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Флоатинг, или сенсорная депривация

Во время флоатинга (от английского float, плавать) человек ложится в камеру сенсорной депривации — специальный саркофаг, который изолирует внешние раздражители: свет, запахи и шумы.

Внутри — подогретый раствор английской соли (магнезии), который удерживает тело и не даёт ему касаться дна. Человек проводит всё время в темноте, лёжа на поверхности раствора, без движения. Длительность одного сеанса — примерно час.

Комики Ретта МакЛафлин и Чарльз Нил пробуют флоатинг

По данным учёных из Института исследования мозга, процедура помогает снизить стресс, депрессию и боли, а также расслабляет мышцы.

Например, прежде чем стать чемпионом мира и Европы по тройному прыжку, Филлипс Идов проводил в такой камере по часу в день в течение года, чтобы восстановиться после травмы спины.

Впервые сенсорная депривация в камере прошла в 1954 году, эксперимент поставил нейропсихолог Джон Лилли. Он изучал природу мозга и способы отключить сознание от внешних раздражителей.

Кроме стандартного одиночного посещения салоны предлагают услугу парного флоатинга, где в камере можно находиться вдвоём. Водный раствор обеззараживают, а так как он сильно насыщен солью, утонуть невозможно. В камере можно спать.

Противопоказаниями к флоатингу служат психические расстройства, отиты, разрывы барабанной перепонки, открытые раны, эпилепсия, наркотическое и алкогольное опьянения, повреждения и заболевания кожи, а также свежая эпиляция или бритьё.

Цены в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляют от 2000 рублей за час, в других городах ниже: во флоат-центре «Тишина» в Москве сеанс на 60 минут стоит 2500 рублей, столько же в Уфе, в центре Grand Float, а сеанс в Серпухове обойдётся в 1800 рублей.

Спа-процедуры, сауна, баня и массаж

Спа включает несколько процедур: распаривание, обёртывания, скрабирование, массаж и другие. Как правило, их объединяют в тематические программы: например, для снятия стресса или для коррекции фигуры. Каждый сеанс длится час-полтора.

Кроме того, существуют парные программы — их можно посещать вместе с девушкой или молодым человеком.

Противопоказания: онкологические заболевания, ОРВИ и грипп, воспалительные и кожные заболевания, кровотечения, а также довольно внушительный список прочих болезней, поэтому следует навестить врача перед визитом на массаж.

Стоимость курсов в Москве, например в салоне «7 красок», составит от 35 900 рублей для составной антистрессовой программы, в петербургском Amaveo SPA за сеанс расслабления в 150 минут возьмут 5900 рублей. Чтобы сэкономить, спа-программы можно поискать на купонных сервисах. Например, на Biglion и Frendi встречаются скидки до 70%,

Баня, сауна и хамам могут как входить в состав спа-салона, так и быть отдельными заведениями. Противопоказания для визитов в баню и сауну существенные, лучше проконсультироваться с врачом накануне визита (среди них — гипертония, кожные заболевания, воспаления).

Самые известные бани Москвы — «Сандуны», где сохранились исторические интерьеры. Цены зависят от разряда, но посетить на пару часов в выходной день в первом мужском разряде стоит 2000 рублей.

Петербургские «Дегтярные бани» стоят 1800 рублей за сеанс в мужском классе, «Ямские» — от 250 рублей, «Мытнинские» — от 300 рублей за два часа. В регионах цены разные: муниципальная баня «Бодрость» в Екатеринбурге стоит от 137 рублей, одноимённое заведение в Воронеже с сауной — от 1000 рублей в час.

Йога и фридайвинг

Физическая активность сама по себе благоприятна для эмоционального состояния: учёные доказали, что она повышает уровень счастья.

Те, кто ни разу не занимался йогой, могут начать с вводных занятий и семинаров. В Москве на каникулах их проводят в школе Yoga Practika.

Инструкторы рассказывают, как с помощью асан снимать напряжение при сколиозе и снимать зажимы мышц спины. Или применять йогу для профилактики плоскостопия и заболеваний ног. Стоимость занятий — от 700 рублей.

В Санкт-Петербурге занятия на праздниках проводит центр Ashtanga yoga shala. Стоимость занятий для продвинутых и начинающих начинается от 1000 рублей.

Фридайвинг, или ныряние на задержке дыхания, — сочетание физической нагрузки с дыхательными упражнениями. Нужны маска, трубка, ласты и справка для бассейна.

Занятия по фридайвингу тоже будут проводить и в каникулы. Московская школа Monofin со 2 января собирает желающих поплавать каждое утро в 9 часов, двухчасовое занятие стоит 1200 рублей.

В Санкт-Петербурге базовый курс в школе Евгения Сычёва в январе стоит 15 тысяч рублей. Ученикам помогут изучить основы ныряния в бассейне, подобрать снаряжение и скорректируют технику.

Противопоказания те же, что и для водных процедур: отит, разрывы барабанных перепонок, эпилепсия, а также ОРВИ, грипп, кожные заболевания.

Уехать из города

Тихий час и запеканка

Избавить от пристрастия к социальным сетям и мессенджерам поможет выстроенный распорядок дня, когда времени на телефон не остаётся. Для этого можно на каникулах отправиться в «детский лагерь для взрослых» — со спортивным или творческим уклоном.

На Валдае с 1 по 8 января 2020 года работает зимний спортивный лагерь — с проживанием в гостинице, двумя-тремя тренировками в день, трёхразовым питанием и настольными играми по вечерам. Путёвка стоит 27 500 рублей.

Лагерь «Dacamp.Дружба» с 5 по 8 января между Хабаровском и Владивостоком обойдётся в 16 тысяч рублей: в стоимость входят мастер-классы, дискотеки «как в старые добрые времена» и совместные мероприятия. Трансфер за свой счёт.

Телефоны и планшеты в лагере не запрещены, но не поощряются, так как с учётом графика тренировок, сна (в том числе и после обеда) и мероприятий на них не должно остаться времени. А вот алкоголь строго запрещён.

Уйти в горы или лес

Отправиться в горы или леса можно с проводником: путешествие на Алтай в составе организованной группы обойдётся в среднем от 25 тысяч рублей за три дня и две ночи, недельный тур стоит около 40 тысяч рублей без учёта трансфера до Алтая. За эту сумму предлагают несколько пеших экскурсий, ночёвки на турбазе и дикую природу.

Кроме того, можно отправиться в пятидневный тур на Байкал. Он включает катание на горных лыжах и сноуборде, поездки в собачьей упряжке, возможность поработать в кузнице и другие развлечения. Стоимость — 39 700 рублей.

Горный Алтай

Если на каникулах хочется просто побыть в тишине, можно снять загородный дом — неподалёку от города или «в диких условиях».

Например, дом на берегу карельского Коткозера можно арендовать за 7000 рублей в сутки. Дом с камином и сауной на берегу Ладожского озера — 6000 рублей за сутки.