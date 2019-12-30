Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Мария Овчинникова
181

Где перезагрузиться на каникулах: сенсорная депривация, поездки на Алтай и другие способы отдохнуть от цифрового шума Материал редакции

В городе и за его пределами.

2 комментария
В закладки

Отдохнуть в городе

Флоатинг, или сенсорная депривация

Во время флоатинга (от английского float, плавать) человек ложится в камеру сенсорной депривации — специальный саркофаг, который изолирует внешние раздражители: свет, запахи и шумы.

Внутри — подогретый раствор английской соли (магнезии), который удерживает тело и не даёт ему касаться дна. Человек проводит всё время в темноте, лёжа на поверхности раствора, без движения. Длительность одного сеанса — примерно час.

Комики Ретта МакЛафлин и Чарльз Нил пробуют флоатинг

По данным учёных из Института исследования мозга, процедура помогает снизить стресс, депрессию и боли, а также расслабляет мышцы.

Например, прежде чем стать чемпионом мира и Европы по тройному прыжку, Филлипс Идов проводил в такой камере по часу в день в течение года, чтобы восстановиться после травмы спины.

Впервые сенсорная депривация в камере прошла в 1954 году, эксперимент поставил нейропсихолог Джон Лилли. Он изучал природу мозга и способы отключить сознание от внешних раздражителей.

Кроме стандартного одиночного посещения салоны предлагают услугу парного флоатинга, где в камере можно находиться вдвоём. Водный раствор обеззараживают, а так как он сильно насыщен солью, утонуть невозможно. В камере можно спать.

Противопоказаниями к флоатингу служат психические расстройства, отиты, разрывы барабанной перепонки, открытые раны, эпилепсия, наркотическое и алкогольное опьянения, повреждения и заболевания кожи, а также свежая эпиляция или бритьё.

Цены в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляют от 2000 рублей за час, в других городах ниже: во флоат-центре «Тишина» в Москве сеанс на 60 минут стоит 2500 рублей, столько же в Уфе, в центре Grand Float, а сеанс в Серпухове обойдётся в 1800 рублей.

Спа-процедуры, сауна, баня и массаж

Спа включает несколько процедур: распаривание, обёртывания, скрабирование, массаж и другие. Как правило, их объединяют в тематические программы: например, для снятия стресса или для коррекции фигуры. Каждый сеанс длится час-полтора.

Кроме того, существуют парные программы — их можно посещать вместе с девушкой или молодым человеком.

Противопоказания: онкологические заболевания, ОРВИ и грипп, воспалительные и кожные заболевания, кровотечения, а также довольно внушительный список прочих болезней, поэтому следует навестить врача перед визитом на массаж.

Стоимость курсов в Москве, например в салоне «7 красок», составит от 35 900 рублей для составной антистрессовой программы, в петербургском Amaveo SPA за сеанс расслабления в 150 минут возьмут 5900 рублей. Чтобы сэкономить, спа-программы можно поискать на купонных сервисах. Например, на Biglion и Frendi встречаются скидки до 70%,

Баня, сауна и хамам могут как входить в состав спа-салона, так и быть отдельными заведениями. Противопоказания для визитов в баню и сауну существенные, лучше проконсультироваться с врачом накануне визита (среди них — гипертония, кожные заболевания, воспаления).

«Википедия»

Самые известные бани Москвы — «Сандуны», где сохранились исторические интерьеры. Цены зависят от разряда, но посетить на пару часов в выходной день в первом мужском разряде стоит 2000 рублей.

Петербургские «Дегтярные бани» стоят 1800 рублей за сеанс в мужском классе, «Ямские» — от 250 рублей, «Мытнинские» — от 300 рублей за два часа. В регионах цены разные: муниципальная баня «Бодрость» в Екатеринбурге стоит от 137 рублей, одноимённое заведение в Воронеже с сауной — от 1000 рублей в час.

Йога и фридайвинг

Физическая активность сама по себе благоприятна для эмоционального состояния: учёные доказали, что она повышает уровень счастья.

Те, кто ни разу не занимался йогой, могут начать с вводных занятий и семинаров. В Москве на каникулах их проводят в школе Yoga Practika.

Инструкторы рассказывают, как с помощью асан снимать напряжение при сколиозе и снимать зажимы мышц спины. Или применять йогу для профилактики плоскостопия и заболеваний ног. Стоимость занятий — от 700 рублей.

В Санкт-Петербурге занятия на праздниках проводит центр Ashtanga yoga shala. Стоимость занятий для продвинутых и начинающих начинается от 1000 рублей.

​Фридайвер «Википедия»

Фридайвинг, или ныряние на задержке дыхания, — сочетание физической нагрузки с дыхательными упражнениями. Нужны маска, трубка, ласты и справка для бассейна.

Занятия по фридайвингу тоже будут проводить и в каникулы. Московская школа Monofin со 2 января собирает желающих поплавать каждое утро в 9 часов, двухчасовое занятие стоит 1200 рублей.

В Санкт-Петербурге базовый курс в школе Евгения Сычёва в январе стоит 15 тысяч рублей. Ученикам помогут изучить основы ныряния в бассейне, подобрать снаряжение и скорректируют технику.

Противопоказания те же, что и для водных процедур: отит, разрывы барабанных перепонок, эпилепсия, а также ОРВИ, грипп, кожные заболевания.

