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В частности, выступили главы «Яндекса» и Mail.ru Group Аркадий Волож и Борис Добродеев, а также вице-президент Telegram Илья Перекопский.
9 июля 2020 года в Иннополисе прошла встреча представителей ИТ-отрасли с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который отвечает за развитие цифровой экономики. О чём говорили участники — в материале.
Перед началом панельной дискуссии Михаил Мишустин напомнил о программе развития ИТ-отрасли, подготовленной правительством. Она включает новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержку инноваций, расширение кадровой базы, господдержку стартапов и развитие государственно-частного партнёрства.
В частности, речь идёт о налоговом манёвре для российских ИТ-компаний: снижении ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а также ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. По мнению правительства, это позволит снизить издержки компаний и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.
Эти же льготы планируется распространить на дизайн-центры в сфере микро- и радиоэлектроники, отметил Мишустин. Льготы предоставят компаниям, 90% доходов которых поступают от продажи ПО и услуг, а также облачных сервисов.
Российским ИТ-компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на новые разработки в размере до 250 млн рублей в год, но не более 50% расходов таких компаний. В 2020 году гранты могут покрыть до 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов, соответствуюшее постановление правительства уже подписано. Претендентов начнут отбирать в августе, сказал Мишустин.
Гранты смогут получить и стартапы: на разработку прототипов и вывод продуктов на рынок. До 2024 года на программы поддержки выделят 20 млрд рублей.
Глава «Яндекса» начал с шутки: поблагодарил правительство за массовое мероприятие, для Воложа — первое за четыре месяца. Большую часть выступления он посвятил конкуренции в ИТ и вопросу регулирования этой сферы.
По мнению Воложа, сегодня регулирование — это часть конкуренции наравне с гонкой технологий, так как «цифра уже проникла во все отрасли жизни», в том числе в «сильно зарегулированные» — например, здоровье и образование. Поэтому регулирование в ИТ должно быть построено вокруг равных условий игры для больших компаний и маленьких, для местных и международных.
«Компьютерные программы состоят из нулей и единиц, их запас в природе не ограничен. Поэтому одна ИТ-компания от другой отличается лишь тем, каких людей набрала и как организовала их работу», — считает основатель и директор «1С» Борис Нуралиев.
Он рассказал про количество занятых в ИТ-отрасли: в этой сфере вместе со сферой связи в России работает около 1,8 млн человек или 2,4% работающего населения. Это не очень много по сравнению с другими странами, отметил Нуралиев. России нужно увеличивать это количество на 220 тысяч специалистов в год, а к 2024 году — на 300 тысяч.
Для увеличения количества ИТ-специалистов индустрия предлагает создавать цифровые кафедры по аналогии с военными кафедрами. «Тогда мы получим специалистов разных областей, которые могут эффективно автоматизировать свои сферы. Но они должны уметь писать алгоритмы и отлаживать программы», — считает Нуралиев.
Среди других предложений — пересмотреть программу бакалавриата для ИТ-специалистов: преподавать на первых курсах математику и специальные дисциплины, а на последних курсах второстепенные предметы и проводить стажировки в компаниях.
В России должна быть создана единая платформа для разработчиков приложений, ею может стать «ВКонтакте», считает гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, сейчас платформа для мини-приложений VK Mimi Apps «хорошо растёт»: ею пользуются 15 тысяч разработчиков и 36 млн человек.
Глава Mail.ru Group отметил, что российские власти могли бы не создавать государственные сервисы с нуля, а использовать наработки местных компаний — так, это происходит в других странах. Amazon, Alibaba, Microsoft, Tencent активно участвуют в цифровизации государств, уточнил Добродеев.
Дмитрий Еремеев — владелец холдинга Fix и основатель «Банка 131», который в 2019 году получил лицензию ЦБ и стал первым новым банком в России за последние четыре года.
