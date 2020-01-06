Истории трёх предпринимателей: производителей верхней одежды и товаров для детей, а также брендированной и спортивной одежды.

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Бренд верхней одежды Dreamwhite

Город: Санкт-Петербург.

Первоначальные инвестиции: 8 млн рублей.



Год открытия швейного цеха: 2019.



Dreamwhite основал в 2016 году предприниматель Алексей Ильин из Санкт-Петербурга. Его семья занимается продажей одежды с 1999 года.

За 2017 год Dreamwhite выпустила 4000 изделий, оборот составил 32 млн рублей. Первоначально Ильин работал со сторонними швейными цехами по договору, однако партнёры показались предпринимателю недостаточно гибкими: например, не могли оперативно внести изменения в коллекцию.

Тогда в начале 2019 года Ильин открыл собственное швейное производство. Предприниматель нашёл помещение в Петербурге площадью 400 м². Стоимость аренды таких помещений составляет от 300 до 900 рублей за 1 м². Ильин не уточнил, во сколько ему обходится аренда.

Главное преимущество в собственном производстве, считает предприниматель, — скорость изменений. Можно менять процессы под изделия, которые нужно выпустить прямо сейчас, увеличить объём производства, уменьшить.

Он заметил: умение подстраиваться под изменение спроса положительно влияет на продажи и количество остатков. Например, в 2019 году спрос на тренчи вырос в несколько раз, а на пальто снизился. По словам Ильина, такие тренды сложно предвидеть, нужно перестраиваться на ходу.

Если бы бренд отшивал всю коллекцию заранее на один сезон или на год вперёд, получил бы много пальто в остатке и дефицит плащей.

В запуск цеха он вложил 8 млн рублей, из них большая часть ушла на закупку оборудования. На ремонт, в который входили новая система вентиляции, предприниматель потратил около 1 млн рублей. Все средства Ильин взял из оборота, инвестиции не привлекал. Часть оборудования закупил в лизинг.

В цехе — две зоны: поточная и экспериментальная. Задача первой — выпускать коллекции, второй — прорабатывать новые модели до тех пор, пока не получится рыночный вариант.

За неделю поточный цех может выпускать до 200 единиц продукции, экспериментальный — 50–70 единиц. Экспериментальные модели иногда продаются, но окупить затраты ими нельзя.

Сейчас производстве работают 20 швей, конструктор, дизайнер и главный технолог. Однако швей требуется в два раза больше — но найти сотрудников не так просто, рассказывает Ильин: молодёжь на такое производство идти не хочет, так как надо работать руками, а зарплаты невысокие.

Объявления на сайтах с вакансиями результатов не приносят, швеи приходят в основном по рекомендациям знакомых из этой области.

На производстве Dreamwhite планирует выпускать около 5000 изделий в год. Это пальто, куртки, плащи. Остальные позиции, в том числе аксессуары, компания продолжит изготавливать на заказ на других швейных предприятиях. Всего в год бренд выпускает до 15 тысяч изделий.

Средняя стоимость пальто — 12 тысяч рублей, плаща — 8000 рублей. Оборот за 2019 год вырос по сравнению с 2018 годом, но сумму Ильин уточнить отказался.

В 2020 году компания намерена повысить цены. Своё производство накладывает дополнительные издержки, а прежде вещи стоили дешевле, чем у конкурентов из масс-маркета вроде Zara. Сейчас наценка составляет 100–150%.

Предприниматель сотрудничает с несколькими российскими поставщиками тканей и фурнитуры. На российском рынке выбор невелик, считает Ильин. Две главные проблемы: качество ткани и её наличие. Бывает, что новая поставка материала, с которым работали прежде, плохого качества или бракованная.

Поэтому Ильин не заказывает большие партии. Но при этом пока не решается заказывать из-за рубежа, из Италии. При таком объёме производства компания не сможет ждать доставку несколько месяцев.

Я бы не рекомендовал ни одному развивающемуся бренду строить свою швейную фабрику, нет, ни за что в жизни. Пока объём реализуемой продукции не будет настолько большим, что расходы на собственное производство составят лишь небольшую часть от всего оборота, думать об этом даже не стоит. Инвестиции слишком большие, а срок окупаемости оборудования 10–15 лет. Не стоит рассчитывать выпускать весь объём на собственных мощностях: это приведет к сильному подорожанию. Без опыта запустить такой бизнес очень сложно. Этим делом должен руководить знающий человек. А если мы говорим про развивающийся бренд, руководит им, скорее всего, дизайнер. Если он умеет сам отшивать одежду, не факт, что сможет запустить свою фабрику. Алексей Ильин основатель бренда Dreamwhite

Бюро по разработке одежды 2BD-studio

Город: Люберцы.

Первоначальные инвестиции: 3,1 млн рублей.



Год запуска: 2014.



Наталье Кондратьевой 35 лет, пошивом одежды она занимается с 2004 года. В 20 лет начала учиться на модельера-конструктора в МГПУ и одновременно работала швеёй на крупной московской фабрике. После университета перешла из швейного цеха в конструкторский.

Постепенно предпринимательница набрала базу клиентов и стала работать на дому. Она оформила ИП и наняла в помощницы швею. Первоначально они занимались разработкой лекал (для этого Кондратьева приобрела специальное ПО) и созданием образцов-эталонов продукции для производств.

Со временем Кондратьева увидела, что у клиентов есть потребность в производстве одежды большими партиями — и решила запустить швейный цех.

