Глава «Эксмо»: «Книжная отрасль не должна решать свои проблемы повышением цен»

Евгений Капьев в интервью «Ъ» рассказал о развитии издательства и ситуации на рынке. Глава «Эксмо» Евгений Капьев. Фото «Ъ» О спросе на книгиВ 2025 году объём российского книжного рынка увеличился на 13%, до 111 млрд рублей. При этом физического роста продаж бумажных изданий в «Эксмо» не видят. В основном растёт спрос на электронные и особенно аудиокниги.Структура спроса на бумажные форматы меняется: читатели покупают либо «очень красивые» дорогие книги, либо дешёвые «покеты», а средний сегмент проседает. Издательства также столкнулись с новыми регуляторными требованиями, из-за которых приходилось снимать с продажи некоторые произведения.О результатах «Эксмо»Выручка издательства «Эксмо» по итогам 2025 года выросла более чем на 18% с учётом продаж бумажных и цифровых книг и стороннего ассортимента, заявил Капьев, но точные показатели не раскрыл.По его словам, залогом «успеха» стала быстрая реакция на новые вызовы: компания внедрила ИИ-решение для проверки книг на соответствие новым российским законам, а также «ряд инновационных решений по работе с маркетплейсами».Продажи электронных и аудиокниг, выпущенных «Эксмо», в 2025 году выросли больше чем на 34%. Аудиокниги стали занимать более 60% в структуре выручки от всех цифровых форматов. Одно из важных направлений работы — запись «качественной» озвучки для наиболее востребованных произведений.Издательство также начало работать со многими сервисами напрямую и больше продаваться за рубеж, говорит Капьев: «Сейчас наши книги представлены на большинстве мировых электронных и аудиоплощадок».В то же время он отмечает сложности с закупкой прав на иностранные произведения. С каждым годом процесс усложняется, стало труднее проводить платежи, выросли налоги.О ценах на книгиОсновными факторами, которые влияют на стоимость книг, глава «Эксмо» называет инфляцию, рост налоговой нагрузки и комиссии маркетплейсов. Два последних — наиболее значимые.Около 50-60% продаж идёт через маркетплейсы, «условия работы с ними — это краеугольный камень», который влияет на цены на рынке, отмечает Капьев. Взаимоотношения с площадками он характеризует как «сложные», но детали сотрудничества не раскрывает, ссылаясь на соглашение о неразглашении (NDA).Производство бумажных книг в 2025 году подорожало на 3-5%, оценивает Капьев. Сложности с оборудованием «частично решены», основная проблема теперь — дефицит кадров.При этом он считает, что «книжная отрасль должна работать эффективно, а не отыгрывать свои проблемы повышением цен». В 2026 году «Эксмо» будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляции — на уровне 5-7%. Но для этого не должны существенно меняться условия работы с маркетплейсами.Главным вызовом для индустрии Капьев называет «сложную» ситуацию с книжными магазинами. По его мнению, они требуют системной поддержки, как это было в своё время с библиотеками.