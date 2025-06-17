Мантуров: снижение ключевой ставки — экономия для бюджета, производство импортозамещённых самолётов вернулось к «изначальным срокам», «АвтоВАЗ» продаёт «хорошие автомобили»

Главное из интервью РБК с первым вице-премьером правительства России Денисом Мантуровым.Фото РБКОб «охлаждении» экономикиВ вопросе об «охлаждении» экономики, которое происходит на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, Мантуров выделил «две составляющие».Первая — доступ бизнеса к инвестициям. По словам вице-премьера, этот вопрос государство решает за счёт поддержки в виде субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам на проекты «приоритетных направлений» и «импортозамещения».Вторая — курс рубля. Сегодня крепкая национальная валюта снижает конкурентоспособность российских промышленных предприятий, ориентированных на экспорт природных ресурсов, химии и оборудования, говорит Мантуров.Но с учётом недавно принятых ЦБ решений — снижение ключевой ставки: даже 1 п.п. ключевой ставки — это примерно 260 млрд рублей экономии для федерального бюджета.Денис Мантуров, первый вице-премьер правительстваО задержке выпуска импортозамещённых самолётовПеренос сроков производства российских самолётов первый вице-премьер назвал возвращением к «изначальным внутренним срокам». Например, для SSJ100 и МС21 они были «не 2023-й и 2024-й, а 2025-й и 2026-й».По словам Мантурова, решение публично озвучить более сжатые сроки он принял для «жесткой мотивации самой промышленности». Но о новых сроках «уже можем более уверенно говорить», отмечает он.За четыре года создать с нуля двигатель пока ещё никому не удавалось. Поэтому здесь мы находимся на грани, с одной стороны, срочности, а с другой стороны, на грани безопасности. Поэтому мы не должны рисковать.Денис Мантуров, первый вице-премьер правительстваО ситуации на автомобильном рынкеНа вопрос о возвращении зарубежных автомобильных компаний в России Мантуров ответил, что пока не получал таких запросов. С 2022 года «отношения полностью прерваны».Закон «О такси», который предусматривает правила о локализации автопарка, он оценивает «позитивно».Это стимулирует продажи произведённых в России автомобилей. Да, туда попадают далеко не все автомобили, которые сегодня эксплуатируются компаниями такси. Но, во-первых, есть переходный период. [...] Во-вторых, в такси большой пробег, автомобили эксплуатируются ежедневно и за переходный период точно они выработают свой ресурс…Денис Мантуров, первый вице-премьер правительстваВ ответ на мнение о том, что отечественные машины пока «не готовы к таким большим пробегам», он заявил, что «АвтоВАЗ» сегодня «производит достаточно хорошего качества автомобили», а количество продаж «говорит само за себя».Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, независимым от «АвтоВАЗа» и точно не от их качества. Просто кому-то выгоднее сегодня подержать на 20%-ном депозите и подумать.Денис Мантуров, первый вице-премьер правительстваО параллельном импорте и возвращении иностранного бизнесаМинпромторг планирует «постепенно» выводить из списков параллельного импорта товары, у которых есть «конкурентоспособные» отечественные аналоги и достаточные производственные мощности.По оценке Мантурова, в январе-апреле 2025 года объём параллельного импорта составил $2,5 млрд, что в три раза ниже уровня 2022-го.Зарубежные бренды, которые ушли с российского рынка, но захотели вернуться, будут «пропускать» через через комиссию по иностранным инвестициям, которая среди прочего «оценит их поведение».Потому что какие-то компании, например, выходя, хлопали дверью, где-то просто с мясом вырывали провода из сервера. Думаю, что с такими компаниями у нас диалог будет очень коротким.Денис Мантуров, первый вице-премьер правительстваВ случае с Renault «всё идёт к тому», что компания не сможет реализовать свой шестилетний опцион на обратный выкуп акций «АвтоВАЗа» из-за нарушения обязательств по поставкам и «недружественных действий», намекнул первый вице-преьмер.Артур ТомилкоМнениявчера«Цифровые платформы — новая плановая экономика»: замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал об «экономической реальности» Главное из его интервью «Эксперту» в преддверии Петербургского международного экономического форума.#новости