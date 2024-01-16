Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится — ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции.

То есть те банки, у которых есть партнёры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, а те, у которых нет, не смогут.