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Никита Евдокимов
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Какие цели на будущий год ставят герои самых популярных материалов на vc.ru Материал редакции

Александр Сысоев, Николай Пульцин, Денис Демидов и другие.

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Редакция vc.ru выбрала восемь героев самых популярных материалов и попросила ответить на четыре вопроса:

  • Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?
  • Каким было самое важное событие 2019 года?
  • Какую личную цель для себя ставите в наступающем году? А бизнес-цель?
  • Как вам кажется, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

По каким критериям составлен список:

  • Статья о герое опубликована в 2019 году.
  • Статья — как редакционная, так и пользовательская.
  • Материал набрал более 100 внутренних лайков.
  • Герой занимается масштабируемым бизнесом.

Александр Сысоев, основатель «2ГИС»

Материал: «Мы научили мир делать локальные сервисы, а “Яндекс” многие вещи у нас перенял».

Количество внутренних лайков: 113.

Количество просмотров: 19 036.

В 2019 году «2ГИС» исполнилось 20 лет — за это время новосибирский справочник организаций превратился в международный картографический сервис, который доступен в Казахстане, Италии, Чехии и других странах.

Сейчас «2ГИС» развивает новое направление: у компании появилось кэшбек-приложение и поиск товаров в офлайн-магазинах. В будущем сервис превратится в маркетплейс и запустит собственную доставку.

Об этом, а также о конкуренции с «Яндексом» и бизнес-уроках Александр Сысоев рассказал в сентябре в интервью vc.ru.

Чего вы больше всего ждёте в 2020 году?

Личные планы: я увлекаюсь фрирайдом, и в 2020 году хочу научиться кататься в очень глубоком мягком снегу. Планирую съездить в Приисковый в Хакасии.

Каким было самое важное событие в 2019 году?

Их несколько, все они связаны с развитием «2ГИС». Сбылась одна моя давняя мечта — мы начали дополнять справочник организаций в «2ГИС» данными о товарах в офлайн-магазинах городов.

Какую личную цель для себя ставите в наступающем году? А бизнес-цель?

Находить новые возможности для развития. В 2020 мы расширим географию присутствия «2ГИС». В частности, среди совсем новых проектов могу отметить Минск — это будет наш первый проект в Республике Беларусь.

Как вам кажется, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Геосервисы развиваются, добавляют новые возможности, поэтому пользователям точно будет удобнее решать повседневные вопросы в городах.

Александр Сысоев

Алексей Колесников, сооснователь «Кухни на районе»

Материал: «Кухня “Кухни” — как устроен сервис экспресс-доставки еды от основателей “Рокетбанка”».

Количество внутренних лайков: 165.

Количество просмотров: 41 531.

«Кухня на районе» — сервис доставки готовой еды, который запустили Олег Козырев и Алексей Колесников.

Проект работает по модели dark store: открывает кухни в каждом районе присутствия и доставляет еду в ограниченной зоне — чтобы уложиться в 30 минут.

Сервис запустился в июле 2017 года, за первый год открыл 16 кухонь, вышел на 100 тысяч заказов в месяц и привлёк инвестиции от «ПИКа» и основателя Qiwi Сергея Солонина.

В интервью vc.ru Алексей Колесников и Кирилл Родин рассказали о первых днях «Кухни на районе», а также о том, как устроен сервис: почему идея открыть кухню в Бутово оказалась удачной и зачем курьерам электробайки.

Алексей Колесников не ответил на просьбу поделиться своими планами на 2020 год.

Илья Валовик, основатель компании Omniton

Материал: «Декоративный бетон для всего: экс-финансист придумал конкурента для керамогранита и продаёт его на миллионы рублей в год».

Количество внутренних лайков: 173.

Количество просмотров: 48 861.

Илья Валовик потратил несколько лет и 10 млн рублей, чтобы разработать Omniton — сверхпрочный материал, из которого можно производить как строительные материалы (например, наливные полы, подоконники, двери), так и мебель и посуду.

Предприниматель рассказал, как разбирался в химии бетона, создавал производственный цех и искал первых клиентов, борясь со стереотипом о качестве российских продуктов.

Илья Валовик также не ответил на просьбу поделиться своими планами на 2020 год.