Еремеев предложил правительству распространить снижение налога на прибыль и другие льготы на российские компании, которые работают на международных рынках: продают рекламу, сервисы и услуги. По его мнению, это усилит их конкурентоспособность.
Представляя вице-президента Telegram Илью Перекопского, Дмитрий Чернышенко заметил: «Здорово, что этот сервис официально работает в России. Это добрый знак для ИТ-предпринимателей и инвесторов».
Перекопский рассказал, что Telegram часто проводит международные конкурсы для разработчиков и выплатила «миллионы долларов» призовых денег. Большая часть участников из Восточной Европы и примерно половина из них — из России.
Налоги для российских разработчиков, которые часто зарегистрированы как ИП или самозанятые, одни из самых низких в Европе. Но есть другой «налог», который платит весь мир: 30%, которые разработчики платят Apple и Google за размещение в магазинах приложений. И этот «налог» сдерживает всю отрасль, отметил Перекопский. Хотелось бы, чтобы Россия присоединилась к обсуждению проблемы, добавил он.
Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал о ведении бизнеса за рубежом. Он отметил, что более половины российских ИТ-компаний так или иначе начинают работать за границей.
Вести бизнес вне России иногда сложно — иногда «бьют» и на государственном уровне, указал Касперский. Однако есть и доброжелательные регионы: «Есть такое правило — чем хуже говорят в стране на английском, тем лучше пойдёт там бизнес». За исключением Японии, добавил он.
Чтобы российские компании больше экспортировали и были представлены за рубежом, созданы практически все условия, отметил Касперский. Но есть две проблемы: входящий НДС и валютный контроль — его можно сделать менее затратным для начинающих компаний, считает он.
Гендиректор Group-IB Илья Сачков решил поспорить с Касперским: он считает, что нужно конкурировать с самыми сильными игроками на их рынке. «Нужно идти не в те страны, где плохо говорят по английский, а туда, где английский — основной язык», — отметил он.
Сачков указал, что основной конкурент России, который занимаетя разработкой систем кибербезопасности, — США. В стране есть несколько стратегий: несоразмерная помощь государства, в том числе силовых структур, и «бешеная» капитализация.
Group-IB использует стратегию «умного» экспорта:
Сачков также перечислил несколько просьб бизнеса, среди которых:
Управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский рассказал о переходе российских образовательных учреждений на «удалёнку» во время «карантина» из-за Covid-19. Например, в начале апреля Skyeng вместе с «Просвещением» запустили сервис, который позволял автоматизировать все домашние задания для всех предметов. Без продвижения за шесть недель партнёры получили 2 млн учеников, 80 тысяч учителей и 10 млн выполненных домашних работ.
Ещё одна проблема в сфере образования: готовые домашние задания. Skyeng планирует потратить 500 млн рублей за год на создание системы, которая позволит предлагать каждому школьнику индивидуальное задание на основе матералов «Просвещения».
Искусственный интеллект должен стать рычагом для всех секторов экономики, заявил гендиректор «Центра речевых технологий» (ЦРТ) Дмитрий Дырмовский. В частности, он рассказал про применение ИИ на практике: например, в более чем 280 больницах Москвы врачи могут заполнять документы с помощью голосового ввода, что экономит 20% рабочего времени.
Дырмовский отметил, что серьёзной поддержкой было бы скорейшее принятие федерального проекта «Искусственный интеллект», представленного весной 2020 года. ИИ — рискованная область, важно создавать поле возможностей и одновременно определять границы, указал он.
Уже разработаны концепция правового регулирования ИИ и проект об экспериментальных правовых режимов для всей страны. Принятие этих документов позволило бы создать передовую правовую систему в развитии ИИ, считает Дырмовский. Например, это позволило бы внедрить биометрию в аэропортах — технологии уже есть.
Также важно давать стимулы отраслям для внедрения искусственного интеллекта, создавать датасеты для обучения систем и не создавать искусственных барьеров и монополий на рынке.
Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова и Галины Мубаракшиной.
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