В 2014 году она арендовала в Люберцах двухэтажное здание площадью 200 м² за 100 тысяч рублей в месяц. На ремонт и оборудование склада для сырья Кондратьева потратила около 600 тысяч рублей.

2 млн рублей ушло на оборудование: две швейные машины, плоттер для печати лекал, оборудование для распаривания и утюживания. Инвестиции — собственные накопления, помощь мужа и сестры.

С момента запуска цеха с Кондратьевой работала одна швея. Предпринимательнице было сложно найти персонал, так как, на её взгляд, квалифицированные сотрудники в последнюю очередь обращают внимание на малоизвестные ИП. А начинающих швей она нанимать не хотела: не было времени обучать. Поэтому на поиск персонала также ушло несколько месяцев.

Сейчас цех полностью укомплектован под серийное производство. Компания закупает ткани и оснастку для оборудования в Китае, Корее, Германии, Турции. В Китае Кондратьева работает с менеджером, который обеспечивает доставку тканей в Россию.

Предпринимательница огорчена, что в России рынок сырья для текстильной промышленности слабо развит и неконкурентоспособный. В 2016 году, когда отношения между Россией и Турцией ухудшились, поставку с тканями задержали на таможне на три месяца.

Кондратьева переживает, что такое может повториться.

На операционные расходы, включая аренду и коммунальные платежи, зарплаты, закупку сырья, уходит около 2 млн рублей ежемесячно. 200 тысяч рублей компания вкладывает в развитие, на закупку нового оборудования.

С цехом постоянно сотрудничают 20 российских компаний. Главные клиенты — средний бизнес из Москвы. Для него компания отшивает брендированные коллекции, спортивную и повседневную одежду, разрабатывает лекала, принты для тканей. С большинством заказчиков подписаны договоры о неразглашении, поэтому Кондратьева не называет их и не может показывать продукцию.

Среди клиентов есть также молодые дизайнеры, для которых предприятие отшивает первые коллекции.

Основные каналы привлечения клиентов — сайты вроде shveynik.online, социальные сети. В Telegram есть сообщество Hacking Fashion, где общаются между собой представители индустрии. Оттуда также приходят клиенты.

В 2020 году 2BD-studio планирует выйти на европейский рынок.

В российском швейном производстве есть три главные проблемы: отсутствие квалифицированных кадров, узкий рынок сбыта и отсутствие сырьевой базы. У нас нет никакого конкурентоспособного сырья и комплектующих, начиная от оборудования и заканчивая материалами и нитками. Если случится коллапс, закроются границы с Турцией, Узбекистаном, с Китаем, если введут санкции в Европе против России, просто не будет сырья. Наталья Кондратьева руководитель и основатель конструкторского бюро 2BD-studio

Бренд детской одежды «Мимими»

Город: Рязань.

Первоначальные инвестиции: 500 тысяч рублей.



Год запуска: 2015 год.



В 2015 году у Михаила Сурыгина родился сын. На выписку он хотел найти необычный конверт, но не смог: все рисунки были однотипными и неинтересными.

Сурыгин понял, что с похожей пробемой наверняка сталкиваются и другие родители, и проанализировал рынок. Он увидел спрос на детские издления с необычными рисунками — и начал печатать их на тканях и относить рулоны в ателье — для отшива готовых изделий вроде пледов.

Через несколько месяцев Сурыгин арендовал помещение и открыл швейный цех, а перед этим получил сертификат на продукцию (детские товары необходимо сертифицировать).

Он оформил ИП и собрал документы на материалы и вместе с образцами одежды отправил на испытания в московскую лабораторию. На услугу сертифицирования предприниматель потратил 35 тысяч рублей.

Оснащение швейного цеха обошлось в 400 тысяч рублей. Предприниматель купил раскроечный стол, гладильный стол, оверлок и несколько швейных машин. Этого оборудования достаточно, чтобы выпускать простые изделия небольшими сериями. Ещё 100 тысяч рублей ушло на первые зарплаты для швей и ткани.

Первое время на производстве работала одна швея. Постепенно штат увеличили до пяти швей, наняли технолога, который следит за качеством продукции и начальника производства.

Помимо конвертов для новорождённых, компания стала шить товары, полезные молодым родителям: прогулочные конверты для колясок на зиму, муфты и варежки на коляску, детские пледы, пледы для детских фотосессий.

Чтобы отшить первую крупную партию, Сурыгин взял кредит на 3 млн рублей в Рязанском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Товары разместил в онлайн-магазинах вроде Wildberries и Ozon. За несколько месяцев удалось продать 5000 предметов.

В 2018 году оборот компании составил 12 млн рублей, в декабре 2019 года — приблизился к 50 млн рублей. Чистую прибыль Сурыгин не раскрывает.

Четверть продукции (товары небольшими партиями и технически несложные) Сурыгин отдаёт в работу в собственный швейный цех, остальное — на аутсорс.

Весь готовый товар, отшитый сторонними фабриками, проходит контроль качества и упаковывается в цехе Сурыгина, а затем отправляется в магазины.

Сурыгин регулярно посещает отраслевые мероприятия для привлечения новых клиентов. В этом году на выставке «Мир детства» он заключил контракты на 1 млн рублей с предпринимателями из Казахстана и Белоруссии. На него обратили внимание сетевые интернет-магазины «Дочки-Сыночки» и «Буду мамой».

Сейчас в штате 15 человек — это и административный, и рабочий персонал. Ежемесячные операционные расходы варьируются от 2 до 3 млн рублей.