Александр Лысковский, производитель вертикальных ферм и теплиц iFarm

Материал: «Дача в коробке: основатель Alawar создал «умные» теплицы для овощей и привлёк $1 млн».

Количество внутренних лайков: 206.

Количество просмотров: 70 281.

Благодаря парижской кулинарной школе Александр Лысковский научился выбирать овощи и проверять их свежесть, а когда вернулся в Новосибирск — обнаружил, что найти вкусные и свежие продукты (особенно зимой) практически нереально.

Тогда он нашёл единмышленников и потратил $100 тысяч на разработку «умных» вертикальных теплиц. Внутри многоярусного контейнера находится автоматизированная система, которая регулирует полив, влажность и освещённость растений.

С осени 2018 года Лысковский выращивает в промышленных масштабах базилик, рукколу и салат романо и продаёт их местным рестораторам, а заодно — фермы по франшизе.

Каким было самое важное событие 2019 года?

Весь 2019 год мы в iFarm совершенствовали нашу технологию автоматизированной салатной вертикальной фермы. Добились её устойчивой работы и стали тиражировать это решение.

Мы вышли из подполья и экспериментального гаража на международные продажи. И теперь занимаемся масштабированием: построили несколько промышленных ферм, где круглый год выращивается зелень, и проектируем новые объекты в разных странах.

Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?

В 2020 году мы добавим к технологии выращивания салатов ещё одну — земляничную или овощную. А если будем хорошо работать, то обе сразу. Вывести производство вкусных овощей или такой капризной ягоды, как земляника, в замкнутой экосистеме без солнечного света на промышленный уровень — главный вызов для нас в 2020 году. Чтобы вы пришли в магазин, а там ароматная сладкая ягода в коробочке, на которой написано: «Сделано на технологии iFarm».

Какую личную цель вы для себя ставите на 2020 год? А бизнес-цель?

Личная цель — не открывать ноутбук по выходным, проводить больше времени с семьей и друзьями.

Бизнес-цель напрямую связана с предыдущей, личной целью: как руководитель быстро и бурно растущего стартапа я хочу отстроить все процессы так, чтобы меньше вовлекаться в оперативные коммуникации, а заниматься только стратегией и развитием бизнеса.

В 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Конечно, будет лучше. Я смотрю в будущее с оптимизмом. То, как развивается моя жизнь и мои бизнес-проекты, мне очень нравится.

Кроме того, я как техногик со стажем с большим удовольствием не только создаю, но и пользуюсь всеми возможностями и достижениями современных технологий: новыми смартфонами, голосовыми помощниками, автономными VR-шлемами, беспроводной зарядкой.

Мне нравится, как и куда развиваются технологии, и я жду много нового и интересного в будущем. Особенно жду беспилотного автомобиля, который ездит без участия человека.

Александр Лысковский

Артём Гапионок, основатель интернет-магазина «Ретродеталь»

Материал: «Петербуржец наладил производство деталей для ретроавтомобилей и продаёт их на несколько миллионов рублей в месяц».

Количество внутренних лайков: 229.

Количество просмотров: 41 790.

В 2005 году Артём Гапионок приобрёл первый автомобиль: ГАЗ-21 1960 года выпуска.

Машина нуждалась в ремонте, а деталей для неё в серийной продаже не было: их приходилось искать по объявлениям в газетах либо договариваться о штучном производстве со слесарями и токарями.

А если деталь удавалось найти в другом городе — за ней нужно было ехать самому: владельцы неохотно отправляли её почтой.

Познакомившись с другими владельцами ретроавтомобилей, Гипионок стал помогать им с доставкой, а позже — начал сам производить детали и запустил интернет-магазин «Ретродеталь».

Сегодня месячная выручка «Ретродетали» превышает несколько миллионов рублей в месяц, при этом 20% продаж приходится на страны Европы.

Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?

Наверное, хочется, чтобы что-то очень хорошее произошло в будущем году. Именно об этом все мы втайне думаем-загадываем, когда слышится бой курантов и считаем удары колокола до 12.

А каким было самое важное событие 2019 года?

Мост построили в Крым, дорогу почти построили между Санкт-Петербургом и Москвой — грандиозное дело. Лично у меня: что-то удалось, что-то не до конца — будем надеятся, что в следующем году будет лучше.

Какую личную цель вы для себя ставите на 2020 год? А бизнес-цель?

