушки до большого фейерверка» приводится описание старинного руководства по устройству «увеселительных огней»:

Фейерверк по своему расположению подобен театральному представлению, в котором есть поднятие занавеса, акты, антракты и апофеоз — в фейерверочном же искусстве они называются сигналами, декорациями, букетами и освещением местности бенгальскими огнями.

Рецепты изготовления бенгальского огня

Долгое время пиротехнические представления проводились масштабно, состояли из дорогих, сложных конструкций и считались роскошью.

Во второй половине 19 века характер пиротехнических изделий постепенно менялся: совершенствовалась технология, огни становились проще, дешевле и доступнее. Однако их не только покупали, но и делали самостоятельно. «Потешные огни» своими руками изготавливал Пётр I. Михаил Петров в книге «Общедоступная пиротехника» предлагал следующий рецепт:

В гильзу кладут глины на 5 см и затем наполняют пламенным составом бенгальского огня, слегка утрамбовывая.

Такие свечи ещё не были предназначены для держания в руках, а закреплялись по контуру рисунка и поджигались.

Сама технология изготовления бенгальских огней со времени их открытия изменилась незначительно.

Принцип действия бенгальского огня — это так называемая окислительно-восстановительная реакция, в ходе которой одно вещество окисляется (отдаёт электроны), а другое восстанавливается (принимает электроны). В состав бенгальских огней входят очень эффективные окислители и восстановители, реакция между ними протекает бурно — мы наблюдаем горение. Виктор Мальков доцент кафедры органической химии, заведующий лабораторией органического синтеза НИ ТГУ

Раньше в качестве горючего элемента в бенгальских огнях использовалась сера, сейчас — чаще древесный уголь. Искры, образующиеся при горении бенгальского огня, появляются благодаря наличию металлической стружки (алюминий, магний, железо, титан). Температура при горении бенгальского огня достигает 1000–1200 °С.

Обязательные элементы бенгальского огня — это окислитель, восстановитель и клей.

Окислитель — азотнокислый барий, азотнокислый калий. Ранее для этих целей использовали азотнокислый стронций, но отказались из-за его токсичности, а также хлораты и перхлораты калия — более эффективные, но взрывоопасные окислители.

Восстановитель — металлическая стружка и сера или уголь, для равномерности горения бенгальского огня. Металлы дают искры разного цвета: железо — оранжевые, магний, алюминий, титан — белые, ферротитан (сплав железа и титана) — золотистые. В состав также могут добавлять соли металлов. Например, примесь солей меди даёт зеленоватый окрас.

Клей обычно делают из самого дешёвого сырья — крахмала, декстрина.

Современный рецепт изготовления бенгальского огня предлагает Виктор Мальков, доцент кафедры органической химии, заведующий лабораторией органического синтеза НИ ТГУ:

Барий азотнокислый — 50%.

Декстрин — 12–14%.



Алюминиевая пудра— 6–8%.



Железные (титановые или другие) опилки — 30%.



Декстрин развести в воде до получения густого раствора, как крахмальный клейстер. Измельчённые компоненты развести в этом растворе до однородной массы, опустить в неё стальную проволоку, вытащить, дать стечь и высушить. Повторить процедуру нанесения пять-семь раз, получая толщину «колбаски» 5–6 мм.

Артиллерия и увеселительная пиротехника

С момента изобретения первого пороха пиротехника разделялась на военную и увеселительную (гражданскую). Первая выполняла задачу защиты, а мирная удовлетворяла эстетические потребности и просто развлекала. Несмотря на разные цели, развивались пиротехнические технологии в едином поле.

Один из самых масштабных производителей пиротехники в России — Троицкий снаряжательный завод — был основан 25 июля 1915 года и прошёл путь от поставщика патронов до современного гражданского пиротехнического производства.

С 2008 года завод стал частным предприятием по производству пиротехнической продукции и поставляет профессиональные фейерверочные изделия и товары народного потребления, хлопушки и бенгальские огни, по всей России.

Бенгальские огни в производственных масштабах

На мировом рынке наиболее известны бенгальские свечи производства КНР, Германии, Словакии, Испании. В России бенгальские огни выпускают около десяти предприятий.

