Какие цели на будущий год ставят герои самых популярных материалов на vc.ru
Материал редакции
Александр Сысоев, Николай Пульцин, Денис Демидов и другие.
В закладки
Редакция vc.ru выбрала восемь героев самых популярных материалов и попросила ответить на четыре вопроса:
Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?
Каким было самое важное событие 2019 года?
Какую личную цель для себя ставите в наступающем году? А бизнес-цель?
Как вам кажется, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?
По каким критериям составлен список:
Статья о герое опубликована в 2019 году.
Статья — как редакционная, так и пользовательская.
Материал набрал более 100 внутренних лайков.
Герой занимается масштабируемым бизнесом.
Александр Сысоев, основатель «2ГИС»
Материал: «Мы научили мир делать локальные сервисы, а “Яндекс” многие вещи у нас перенял».
Количество внутренних лайков: 113.
Количество просмотров: 19 036.
В 2019 году «2ГИС» исполнилось 20 лет — за это время новосибирский справочник организаций превратился в международный картографический сервис, который доступен в Казахстане, Италии, Чехии и других странах.
Сейчас «2ГИС» развивает новое направление: у компании появилось кэшбек-приложение и поиск товаров в офлайн-магазинах. В будущем сервис превратится в маркетплейс и запустит собственную доставку.
Об этом, а также о конкуренции с «Яндексом» и бизнес-уроках Александр Сысоев рассказал в сентябре в интервью vc.ru.
Алексей Колесников, сооснователь «Кухни на районе»
Материал: «Кухня “Кухни” — как устроен сервис экспресс-доставки еды от основателей “Рокетбанка”».
Количество внутренних лайков: 165.
Количество просмотров: 41 531.
«Кухня на районе» — сервис доставки готовой еды, который запустили Олег Козырев и Алексей Колесников.
Проект работает по модели dark store: открывает кухни в каждом районе присутствия и доставляет еду в ограниченной зоне — чтобы уложиться в 30 минут.
Сервис запустился в июле 2017 года, за первый год открыл 16 кухонь, вышел на 100 тысяч заказов в месяц и привлёк инвестиции от «ПИКа» и основателя Qiwi Сергея Солонина.
В интервью vc.ru Алексей Колесников и Кирилл Родин рассказали о первых днях «Кухни на районе», а также о том, как устроен сервис: почему идея открыть кухню в Бутово оказалась удачной и зачем курьерам электробайки.
Алексей Колесников не ответил на просьбу поделиться своими планами на 2020 год.
Илья Валовик, основатель компании Omniton
Материал: «Декоративный бетон для всего: экс-финансист придумал конкурента для керамогранита и продаёт его на миллионы рублей в год».
Количество внутренних лайков: 173.
Количество просмотров: 48 861.
Илья Валовик потратил несколько лет и 10 млн рублей, чтобы разработать Omniton — сверхпрочный материал, из которого можно производить как строительные материалы (например, наливные полы, подоконники, двери), так и мебель и посуду.
Предприниматель рассказал, как разбирался в химии бетона, создавал производственный цех и искал первых клиентов, борясь со стереотипом о качестве российских продуктов.
Илья Валовик также не ответил на просьбу поделиться своими планами на 2020 год.
Александр Лысковский, производитель вертикальных ферм и теплиц iFarm
Материал: «Дача в коробке: основатель Alawar создал «умные» теплицы для овощей и привлёк $1 млн».
Количество внутренних лайков: 206.
Количество просмотров: 70 281.
Благодаря парижской кулинарной школе Александр Лысковский научился выбирать овощи и проверять их свежесть, а когда вернулся в Новосибирск — обнаружил, что найти вкусные и свежие продукты (особенно зимой) практически нереально.
Тогда он нашёл единмышленников и потратил $100 тысяч на разработку «умных» вертикальных теплиц. Внутри многоярусного контейнера находится автоматизированная система, которая регулирует полив, влажность и освещённость растений.
С осени 2018 года Лысковский выращивает в промышленных масштабах базилик, рукколу и салат романо и продаёт их местным рестораторам, а заодно — фермы по франшизе.
Артём Гапионок, основатель интернет-магазина «Ретродеталь»
Материал: «Петербуржец наладил производство деталей для ретроавтомобилей и продаёт их на несколько миллионов рублей в месяц».
Количество внутренних лайков: 229.
Количество просмотров: 41 790.
В 2005 году Артём Гапионок приобрёл первый автомобиль: ГАЗ-21 1960 года выпуска.
Машина нуждалась в ремонте, а деталей для неё в серийной продаже не было: их приходилось искать по объявлениям в газетах либо договариваться о штучном производстве со слесарями и токарями.
А если деталь удавалось найти в другом городе — за ней нужно было ехать самому: владельцы неохотно отправляли её почтой.
Познакомившись с другими владельцами ретроавтомобилей, Гипионок стал помогать им с доставкой, а позже — начал сам производить детали и запустил интернет-магазин «Ретродеталь».
Сегодня месячная выручка «Ретродетали» превышает несколько миллионов рублей в месяц, при этом 20% продаж приходится на страны Европы.
Антон Шаяхов, сооснователь сервиса для медитаций «Практика»
Материал: «Как сделать мобильное приложение: гид для проклятых гуманитариев».
Количество внутренних лайков: 302.
Количество просмотров: 28 988.
«Практика» — приложение для медитаций. В статье на vc.ru Антон Шаяхов поделился личным опытом запуска сервиса: как выбрать и протестировать гипотезу, разработать дизайн, привлечь первых пользователей.
Всего Шаяхов, а также его партнёры, Дмитрий Афонин и Даниил Косинский, потратили полгода и чуть более 400 тысяч рублей.
Николай Пульцин, основатель сервиса FBReader
Материал: «Чем занимается сейчас создатель FBReader — одного из самых популярных приложений в России».
Количество внутренних лайков: 302.
Количество просмотров: 36 456.
В интервью vc.ru Николай Пульцин впервые рассказал об истории разработки FBReader — одного из самых популярных приложений для чтения книг.
Он создал сервис в 2004 году, когда купил КПК Zaurus, там стандартные программы для просмотра документов показались ему неудобными. Долгое время FBReader оставался хобби-проектом (Пульцин работал программистом), и он не стремился его монетизировать.
По его словам, именно это и принесло приложению успех: он развивал проект для удовольствия, а новые функции внедрял, получая письма от пользователей.
С 2009 года Пульцин живёт в Великобритании. И хотя с 2015 года FBReader его основной источник дохода, он по-прежнему не стремится зарабатывать на сервисе. Говорит, что денег от продажи премиальной версии и исходного кода вполне достаточно на жизнь «молодого пенсионера» — чтобы читать, гулять и видеться с друзьями.
Денис Демидов, основатель интернет-магазина AvtoGSM.ru
Материал: «Как я выжил в конкуренции с Aliexpress».
Количество внутренних лайков: 809.
Количество просмотров: 70 734.
Раньше Денис Демидов производил автосигнализации, но прогорел после появления на рынке дешёвых китайских сигнализаций. Позже он открыл офлайн-точку, а затем — интернет-магазин.
Его максимальный годовой оборот составлял 181 млн рублей, но из-за конкуренции c AliExpress он упал до 27 млн рублей. Тем не менее Демидов смог адаптироваться и спасти бизнес.
Предприниматель (и постоянный читатель vc.ru) рассказал, какие ошибки допустил, какие уроки усвоил и что помогло ему остаться в деле.