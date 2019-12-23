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Лиана Липанова
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Японская Round One откроет свой первый в России развлекательный центр с боулингом, караоке и спортивными зонами Материал редакции

Игровая зона будет больше ориентирована на подростков, чем на детей, утверждает эксперт.

3 комментария
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В торговом центре «Европейский» планируется открыть первый развлекательный центр японской сети Round One. Об этом сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на Года Нисанова, председателя совета директоров группы «Киевская площадь», которая владеет ТЦ.

РБК со ссылкой на сообщение Round One утверждает, что игровая зона площадью 4,7 тысяч м² откроется летом 2020 года. Представитель «Киевской площади» заявил изданию, что площадь и дата открытия пока не определены.

Однако три консультанта, работавших с разными сторонами переговоров, заявили «Ведомостям», что развлекательный центр займёт восемь тысяч м² на седьмом этаже, который сейчас арендует другой центр развлечений – «Космик».

К февралю 2020 года японская компания должна разработать концепцию игровой зоны, заявил Нисанов. В августе 2019 года Round One зарегистрировала в России 100%-ую «дочку» «Раунд Уан Рус», следует из данных базы «Контур.Фокус». Уставный капитал компании составляет 150 млн рублей.

Японский развлекательный центр ориентирован больше на подростков, говорит партнёр Colliers International Анна Никандрова. Развлекательные предложения для детей младшего возраста представлены в Москве довольно широко, привлечь аудиторию немного постарше пока развлекательным центрам не удаётся, утверждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

«В России мало возможностей для отдыха студентов университетов, молодежи до 30 лет и семей. Компания разработала крытый комплекс для отдыха, чтобы удовлетворить спрос на развлекательные мероприятия в зимний сезон», — цитирует РБК сообщение японской компании.

По словам Никандровой, аренда одного м² для развлекательной зоны в московских торговых центрах составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей в год, но в «Европейском» ставка может быть выше — в наиболее востребованных торговых центра ставка доходит до 25-30 тысяч рублей.

Round One управляет более чем 100 спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США, пишет РБК. В игровых зонах японской компании представлены боулинг, бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания Spo-Cha — от английского sport challangе. Капитализация Round One на Токийской бирже на закрытии торгов 20 декабря 2019 года составляла 103 млрд йен (около $942,5 млн).

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3 комментария
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Vyacheslav Bagmut

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Нам достаточно центра развлечений от Рамблера. С блэкджеком и юристками.

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Влад Куряев

Vyacheslav
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Тонкий юмор)

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Askar Gabdulatzyanov

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японское караоке 

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