Рост цен на рынке оперативной памяти из-за дефицита, вероятно, сохранится до конца 2027 года — IDC

В результате поставки ПК, в пессимистичном сценарии, могут упасть до уровня 2023 года.В исследовательской IDC предполагали, что рост цен будет продолжаться в основном в 2026 году. Но всё чаще в беседах с экспертами, в том числе на январской выставке CES, слышали: «ценовой стабильности» не будет до конца 2027-го. «Это означает, что цены перестанут расти. Не то чтобы они упадут», — рассказал The Register аналитик IDC Джитеш Убрани.По оценке аналитиков, в четвёртом квартале 2025 года мировые поставки ПК выросли на 9,6% год к году — до 76,4 млн устройств. По итогам всего года: на 8,1% в годовом выражении — до 284,7 млн. По словам Убрани, частично такие результаты связаны с тем, что поставщики накопили запасы техники. Но, считает он, в следующие два года — или даже три — ситуация будет только ухудшаться.В декабре 2025-го IDC прогнозировала, что рынок ПК в 2026-м может сократиться на 4,9% год к году. В более пессимистичном сценарии — до 8,9%. Если он реализуется, поставки составят около 260 млн устройств — это примерный объём послепандемийного 2023 года, одного из худших для рынка по этому показателю, отмечает Убрани.Операционный директор Dell Джефф Кларк на конференции с инвесторами в ноябре 2025 года отмечал: это уже седьмой дефицит поставок памяти DRAM за последние 40 лет, последний «такого масштаба» пришёлся на 2016-2017 годы. Цены же ещё никогда не росли такими темпами. А глава HP Энрике Лорес говорил, что вторая половина 2026 года будет «особенно трудной».По оценкам Counterpoint Research, цены на оперативную память могут вырасти на 50% уже ко второму кварталу 2026 года. Одна из причин — строительство инфраструктуры для ИИ. Убрани считает, что Dell, HP, Lenovo и Apple если и столкнутся с трудностями, то меньшего масштаба; больше рискуют Acer, Asus и MSI.#новости