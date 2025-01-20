Президентство Дональда Тампа может дать иностранным компаниям «повод задержаться в России» — Reuters

Но может сработать и наоборот — компании чаще станут уходить из страны.Reuters пообщалось с юристами, банкирами, консультантами и бизнесменами, которые участвовали в сделках по уходу иностранных компаний из России.По их словам, фирмы, ещё остающиеся в России, будут «внимательно следить за действиями Трампа», который 20 января 2025 года станет президентом США. На основе этого они будут «корректировать свои действия».Приход Трампа к власти добавляет ещё больше «неопределённости» для компаний, которые до сих пор не ушли из России. Может образоваться некий «застой»: покидать страну станет дороже, чем оставаться в ней. Также это может дать «политическое прикрытие», чтобы и дальше не предпринимать попыток по уходу из России.С другой стороны, Трамп может «ослабить» санкции против России, что приведёт к разморозке иностранных активов в стране. Это может начать «новую волну» сделок по уходу из страны.По мнению опрошенных экспертов, компании, которые не хотят уходить, будут ждать развития событий. А желающие уйти могут задуматься о смене планов. Но пока это только предположения.Источник: Reuters#новости #санкции
Может, да, а может и нет. Аналитика от бога просто.
Аналитики дуреют с этой прикормки
Так вся аналитика так и работает, кто угадал тот и гуру
А может я, а может лю
Есть сайт про Трампа и его обещания на первом сроке. Там аналитика типа он выполнил 30% наговоренного и еще около 20% ±
Тут во всем, что связано с началом его президентствования, такие прогнозы, может да, а может нет
Мальчики хайпят на инфоповодах