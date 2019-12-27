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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Проект займёт около шести-семи лет, рассказал основатель компании.
Компания DNS запланировала построить город на Дальнем Востоке в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор и совладелец компании Дмитрий Алексеев.
DNS хочет сделать город площадью 113 га центром Владивостокской агломерации. Он будет рассчитан на 20‑25 тысяч жителей. Общая площадь жилья составит 600 тысяч м², офисного центра — 50 тысяч м², коммерческих зданий — 60 тысяч м².
Компания планирует развивать город «с акцентом на качество городской среды, удобной для проживания» и построить в нём 14 тысяч парковочных мест, две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику, пожарную станцию и другое.
«Это не спальный район», — утверждает Алексеев. В городе появятся рабочие места в офисном центре. Якорным арендатором и работодателем будет DNS.
Город спроектирует испанская компания Сitythinking, которая выиграла соответствующий конкурс.
На проектирование и согласование потребуется «пара лет», пишет Алексеев. Затем начнётся строительство по одной очереди за год — всего их три. Ещё один год потребуется, чтобы доделать остальное, объясняет совладелец компании.
Это не первый строительный проект DNS — подразделение «DNS Девелопмент» с момента основания в 2012 году реализовало восемь проектов, включая два жилых комплекса и загородный посёлок.
* город на 20 тыс человек
* 14 тыс парковочных мест
* качество городской среды, удобной для проживания
это точно все про один и тот же город? в настолько маленьком городе, где можно будет пешком пройти из края в край, машин не будет только у детей?
Очередной поселок погромистов?
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