Уехать из города

Тихий час и запеканка

Избавить от пристрастия к социальным сетям и мессенджерам поможет выстроенный распорядок дня, когда времени на телефон не остаётся. Для этого можно на каникулах отправиться в «детский лагерь для взрослых» — со спортивным или творческим уклоном.

На Валдае с 1 по 8 января 2020 года работает зимний спортивный лагерь — с проживанием в гостинице, двумя-тремя тренировками в день, трёхразовым питанием и настольными играми по вечерам. Путёвка стоит 27 500 рублей.

Лагерь «Dacamp.Дружба» с 5 по 8 января между Хабаровском и Владивостоком обойдётся в 16 тысяч рублей: в стоимость входят мастер-классы, дискотеки «как в старые добрые времена» и совместные мероприятия. Трансфер за свой счёт.

Телефоны и планшеты в лагере не запрещены, но не поощряются, так как с учётом графика тренировок, сна (в том числе и после обеда) и мероприятий на них не должно остаться времени. А вот алкоголь строго запрещён.

Уйти в горы или лес

Отправиться в горы или леса можно с проводником: путешествие на Алтай в составе организованной группы обойдётся в среднем от 25 тысяч рублей за три дня и две ночи, недельный тур стоит около 40 тысяч рублей без учёта трансфера до Алтая. За эту сумму предлагают несколько пеших экскурсий, ночёвки на турбазе и дикую природу.

Кроме того, можно отправиться в пятидневный тур на Байкал. Он включает катание на горных лыжах и сноуборде, поездки в собачьей упряжке, возможность поработать в кузнице и другие развлечения. Стоимость — 39 700 рублей.

Горный Алтай

Если на каникулах хочется просто побыть в тишине, можно снять загородный дом — неподалёку от города или «в диких условиях».

Например, дом на берегу карельского Коткозера можно арендовать за 7000 рублей в сутки. Дом с камином и сауной на берегу Ладожского озера — 6000 рублей за сутки.

Дом в Челябинской области около леса можно снять посуточно за 6000 рублей. Дом в зелёной зоне Сочи сдают от 2700 рублей за ночь, коттедж на берегу Байкала — от 539 рублей.

#отдых #новыйгод

Офлайн
Подписан
Отписаться
Как заработать на аукционах забытого багажа
В Европе вещи, купленные на аукционах забытого багажа, перепродают на блошиных рынках. В США их чаще закупают оптом и продают в огромных универмагах, а в России пока всё не так просто, но возможности есть.
4
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Мария Овчинникова", "author_type": "self", "tags": ["\u043e\u0442\u0434\u044b\u0445","\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439\u0433\u043e\u0434"], "comments": 2, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 99432, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Mon, 30 Dec 2019 13:37:04 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Бесплатные стикеры с вашим лого
Закажите набор наклеек с логотипом вашей компании бесплатно по промокоду VC-FREE
Заказать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 99432, "author_id": 299895, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/99432\/get","add":"\/comments\/99432\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/99432"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199132, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Дмитрий Большаков

0

последний вариант - моя маленькая мечта. эх... почти несбыточная по ходу)) 

Ответить

Alexey Kiryanov

0

Алтай - рай для цифрового детокса. Много мест без связи, а зимой и без людей. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Битва за доли процента: как Альфа-Банк растит конверсию своего сайта
Команда банка на открытом мероприятии рассказала партнерам, клиентам и конкурентам о новом сайте, платформе и экспериме…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
«Потеря данных = потеря бизнеса»: CEO Selectel рассказал, почему бизнес идет в облака и какие ошибки совершает
Как же реально устроен рынок облачных технологий? Что ждет его в будущем? Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру и не доп…
1
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
10 людей, которые разбогатели и обеднели в 2019 году
Под Новый год принято подводить итоги. Вот и мы решили не отставать от этого предновогоднего марафона. Представляем дес…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Колмаков
за день
И они хотят, чтобы люди сдали биометрию 🤦‍♂️
Минкомсвязи начало проверку после сообщений об утечке данных 28 тысяч клиентов Госуслуг
Ware Wow
за неделю
Да тут другая фишка, это просто прикрытие для общественного мнения, СМИ. То есть повышение налога пройдет под флагом помощи бедным и обездоленным. С них все равно ничего не собрать, копейки, поэтому их меняют на…
«Ведомости»: власти задумались об отмене НДФЛ для малоимущих и поднятии ставки с 13% до 16% для остальных
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

ANGR

Что будет с маркетплейсами с…

Вел Колдин

Rutube тестирует пользователей…

Andrey Petrosyan

Что изменилось в фотографии за…

John Rickman

Начать год правильно: что…

33_rublya

Snapchat запустит…

Murat Oshroev

«Яндекс» подал в суд по…

Никита Викторов

«Студия Артемия Лебедева…

Andrey Petrosyan

Что изменилось в фотографии за…

Вел Колдин

Rutube тестирует пользователей…

Никита Викторов

«Студия Артемия Лебедева…

Vl Al

Сбербанк передал «золотую…

Roman Shitik

Figma для macOS

Константин Рогов

Руководители «Первого канала…

Сергей Дедович

«Студия Артемия Лебедева…

Михаил Гридяев

Сбербанк передал «золотую…

Andrew Simon

Rutube тестирует пользователей…

Vl Al

Десять трендов кофейного рынка…

Евгений Петров

Telegram против властей США…

Лора Маслова

Стоит ли покупать акции…

Максим Тазов

Глубинные и неявные глобальные…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }