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Лиана Липанова
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DNS запланировала построить город на 20‑25 тысяч жителей на Дальнем Востоке Материал редакции

Проект займёт около шести-семи лет, рассказал основатель компании.

8 комментариев
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Компания DNS запланировала построить город на Дальнем Востоке в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор и совладелец компании Дмитрий Алексеев.

DNS хочет сделать город площадью 113 га центром Владивостокской агломерации. Он будет рассчитан на 20‑25 тысяч жителей. Общая площадь жилья составит 600 тысяч м², офисного центра — 50 тысяч м², коммерческих зданий — 60 тысяч м².

​Проект застройки Дмитрий Алексеев

Компания планирует развивать город «с акцентом на качество городской среды, удобной для проживания» и построить в нём 14 тысяч парковочных мест, две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику, пожарную станцию и другое.

«Это не спальный район», — утверждает Алексеев. В городе появятся рабочие места в офисном центре. Якорным арендатором и работодателем будет DNS.

Город спроектирует испанская компания Сitythinking, которая выиграла соответствующий конкурс.

Европейский опыт градостроительства с учётом всех российских норм. Всё что мы любим в урбанистике. Блокированная застройка с архитектурными доминантами, дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохранение природных ландшафтов и даже лавочки с велодорожками.

Дмитрий Алексеев
гендиректор и совладелец DNS

На проектирование и согласование потребуется «пара лет», пишет Алексеев. Затем начнётся строительство по одной очереди за год — всего их три. Ещё один год потребуется, чтобы доделать остальное, объясняет совладелец компании.

Это не первый строительный проект DNS — подразделение «DNS Девелопмент» с момента основания в 2012 году реализовало восемь проектов, включая два жилых комплекса и загородный посёлок.

Другие проекты Сitythinking:

  • Гольф-парк Vladivostok Golf Club & Resort:
  • Экспериментальный многофункциональный комплекс Minsk-World:
  • «Экополис Одинцово»:
  • Генплан района «Юнтолово»:

#новость #dns

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8 комментариев
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⛄️ Игорь

4

* город на 20 тыс человек

* 14 тыс парковочных мест
* качество городской среды, удобной для проживания

это точно все про один и тот же город? в настолько маленьком городе, где можно будет пешком пройти из края в край, машин не будет только у детей?

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Дима Перегон

⛄️
–3

Вас смутило, что парковочных мест меньше, чем ожидаемых жителей?

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Никита Клоков

1

Силиконовая долина от ДНС, мммм, отлично мне насрали в кашу с утреца)

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Sandrino Komaroff

1

Очередной поселок погромистов?

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Vl Al

Sandrino
0

Дальневосточные хектары решили поднять перепродавалы.

Ответить

Andrew Simon

Sandrino
0

Ну почему же сразу погромистов. Автор же написал "В городе появятся рабочие места в офисном центре." - офисный центр, как градообразующее предприятие. Гениально блин )))

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Diego Salvador

1

Движение сразу заложат левостороннее?

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Vl Al

–1

Контора одного товара в одном магазине. Короче, приходишь покупать фотик - а этот фотик является выставочным. Отпечатки пальцев на фотике ... нуу... это переупаковка!

Короче, мусорная контора.

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