Научится чему-нибудь ещё, разобраться в чём-то еще новом для себя, найти что-то.

Бизнес-цель — найти новых партнёров, новых клиентов, обрести новые возможности.

Как думаете, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Не знаю, лучше или хуже, но жизнь интересная штука: нужно просто уметь жить и радоваться ей.

Артём Гапионок

Антон Шаяхов, сооснователь сервиса для медитаций «Практика»

Материал: «Как сделать мобильное приложение: гид для проклятых гуманитариев».

Количество внутренних лайков: 302.

Количество просмотров: 28 988.

«Практика» — приложение для медитаций. В статье на vc.ru Антон Шаяхов поделился личным опытом запуска сервиса: как выбрать и протестировать гипотезу, разработать дизайн, привлечь первых пользователей.

Всего Шаяхов, а также его партнёры, Дмитрий Афонин и Даниил Косинский, потратили полгода и чуть более 400 тысяч рублей.

Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?

Сложно сказать. Пока нет таких запланированных и ожидаемых событий, которые точно произойдут в 2020 году. Жду, когда мы в приложении сделаем подписку, но это вопрос времени.

А каким было самое важное событие 2019 года?

Самое важное событие — это запуск «Практики». Ещё в начале года не было ничего, а теперь тысячи людей вместе с нами учатся жить осознанно и просто становятся немного счастливее.

Идея о приложении, кстати, появилась как раз в начале 2019 года. В этом же году случился и релиз. Так что может в начале 2020 произойдёт тоже что-то необычное. И пусть это необычное закончится классным релизом.

Какую личную цель вы для себя ставите на 2020 год? А бизнес-цель?

Моя личная цель довольно сильно пересекается с бизнесом, но это нормально. Звучит уже заезжено, но работа занимает очень большую часть моей жизни, по сути и являясь жизнью.

Осенью 2019 года я с семьёй переехал жить в США. У меня есть два бизнеса: приложение «Практика» и digital-студия Out.agency. Оба бизнеса приносят рублевый доход.

Моя личная задача на 2020 год: сделать так, чтобы бизнесы начали приносить долларовый доход. А то довольно нервозно постоянно следить за курсом доллара.

Бизнес-цель. Хочу, чтобы приложение «Практика» стало самым популярным приложением для медитации и осознанности среди русскоговорящей аудитории.

Ну и для команды пожелаю, чтобы у нас появилась подписка, Android-версия и много-много курсов на все случаи жизни.

Как думаешь, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Думаю, это зависит от нас самих. Верю, что для меня 2020 год точно станет лучше, чем прошлый. Просто потому, что так должно случаться каждый год. С каждым годом мы становимся умнее и опытнее. Решаем более сложные задачи и добиваемся больших результатов.

Правда, сейчас я ещё думаю, что с каждым годом мы одновременно становимся ещё и старее. Но меня всегда успокаивает, что рядом бегают два моих ребенка, которые пока что ещё только растут. Теперь это моя молодость и моё перерождение. Главное — верить в то, что всё будет круто. И тогда будет!

Антон Шаяхов

Николай Пульцин, основатель сервиса FBReader

Материал: «Чем занимается сейчас создатель FBReader — одного из самых популярных приложений в России».

Количество внутренних лайков: 302.

Количество просмотров: 36 456.

В интервью vc.ru Николай Пульцин впервые рассказал об истории разработки FBReader — одного из самых популярных приложений для чтения книг.

Он создал сервис в 2004 году, когда купил КПК Zaurus, там стандартные программы для просмотра документов показались ему неудобными. Долгое время FBReader оставался хобби-проектом (Пульцин работал программистом), и он не стремился его монетизировать.

По его словам, именно это и принесло приложению успех: он развивал проект для удовольствия, а новые функции внедрял, получая письма от пользователей.

С 2009 года Пульцин живёт в Великобритании. И хотя с 2015 года FBReader его основной источник дохода, он по-прежнему не стремится зарабатывать на сервисе. Говорит, что денег от продажи премиальной версии и исходного кода вполне достаточно на жизнь «молодого пенсионера» — чтобы читать, гулять и видеться с друзьями.

Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?

