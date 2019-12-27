Проект займёт около шести-семи лет, рассказал основатель компании.

В закладки

Компания DNS запланировала построить город на Дальнем Востоке в районе территории опережающего развития Надеждинская и посёлка Новый. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор и совладелец компании Дмитрий Алексеев.

DNS хочет сделать город площадью 113 га центром Владивостокской агломерации. Он будет рассчитан на 20‑25 тысяч жителей. Общая площадь жилья составит 600 тысяч м², офисного центра — 50 тысяч м², коммерческих зданий — 60 тысяч м².

​Проект застройки Дмитрий Алексеев

Компания планирует развивать город «с акцентом на качество городской среды, удобной для проживания» и построить в нём 14 тысяч парковочных мест, две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлинику, пожарную станцию и другое.

«Это не спальный район», — утверждает Алексеев. В городе появятся рабочие места в офисном центре. Якорным арендатором и работодателем будет DNS.

Город спроектирует испанская компания Сitythinking, которая выиграла соответствующий конкурс.

Европейский опыт градостроительства с учётом всех российских норм. Всё что мы любим в урбанистике. Блокированная застройка с архитектурными доминантами, дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохранение природных ландшафтов и даже лавочки с велодорожками. Дмитрий Алексеев гендиректор и совладелец DNS

На проектирование и согласование потребуется «пара лет», пишет Алексеев. Затем начнётся строительство по одной очереди за год — всего их три. Ещё один год потребуется, чтобы доделать остальное, объясняет совладелец компании.

Это не первый строительный проект DNS — подразделение «DNS Девелопмент» с момента основания в 2012 году реализовало восемь проектов, включая два жилых комплекса и загородный посёлок.

Другие проекты Сitythinking:

Гольф-парк Vladivostok Golf Club & Resort:

Экспериментальный многофункциональный комплекс Minsk-World:

«Экополис Одинцово»: