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Истории трёх предпринимателей: производителей верхней одежды и товаров для детей, а также брендированной и спортивной одежды.
Dreamwhite основал в 2016 году предприниматель Алексей Ильин из Санкт-Петербурга. Его семья занимается продажей одежды с 1999 года.
За 2017 год Dreamwhite выпустила 4000 изделий, оборот составил 32 млн рублей. Первоначально Ильин работал со сторонними швейными цехами по договору, однако партнёры показались предпринимателю недостаточно гибкими: например, не могли оперативно внести изменения в коллекцию.
Тогда в начале 2019 года Ильин открыл собственное швейное производство. Предприниматель нашёл помещение в Петербурге площадью 400 м². Стоимость аренды таких помещений составляет от 300 до 900 рублей за 1 м². Ильин не уточнил, во сколько ему обходится аренда.
Главное преимущество в собственном производстве, считает предприниматель, — скорость изменений. Можно менять процессы под изделия, которые нужно выпустить прямо сейчас, увеличить объём производства, уменьшить.
Он заметил: умение подстраиваться под изменение спроса положительно влияет на продажи и количество остатков. Например, в 2019 году спрос на тренчи вырос в несколько раз, а на пальто снизился. По словам Ильина, такие тренды сложно предвидеть, нужно перестраиваться на ходу.
В запуск цеха он вложил 8 млн рублей, из них большая часть ушла на закупку оборудования. На ремонт, в который входили новая система вентиляции, предприниматель потратил около 1 млн рублей. Все средства Ильин взял из оборота, инвестиции не привлекал. Часть оборудования закупил в лизинг.
В цехе — две зоны: поточная и экспериментальная. Задача первой — выпускать коллекции, второй — прорабатывать новые модели до тех пор, пока не получится рыночный вариант.
За неделю поточный цех может выпускать до 200 единиц продукции, экспериментальный — 50–70 единиц. Экспериментальные модели иногда продаются, но окупить затраты ими нельзя.
Сейчас производстве работают 20 швей, конструктор, дизайнер и главный технолог. Однако швей требуется в два раза больше — но найти сотрудников не так просто, рассказывает Ильин: молодёжь на такое производство идти не хочет, так как надо работать руками, а зарплаты невысокие.
Объявления на сайтах с вакансиями результатов не приносят, швеи приходят в основном по рекомендациям знакомых из этой области.
На производстве Dreamwhite планирует выпускать около 5000 изделий в год. Это пальто, куртки, плащи. Остальные позиции, в том числе аксессуары, компания продолжит изготавливать на заказ на других швейных предприятиях. Всего в год бренд выпускает до 15 тысяч изделий.
Средняя стоимость пальто — 12 тысяч рублей, плаща — 8000 рублей. Оборот за 2019 год вырос по сравнению с 2018 годом, но сумму Ильин уточнить отказался.
В 2020 году компания намерена повысить цены. Своё производство накладывает дополнительные издержки, а прежде вещи стоили дешевле, чем у конкурентов из масс-маркета вроде Zara. Сейчас наценка составляет 100–150%.
Предприниматель сотрудничает с несколькими российскими поставщиками тканей и фурнитуры. На российском рынке выбор невелик, считает Ильин. Две главные проблемы: качество ткани и её наличие. Бывает, что новая поставка материала, с которым работали прежде, плохого качества или бракованная.
Поэтому Ильин не заказывает большие партии. Но при этом пока не решается заказывать из-за рубежа, из Италии. При таком объёме производства компания не сможет ждать доставку несколько месяцев.
Наталье Кондратьевой 35 лет, пошивом одежды она занимается с 2004 года. В 20 лет начала учиться на модельера-конструктора в МГПУ и одновременно работала швеёй на крупной московской фабрике. После университета перешла из швейного цеха в конструкторский.
Постепенно предпринимательница набрала базу клиентов и стала работать на дому. Она оформила ИП и наняла в помощницы швею. Первоначально они занимались разработкой лекал (для этого Кондратьева приобрела специальное ПО) и созданием образцов-эталонов продукции для производств.
Со временем Кондратьева увидела, что у клиентов есть потребность в производстве одежды большими партиями — и решила запустить швейный цех.
В 2014 году она арендовала в Люберцах двухэтажное здание площадью 200 м² за 100 тысяч рублей в месяц. На ремонт и оборудование склада для сырья Кондратьева потратила около 600 тысяч рублей.
2 млн рублей ушло на оборудование: две швейные машины, плоттер для печати лекал, оборудование для распаривания и утюживания. Инвестиции — собственные накопления, помощь мужа и сестры.
