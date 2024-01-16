Минфин вслед за ЦБ раскритиковал льготную ипотеку с застройщиками-партнёрами и обещал «принимать меры при необходимости» Статьи редакции
В министерстве считают, что это может привести к ухудшению конкуренции.
- Минфин России «активно мониторит» ситуацию на рынке льготной ипотеки, будет отслеживать её развитие и «принимать соответствующие меры при необходимости». Об этом «Интерфаксу» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
- «Сбер», ВТБ и другие крупные банки начали предлагать новые условия для выдачи льготной ипотеки в январе 2024 года. Её оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
- Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с изданием оценивала, что оплата комиссии банку за выдачу ипотеки по одной из двух основных госпрограмм создаст дополнительную финансовую нагрузку для застройщика в размере 5-6,8% от стоимости недвижимости. Эти затраты девелоперы могут компенсировать из своей прибыли или включить в цены квартир.
- 15 января новые ограничения банков при выдаче льготной ипотеки раскритиковал ЦБ. Регулятор также указал на риски перекладывания комиссий в цены на жильё. 16 января ВТБ предложил вернуть до 2,5 п.п. размер возмещения банкам по программам льготной ипотеки для решения «нездоровой» ситуации на рынке.
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Да ладно?!
Да есть же больные люди, которым норм. Или те, кто на этом зарабатывает. Лукавят они явно
Тех и других примерно поровну. Хотя и одно другому не мешает.
Изначально нужно было давать 1 ипотеку в одни руки, запретить использование мат.капитала на жилье в регионах, убрать субсидии на всех уровнях, кроме критически важных профессий (учителя, врачи с опытом от N-лет), тогда цены на рынке недвижки были бы вменяемыми.
Исходно цель была другой)
Это то понятно. Выиграли все, кроме тем, кому недвижка нужна была. Я с точки зрения покупателя говорю.
Выиграли застройщики, которые получили деньги из бюджета по сути, за те же услуги что давали ранее. Ипотечники ничего не получили, а те кто мог за нал только проиграли
За нал выиграли те, кто купил до 2020 г. квартиры, в эпоху стагнации. Я помню в 19 году однушки в моем миллионнике в центре стоили по 2.1-2.2кк если за нал и 2.4кк если в рассрочку от застройщика (не кредит банковский). Сейчас эти квартиры по 6кк.
И те, кто брал льготную ипотеку, в эпоху начала поддержки субсидиями, тоже выиграли.
Выйграли все кто брал до 2020го, но не понятно насколько это все полезно для страны в целом. Бюджетные деньги отдали застройщикам без повышения качества услуг. Бюджет потерял деньги, люди остались там где были ибо взнос ипотечный остался тем же(ниже ставка но выше цена в итоге платим за 10 лет столько же как и раньше).
Вредное решение это было.
Это да, но в полёте, то бишь в процессе, чего только не случается (-:
за три года льгот выиграли все, кроме нуждающихся в жилье
Выиграли не только лишь все...
Куколды, получается. Людей активно...А они наблюдают
Неужели в Минфине, как и в ЦБ, не знают, что недвига может только расти?!
Что то очень много все друг друга критикуют за последние дни
Перед выборами должны все работать