Мантуров: снижение ключевой ставки — экономия для бюджета, производство импортозамещённых самолётов вернулось к «изначальным срокам», «АвтоВАЗ» продаёт «хорошие автомобили»

За четыре года создать с нуля двигатель пока ещё никому не удавалось. Поэтому здесь мы находимся на грани, с одной стороны, срочности, а с другой стороны, на грани безопасности. Поэтому мы не должны рисковать.

Денис Мантуров, первый вице-премьер правительства