С момента запуска цеха с Кондратьевой работала одна швея. Предпринимательнице было сложно найти персонал, так как, на её взгляд, квалифицированные сотрудники в последнюю очередь обращают внимание на малоизвестные ИП. А начинающих швей она нанимать не хотела: не было времени обучать. Поэтому на поиск персонала также ушло несколько месяцев.
Сейчас цех полностью укомплектован под серийное производство. Компания закупает ткани и оснастку для оборудования в Китае, Корее, Германии, Турции. В Китае Кондратьева работает с менеджером, который обеспечивает доставку тканей в Россию.
Предпринимательница огорчена, что в России рынок сырья для текстильной промышленности слабо развит и неконкурентоспособный. В 2016 году, когда отношения между Россией и Турцией ухудшились, поставку с тканями задержали на таможне на три месяца.
На операционные расходы, включая аренду и коммунальные платежи, зарплаты, закупку сырья, уходит около 2 млн рублей ежемесячно. 200 тысяч рублей компания вкладывает в развитие, на закупку нового оборудования.
С цехом постоянно сотрудничают 20 российских компаний. Главные клиенты — средний бизнес из Москвы. Для него компания отшивает брендированные коллекции, спортивную и повседневную одежду, разрабатывает лекала, принты для тканей. С большинством заказчиков подписаны договоры о неразглашении, поэтому Кондратьева не называет их и не может показывать продукцию.
Среди клиентов есть также молодые дизайнеры, для которых предприятие отшивает первые коллекции.
Основные каналы привлечения клиентов — сайты вроде shveynik.online, социальные сети. В Telegram есть сообщество Hacking Fashion, где общаются между собой представители индустрии. Оттуда также приходят клиенты.
В 2020 году 2BD-studio планирует выйти на европейский рынок.
В 2015 году у Михаила Сурыгина родился сын. На выписку он хотел найти необычный конверт, но не смог: все рисунки были однотипными и неинтересными.
Сурыгин понял, что с похожей пробемой наверняка сталкиваются и другие родители, и проанализировал рынок. Он увидел спрос на детские издления с необычными рисунками — и начал печатать их на тканях и относить рулоны в ателье — для отшива готовых изделий вроде пледов.
Через несколько месяцев Сурыгин арендовал помещение и открыл швейный цех, а перед этим получил сертификат на продукцию (детские товары необходимо сертифицировать).
Он оформил ИП и собрал документы на материалы и вместе с образцами одежды отправил на испытания в московскую лабораторию. На услугу сертифицирования предприниматель потратил 35 тысяч рублей.
Оснащение швейного цеха обошлось в 400 тысяч рублей. Предприниматель купил раскроечный стол, гладильный стол, оверлок и несколько швейных машин. Этого оборудования достаточно, чтобы выпускать простые изделия небольшими сериями. Ещё 100 тысяч рублей ушло на первые зарплаты для швей и ткани.
Первое время на производстве работала одна швея. Постепенно штат увеличили до пяти швей, наняли технолога, который следит за качеством продукции и начальника производства.
Помимо конвертов для новорождённых, компания стала шить товары, полезные молодым родителям: прогулочные конверты для колясок на зиму, муфты и варежки на коляску, детские пледы, пледы для детских фотосессий.
Чтобы отшить первую крупную партию, Сурыгин взял кредит на 3 млн рублей в Рязанском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Товары разместил в онлайн-магазинах вроде Wildberries и Ozon. За несколько месяцев удалось продать 5000 предметов.
В 2018 году оборот компании составил 12 млн рублей, в декабре 2019 года — приблизился к 50 млн рублей. Чистую прибыль Сурыгин не раскрывает.
Четверть продукции (товары небольшими партиями и технически несложные) Сурыгин отдаёт в работу в собственный швейный цех, остальное — на аутсорс.
Весь готовый товар, отшитый сторонними фабриками, проходит контроль качества и упаковывается в цехе Сурыгина, а затем отправляется в магазины.
Сурыгин регулярно посещает отраслевые мероприятия для привлечения новых клиентов. В этом году на выставке «Мир детства» он заключил контракты на 1 млн рублей с предпринимателями из Казахстана и Белоруссии. На него обратили внимание сетевые интернет-магазины «Дочки-Сыночки» и «Буду мамой».
Сейчас в штате 15 человек — это и административный, и рабочий персонал. Ежемесячные операционные расходы варьируются от 2 до 3 млн рублей.
Обзор конечно хороший. Это всё представители ценовой категории СРЕДНИЙ и СРЕДНИЙ плюс. Но есть еще огромный ранок отечественного трикотажа СРЕДНИЙ минус, и ЭКОНОМ плюс. Расскажите как дела обстоят там?
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