Я не настолько интересуюсь событиями в мире, чтобы ждать какого-то из них. Зато на моём столе лежит пачка увлекательных книжек, купленных в магазине Cambridge University Press. Не художественных, скорее познавательных.

В этом году не сложилось прочесть. Хочется думать, что вот разгребу всё и стану их читать одну за другой. Если получится — вот это будет событие, да. А вообще, лучшее, что с нами случается, — сюрпризы. Скучно, когда всё идёт по заранее написанному плану. Надеюсь, о главном хорошем событии наступающего года я сейчас ещё ничего не знаю.

А каким было самое важное событие 2019 года?

Много всего было. Путешествия, разговоры, новые знакомства, новые идеи. Именно событие, пожалуй, такое: в 2019 году мой временный статус в Великобритании сменился на постоянный. Одним дурацким, отнимающим время и нервы делом стало меньше. Больше стало возможностей заниматься интересным.

Какую личную цель вы для себя ставите на 2020 год? А бизнес-цель?

Личное пусть остаётся личным. Из того, что я готов рассказать на публику, — хочу придумать или отыскать себе очередное занятие. FBReader достаточно успешен, хочу тратить на него ещё меньше времени. И попробовать что-нибудь новенькое. Я подробнее написал про это пару недель назад в Faebook.

Для этого, конечно, нужно решить много маленьких задач. Завершить текущие дела, сделать, что ещё осталось, чтобы проект продолжал жить без моего активного участия, ну и главное — думать и искать.

Как думаете, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Надеюсь, что 2020 будет ещё интереснее. Мир делает для этого всё возможное, дальше всё зависит от каждого лично.

Николай Пульцин

Денис Демидов, основатель интернет-магазина AvtoGSM.ru

Материал: «Как я выжил в конкуренции с Aliexpress».

Количество внутренних лайков: 809.

Количество просмотров: 70 734.

Раньше Денис Демидов производил автосигнализации, но прогорел после появления на рынке дешёвых китайских сигнализаций. Позже он открыл офлайн-точку, а затем — интернет-магазин.

Его максимальный годовой оборот составлял 181 млн рублей, но из-за конкуренции c AliExpress он упал до 27 млн рублей. Тем не менее Демидов смог адаптироваться и спасти бизнес.

Предприниматель (и постоянный читатель vc.ru) рассказал, какие ошибки допустил, какие уроки усвоил и что помогло ему остаться в деле.

Какое для вас самое ожидаемое событие 2020 года?

В 2020 году я наконец расплачусь с большей частью своих долгов, вздохну полной грудью, появится экономический базис для рывка вперёд, застоялся я в глухой обороне.

А каким было самое важное событие 2019 года?

Мой сын в 2019 году сделал первый шаг, он вообще много чего сделал впервые в своей жизни в этом году. В первый раз он увидел море и горы, совершил со мной несколько путешествий, продемонстрировал к ним лояльность, чему я безмерно рад.

Сын очень круто изменил меня, я это понял именно в 2019 году. Я сам себе, образца 2017 года, не смогу объяснить, что значит рождение сына.

Какую личную цель вы для себя ставите на 2020 год? А бизнес-цель?

Личная цель — больше проводить времени в путешествиях без ущерба для работы. Сейчас это не более трёх месяцев в году совокупно, хочется больше, так как именно в путешествиях чувствую себя живым.

Бизнес-цель на 2020 год — превратить AvtoGSM.ru в больше чем интернет-магазин, планирую создать на его базе федеральный каталог установщиков дополнительного автомобильного оборудования.

Чтобы на AvtoGSM.ru приходили не только для поиска автомобильного товара, но и для поиска квалифицированного установщика. Моя мечта сделать из AvtoGSM.ru «Linkedin» для автобизнеса.

Как думаете, в 2020 году будет лучше, чем в 2019?

Для интернет-торговли 2020 год станет очень сложным, если не фатальным. Отрасль попала в тиски, с одной стороны крупный местный капитал («Сбербанк», Оzon и Wildberries) тратят огромные деньги, чтобы увеличить свою долю любой ценой.

С другой стороны, иностранный игрок — AliExpress, интернет-магазин №1 в России, заимев серьёзного союзника в лице Усманова значительно усилит свои позиции в РФ. Средним и малым интернет-магазинам России придётся очень трудно.

Денис Демидов

#планы2020 #итоги2019

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