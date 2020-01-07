Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?

В 2020 году я наконец расплачусь с большей частью своих долгов, вздохну полной грудью, появится экономический базис для рывка вперёд, застоялся я в глухой обороне.

А каким было самое важное событие 2019 года?

Мой сын в 2019 году сделал первый шаг, он вообще много чего сделал впервые в своей жизни в этом году. В первый раз он увидел море и горы, совершил со мной несколько путешествий, продемонстрировал к ним лояльность, чему я безмерно рад.

Сын очень круто изменил меня, я это понял именно в 2019 году. Я сам себе, образца 2017 года, не смогу объяснить, что значит рождение сына.

Какую личную цель вы для себя ставите на 2020 год? А бизнес-цель?

Личная цель — больше проводить времени в путешествиях без ущерба для работы. Сейчас это не более трёх месяцев в году совокупно, хочется больше, так как именно в путешествиях чувствую себя живым.

Бизнес-цель на 2020 год — превратить AvtoGSM.ru в больше чем интернет-магазин, планирую создать на его базе федеральный каталог установщиков дополнительного автомобильного оборудования.

Чтобы на AvtoGSM.ru приходили не только для поиска автомобильного товара, но и для поиска квалифицированного установщика. Моя мечта сделать из AvtoGSM.ru «Linkedin» для автобизнеса.

Как думаете, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Для интернет-торговли 2020 год станет очень сложным, если не фатальным. Отрасль попала в тиски, с одной стороны крупный местный капитал («Сбербанк», Оzon и Wildberries) тратят огромные деньги, чтобы увеличить свою долю любой ценой.

С другой стороны, иностранный игрок — AliExpress, интернет-магазин №1 в России, заимев серьёзного союзника в лице Усманова значительно усилит свои позиции в РФ. Средним и малым интернет-магазинам России придётся очень трудно.