Самые крупные из них: Троицкий снаряжательный завод, Уральский пиротехнический завод и НИИ прикладной химии. Ранее одним из лидеров по производству отечественной пиротехники был Гатчинский завод «Авангард», сейчас он прекратил работу.

В суммарном объёме в России производят более миллиарда штук в год и поставляют по всей стране. За рубежом российская продукция не может конкурировать с китайскими производителями. Она имеет преимущества по качеству, но значительно уступает в цене.

Современные бенгальские свечи на Троицком снаряжательном заводе выпускаются разных размеров — малые 140–250 мм, большие 300–900 мм, формы, цветов.

Составы бенгальских огней отличаются рецептурой (используются порошки разных металлов), толщиной проволоки, технологией производства.

​Подготовка основы бенгальских огней Троицкий снаряжательный завод

Основой малых свечей служит железная неотожженная проволока диаметром 1,2–1,6 мм и длиной 160–215 мм, больших — 2,5–3,0 мм и длиной 400 и 650 мм. Многократным окунанием на две третих длины проволоки наносится пиротехнический состав.

Большие бенгальские огни изготавливаются по более современной технологии. Для этого используются пиротехнические составы на водной основе, которые наносятся на металлический стержень экструзионным методом.

За смену на Троицком снаряжательном заводе производят около 20 тысяч огней малого размера и 10 тысяч — большого. Цикл делится на четыре этапа:

Подготовка материалов: рубка проволоки, измельчение материала и так далее. Смешивание состава.

Изготовление: окунание, или нанесение экструзионным методом.

Сушка.

В течение года на производстве бенгальских огней на заводе задействовано 20–30 человек.

Время горения малой свечи — 40–90 секунд, большой — 3–5 минут. Процесс сопровождается ярким пламенем размером около 30–40 мм, а искры разлетаются в радиусе до 100 мм.

Продукты сгорания горючих компонентов бенгальского огня (угля и серы), а также клеевой основы — углекислый и угарный газ, сернистый ангидрид. При сгорании одной палочки эти вещества выделяются в незначительном количестве, но сами по себе представляют опасность.

Если зажечь много огней, риск отравления продуктами горения повышается, поэтому производители рекомендуют зажигать их на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Стоимость бенгальских огней варьируется в диапазоне от 20 до 500 рублей. Упаковка из 6-10 штук длиной 150-200 мм в среднем стоит 20-30 рублей. Огни длиной 400-600 мм стоят около 300 рублей за упаковку (3 штуки), цветные свечи в зависимости от размера — 50-150 рублей за штуку, объёмные фигуры — 300-500 рублей за штуку.

Упаковка фигурных огней​ Троицкий снаряжательный завод

Безопасность использования «увеселительных огней»

Первое время при сжигании пиротехнических изделий о мерах безопасности всерьёз не задумывались. Во время масштабных празднований мелкие изделия часто пускались пиротехниками прямо из рук и направлялись на публику «для смеха».

Часто представления заканчивались многочисленными ожогами, травмами, иногда смертью. Нередко пиротехнические представления становились причиной больших пожаров. И только в 18 веке они стали безопаснее: стали приниматься меры противопожарной охраны, для проведения представлений отводили специальные площадки.

Сегодня уровень производства и безопасности пиротехнических изделий, в том числе бенгальских огней, отличается от уровня 11 и 18 веков. Во многих странах устанавливаются запреты на их использование и продажу.

Продавать и использовать фейерверки, в том числе бенгальские огни, запрещено в нескольких штатах США.

В Массачусетсе за применение любых видов пиротехнических изделий грозит штраф до $100, а за продажу — до $1000 или лишение свободы до одного года. С 2018 года в Делавэре разрешили использовать бенгальские огни и некоторые виды фейерверков 31 декабря — на Новый год, и 4 июля — в День Независимости США.

Опасным считается продажа и использование пиротехники во многих странах Европы, в Китае, Южной Осетии и других. В Китае применение пиротехнических изделий разрешено только в некоторых крупных мегаполисах и только государственными организациями.